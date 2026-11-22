Ở những tiết mục cuối của See The Light Day 2, diễn ra tối 21/11 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), màn hình sân khấu bất ngờ hiện dòng chữ "XIN LỖI" cùng mốc thời gian 2027. Mỹ Tâm sau đó chia sẻ đầy ẩn ý rằng cô sẽ "ngủ đông" đến năm 2027. Nữ ca sĩ không nói rõ dự định cụ thể, nhưng chi tiết này khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về một khoảng lặng sắp tới, sau hai đêm concert quy mô lớn trong vòng chưa đầy một năm.

Màn hình sân khấu hiện dòng chữ "XIN LỖI" ở phần cuối See The Light Day 2. Ảnh: BTC

Theo thông cáo từ ê-kíp, đêm diễn có sự góp mặt của 25.000 khán giả. Sức nóng đã thấy rõ từ trước: theo Tiền Phong, 10.000 vé mở bán sớm hết sạch chỉ sau 5 phút, trong khi đợt bán sớm của đêm diễn tại Hà Nội năm 2025 cần tới 38 phút. Theo CafeF, giá vé dao động từ 1,5 đến 4,6 triệu đồng.

25.000 khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc tối 21/11. Ảnh: BTC

Một mình "cân" 40 ca khúc, không khách mời

Điều khiến nhiều khán giả nể phục là Mỹ Tâm không mời bất kỳ ca sĩ khách mời nào. Cô một mình đảm nhận toàn bộ chương trình với 40 ca khúc, tính cả các bài trong liên khúc, liên tục chuyển giữa những bản ballad sâu lắng và các tiết mục dance sôi động mà vẫn giữ được năng lượng và sự kết nối với khán giả đến cuối đêm.

Mỹ Tâm một mình đảm nhận toàn bộ chương trình với 40 ca khúc. Ảnh: BTC

Bên cạnh giọng hát, nữ ca sĩ còn liên tục biến hóa hình ảnh với nhiều thiết kế trang phục, từ thanh lịch, lộng lẫy đến cá tính, hiện đại, kèm những màn thay đồ nhanh giữa các chương của chương trình.

Nữ ca sĩ liên tục biến hóa hình ảnh qua các chương diễn. Ảnh: BTC

Một trong những bộ trang phục của Mỹ Tâm trong đêm diễn. Ảnh: BTC

Bài hát mới dành tặng ê-kíp và Tri Âm

Một khoảnh khắc đặc biệt khác là khi Mỹ Tâm trình diễn một ca khúc hoàn toàn mới, dành tặng ê-kíp đã đồng hành cùng cô suốt hành trình nghệ thuật. Bài hát mang màu sắc tự sự, nói về những niềm vui, nỗi buồn khó giãi bày phía sau ánh hào quang, về những ngày đầu, những cuộc chia xa và những người đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm.

Thông điệp của ca khúc là dù có khó khăn, mất mát hay đổi thay, nếu được quay về điểm xuất phát, cô vẫn sẽ chọn lại hành trình ấy cùng những con người ấy. Tiết mục còn tạo bất ngờ khi Tri Âm, cộng đồng người hâm mộ của Mỹ Tâm, được tham gia vào phần trình diễn.

Mỹ Tâm cùng các vũ công trên sân khấu See The Light Day 2. Ảnh: BTC

Từ cô gái đi tìm ánh sáng thành chiến binh

Nếu Day 1 tại Hà Nội là hành trình của một cô gái đi tìm ánh sáng, thì Day 2 kể tiếp câu chuyện khi cô gái ấy đã tìm thấy ánh sáng trong chính mình và trở nên mạnh mẽ như một chiến binh. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc Hoài Sa, 40 ca khúc được chia thành bốn chương.

Chương đầu rực rỡ, gợi ký ức với "Hào quang", liên khúc "Tóc nâu môi trầm - Họa mi tóc nâu", "Đôi cánh tình yêu - Cô gái đến từ hôm qua", "Rực rỡ tháng năm", "Hẹn ước từ hư vô", "Tình em ngọn nến"... được làm mới bằng bản phối hiện đại. Chương hai trầm tối hơn, đi vào những góc khuất nội tâm với "Tay vớt ánh trăng", "Sai", "Muộn màng là từ lúc", "Đừng hỏi em", "Ngày anh ra đi" và "Hoa nắng", ca khúc cô vừa phát hành trước thềm concert.

Không gian trầm lắng hơn ở những tiết mục ballad. Ảnh: BTC

Chương ba mang tên "Lửa", phủ sắc đỏ với vũ đạo mạnh, màn trình diễn trống, hiệu ứng lửa và pháo sân khấu qua "Vì em tất cả", "Nếu có buông tay", "Yêu dại khờ", "Khi tình yêu trở lại", "Nếu anh đi", "Giấc mơ muôn màu"...

Sắc đỏ phủ kín sân khấu ở chương "Lửa". Ảnh: BTC

Đạo cụ trái tim lửa được thiết kế riêng cho đêm diễn. Ảnh: BTC

Màn vũ đạo mạnh mẽ cùng đội vũ công. Ảnh: BTC

Chương cuối mang tên "Hành trình", mở đầu bằng ca khúc chủ đề "See The Light", đi qua "Chuyện như chưa bắt đầu", "Đúng cũng thành sai", "Cây đàn sinh viên", "Người hãy quên em đi" và khép lại bằng "Ước gì".

Chương cuối mở đầu bằng ca khúc chủ đề "See The Light". Ảnh: BTC

Sân khấu đa tầng, mở màn bằng "Hào quang"

Đây là lần Mỹ Tâm trở lại với concert quy mô lớn tại TP.HCM sau hơn 5 năm. Sân khấu được thiết kế đa tầng với màn hình LED cỡ lớn, đường catwalk tiến sát khán giả và các bàn nâng tự động, kết hợp ánh sáng, hiệu ứng lửa, pháo, khói lạnh cùng đạo cụ thiết kế riêng để tạo nên những đại cảnh liên tục biến đổi.

Mỹ Tâm trong bộ trang phục trắng trên sân khấu. Ảnh: BTC

Ngay phần mở màn, nữ ca sĩ xuất hiện trên bàn nâng trong bộ trang phục trắng, hát "Hào quang" cùng vũ công, đội trống và những lá cờ lớn, tạo nên màn chào sân đầy khí thế.

Pháo sân khấu và hiệu ứng ánh sáng tạo nên những đại cảnh hoành tráng. Ảnh: BTC

See The Light Day 2 là phần tiếp nối của đêm diễn See The Light tối 13/12/2025 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Theo Tuổi Trẻ, đêm diễn ở Hà Nội có 40.000 khán giả theo số liệu ban tổ chức công bố, còn VnExpress gọi đây là concert solo đông khán giả nhất của một nghệ sĩ Việt.