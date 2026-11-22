Mới đây, đạo diễn Trần Bảo Sơn đã đăng tải đoạn video ghi lại những hình ảnh trong tiệc sinh nhật giản dị của con gái Bảo Tiên (Devon Trần). Anh mua tặng con gái một chiếc bánh sinh nhật socola, thắp đủ 18 ngọn nến, tượng trưng cho tuổi 18 của con.

Anh dành cho con những lời âu yếm: "Vậy là con gái yêu đã tròn 18 tuổi. Mới ngày nào con còn bé xíu, giờ đã là một cô gái trưởng thành.

Mong con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, học giỏi, ngoan ngoãn và luôn tự tin bước đi trên đường đời phía trước".

Bảo Tiên không trang điểm, ăn mặc giản dị đón sinh nhật bên bố.

Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh không trang điểm, xuất hiện với bộ đồng phục giản dị. Cô bé ước nguyện trước khi thổi nến, nở nụ cười tươi khi nhận lời chúc của ba. Ở tuổi 18, Devon Trần sở hữu ngoại hình xinh đẹp nổi bật cùng chiều cao 1,7m.

Dù đã ly hôn từ năm 2014, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn duy trì mối quan hệ văn minh, cùng nhau chăm sóc và đồng hành trong quá trình trưởng thành của con gái Bảo Tiên (Devon Trần).

Đặc biệt, cả hai nhiều lần hội ngộ để tổ chức sinh nhật cho con qua các năm, từ những cột mốc 11, 12, 14 đến 16 tuổi. Mỗi buổi tiệc đều được chuẩn bị chu đáo, có sự góp mặt của người thân, bạn bè và mang màu sắc riêng, khi thì ấm cúng, khi lại được tổ chức hoành tráng, sang trọng.

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn từng nhiều lần hội ngộ, cùng tổ chức sinh nhật cho con gái.

Trong những dịp này, hai nghệ sĩ thường thoải mái xuất hiện bên nhau, cùng chụp ảnh lưu niệm và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái. Đáng chú ý, trong sinh nhật tuổi 16 vào tháng 11/2024, Trương Ngọc Ánh đã rút ngắn lịch trình tại Mỹ để trở về Việt Nam kịp chung vui cùng Bảo Tiên.

Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng sau đổ vỡ hôn nhân, cả hai vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ những dấu mốc quan trọng của con. Qua đó, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn cho thấy sự đồng lòng trong việc nuôi dạy con, luôn đặt tình yêu thương và hạnh phúc của Bảo Tiên lên hàng đầu.

Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh sở hữu ngoại hình nổi bật.

Cuối năm 2025, Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ về định hướng học tập của con gái Bảo Tiên (Devon Trần) khi cô bé chuẩn bị sang Mỹ du học ngành Dược. Theo nữ diễn viên, đây là lựa chọn gắn với mong muốn của gia đình, bởi sau này Bảo Tiên có thể tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của bà nội.

Cuối năm 2025, Trương Ngọc Ánh từng tiết lộ con gái sẽ đi du học Mỹ, chuyên ngành Dược.

Trước đó, con gái Trương Ngọc Ánh theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, có thành tích học tập tốt và từng tham gia các chương trình học tập ngắn hạn tại Mỹ. Ở tuổi 18, Bảo Tiên được nhận xét ngày càng trưởng thành, tự tin và có định hướng rõ ràng cho tương lai.

Thông tin này cũng nhận được sự quan tâm của công chúng bởi cô bé vốn được biết đến là con gái của cặp diễn viên nổi tiếng, sở hữu ngoại hình nổi bật và có nền tảng học tập tốt.



