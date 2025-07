Ở tuổi 69, diễn viên Trần Mỹ Phượng vẫn khiến công chúng Đài Loan ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện. Làn da căng bóng, vóc dáng thon gọn cùng thần thái trẻ trung của bà khiến người ta phải trầm trồ: "Đây là nhan sắc của người sắp bước sang tuổi 70 ư?"

Trên các diễn đàn sắc đẹp xứ Đài, bà được mệnh danh là "người đẹp lão hóa ngược". Thậm chí, tạp chí Vogue từng tiết lộ, Mỹ Phượng từng đưa ảnh mình cho người lạ xem và hỏi họ đoán tuổi. Điều thú vị là hầu hết đều nghĩ bà chỉ khoảng… 40-45 tuổi. Bí quyết của nữ diễn viên sinh năm 1956 nằm ở lối sống điều độ, đặc biệt là thói quen "bơm collagen" tự nhiên mỗi sáng bằng một loại nước và một thứ quả cực dễ tìm ở chợ Việt.

Mỹ nhân xứ Đài U70 cứ ngủ dậy là uống nước ấm, ăn táo

Chia sẻ với truyền thông, Trần Mỹ Phượng cho biết: "Việc đầu tiên tôi làm sau khi rời giường là uống một cốc nước lọc ấm, sau đó ăn một quả táo tươi. Nó giống như liều thuốc bổ cho làn da và tiêu hóa".

1. Nước ấm giúp kích hoạt hệ tiêu hóa và thải độc sớm trong ngày

Theo Medical News Today, uống nước ấm vào buổi sáng có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất, làm sạch ruột và thải độc qua hệ bài tiết. Đặc biệt, nước ấm giúp tăng lưu thông máu, từ đó mang lại làn da hồng hào, sáng khỏe hơn.

2. Một quả táo mỗi sáng - thần dược bơm collagen tự nhiên

Táo là loại trái cây quen thuộc giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và polyphenol – những hợp chất có khả năng kích thích sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi của da. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry còn cho thấy táo giúp chống lại tổn thương do tia UV, làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) cho biết, việc kết hợp uống nước ấm và ăn trái cây có chứa chất chống oxy hóa như táo vào buổi sáng giúp kích thích hệ tiêu hóa, đào thải độc tố, đồng thời tạo nền tảng tốt cho làn da sáng khỏe, ngừa mụn và nếp nhăn.

Mỹ nhân U70 còn có những thói quen "bơm" collagen tự nhiên khác đáng học hỏi

Để giữ vẻ ngoài tươi trẻ, Trần Mỹ Phượng không chỉ chăm chút bữa sáng mà còn chăm sóc cơ thể từ trong ra ngoài suốt cả ngày. Những thói quen ăn uống sau đây cũng góp phần quan trọng vào nhan sắc "không tuổi" của bà:

1. Thêm gừng vào các món canh, súp

"Bất kể tôi có gì trong bát súp, tôi luôn thêm vào đó một ít gừng", nữ diễn viên chia sẻ.

Gừng không chỉ giúp làm ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa mà còn chứa gingerol – hoạt chất có khả năng chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da. Một nghiên cứu đăng trên Annals of Dermatology cho thấy, các chất chống oxy hóa trong gừng giúp bảo vệ cấu trúc collagen của da trước sự phá hủy của gốc tự do.

2. Không cắt hoàn toàn tinh bột

Trong khi nhiều người phụ nữ trung niên lựa chọn phương pháp ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ dáng, Mỹ Phượng lại chọn con đường bền vững hơn: Ăn đủ chất – chọn đúng thực phẩm.

"Tôi không cắt bỏ tinh bột, chỉ là tôi chọn loại tinh bột lành mạnh hơn", bà nói.

Nữ diễn viên ưu tiên gạo lứt, khoai lang, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, vốn giàu chất xơ, vitamin nhóm B, kẽm – những yếu tố cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và giữ cho làn da mịn màng, săn chắc. Bên cạnh đó, bà hạn chế ăn tinh bột vào bữa tối, thay bằng rau củ để kiểm soát cân nặng mà không gây hại cơ thể.

3. Ăn theo mùa, ưu tiên thực phẩm tươi, ít dầu mỡ

"Ẩm thực Đài Loan nhiều dầu và mặn, tôi rất dễ dị ứng nếu ăn không cẩn thận. Vì vậy tôi chọn nguyên liệu kỹ, ưu tiên rau củ tươi, nấu nhạt và hạn chế dầu mỡ", Mỹ Phượng nói.

Cách ăn này giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn, hạn chế tích tụ độc tố – vốn là nguyên nhân gây sạm da, nổi mụn và tăng tốc độ lão hóa. Việc ăn nhiều rau củ theo mùa còn cung cấp phong phú các chất flavonoid, vitamin C, A, E – tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da sáng mịn, trẻ lâu.

Thói quen sống của Trần Mỹ Phượng không có gì quá hào nhoáng hay đắt đỏ. Tất cả chỉ gói gọn trong một cốc nước ấm, một quả táo mỗi sáng, bát canh có chút gừng, bữa ăn giàu rau và lựa chọn tinh bột lành mạnh.

Bà không chạy theo trào lưu ăn kiêng cực đoan, cũng không lệ thuộc vào sản phẩm làm đẹp xa xỉ. Thay vào đó, bà xây dựng nhan sắc từ bên trong bằng dinh dưỡng, sự thanh lọc nhẹ nhàng và những lựa chọn thông minh mỗi ngày.

