Mỹ nữ 4000 năm bị chỉ trích vì phớt lờ việc sao nam Tam Sinh Tam Thế qua đời

Những ngày qua, làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung đột ngột qua đời. Sự ra đi bí ẩn của anh khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Hàng loạt đồng nghiệp từng hợp tác với Vu Mông Lung như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Thiên Ái đều nhanh chóng gửi lời chia buồn và bày tỏ sự thương tiếc.

Nhưng điều khiến công chúng khó hiểu là Cúc Tịnh Y - người từng hợp tác với Vu Mông Lung trong 2 dự án Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân và Bạch Nương Tử Truyền Kỳ lại giữ thái độ im lặng, không có bất kỳ động thái nào liên quan.

Cúc Tịnh Y không gửi lời chia buồn sau khi Vu Mông Lung qua đời

Trong khi đó, các bạn diễn khác của Vu Mông Lung trong Bạch Nương Tử Truyền Kỳ như Triệu Anh Tử hay Lý Lâm đều đã đăng bài tưởng nhớ thì sự im lặng của Cúc Tịnh Y khiến dân tình không thể chấp nhận được. Không những thế, chỉ 2 ngày sau khi Vu Mông Lung qua đời, Cúc Tịnh Y còn đăng loạt ảnh khoe nhan sắc trên Weibo, hành động này đã khiến netizen nổi giận và cho rằng cô quá vô tâm.

Theo trang Sohu, việc Cúc Tịnh Y không gửi lời chia buồn có thể bắt nguồn từ những mâu thuẫn cũ với Vu Mông Lung trong quá trình hợp tác. Cụ thể, khi quay Bạch Nương Tử Truyền Kỳ vào năm 2018, cả 2 từng xảy ra tranh chấp phiên vị - tức thứ tự tên tuổi được xếp trong dàn diễn viên.

Thời điểm đó, Cúc Tịnh Y vừa nổi lên với Vân Tịch Truyện còn Vu Mông Lung cũng đã gây tiếng vang với Thái Tử Phi Thăng Chức Ký và Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Cả 2 ngôi sao đều không chịu nhường vị trí "đứng đầu" dẫn đến xung đột, dù sau này vẫn cùng tham gia các hoạt động quảng bá phim nhưng mối quan hệ của họ được cho là "bằng mặt không bằng lòng".

Cúc Tịnh Y và Vu Mông Lung được cho là từng xảy ra mâu thuẫn

Một số nguồn tin cũng cho biết phía Cúc Tịnh Y không hài lòng khi Vu Mông Lung được ưu ái hơn, dẫn đến việc cô vắng mặt ở lễ khai máy, không tham gia đọc kịch bản chung, thậm chí còn đi muộn đến 3 tiếng. Tuy những thông tin này chưa được xác thực nhưng nhiều bằng chứng cũng đã cho thấy mối quan hệ giữa 2 ngôi sao từng khá căng thẳng. Fan của Cúc Tịnh Y cũng bênh vực, cho rằng nữ diễn viên im lặng vì "không muốn thể hiện sự giả tạo". Họ tiết lộ trước kia 2 bên từng tranh chấp phiên vị gay gắt, kết thúc không mấy êm đẹp nên giờ cô không tiện đăng bài tưởng niệm.

Bất chấp những lời giải thích, cộng đồng mạng vẫn tỏ ra thất vọng với cách hành xử của Cúc Tịnh Y. Nhiều ý kiến cho rằng mâu thuẫn công việc trong quá khứ không thể là lý do để cô phớt lờ trước sự ra đi của đồng nghiệp từng gắn bó suốt nhiều tháng trời. Trong showbiz, việc nghệ sĩ gửi lời chia buồn khi đồng nghiệp qua đời vốn là hành động thể hiện sự tôn trọng. Do đó, việc Cúc Tịnh Y chọn cách dửng dưng đã tạo ra sự phản cảm, nhất là khi lại chăm chỉ khoe ảnh đẹp càng khiến cô vấp phải chỉ trích dữ dội.

Rất nhiều netizen chỉ trích Cúc Tịnh Y quá máu lạnh

Đây cũng không phải lần đầu Cúc Tịnh Y bị chê trách về thái độ. Trước đây, cô nhiều lần gây tranh cãi vì không chuyên nghiệp khi quay phim và cách cư xử bị cho là thiếu khéo léo trong các sự kiện. Với việc phớt lờ trước sự ra đi của Vu Mông Lung, "mỹ nữ 4000 năm" lại một lần nữa bị hoài nghi về nhân phẩm.

Có lẽ Cúc Tịnh Y chỉ muốn giữ im lặng để tránh thị phi nhưng sự im lặng đúng lúc hay sai lúc lại tạo nên khác biệt lớn. Trong khi đồng nghiệp đồng loạt tưởng niệm, sự thờ ơ của cô vô tình biến thành sự lạnh lùng khiến công chúng càng thêm ác cảm.

Nguồn: Sohu