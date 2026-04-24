Mỹ nhân Việt xuất hiện cùng mẹ của bác sĩ thẩm mỹ, lộ thêm thông tin bé trai vừa công khai

Trong showbiz Việt, không phải cặp đôi nào cũng chọn công khai tất tần tật. Có những đôi dù chỉ tung hint nhưng ai cũng biết mối quan hệ giữa họ. Như người đẹp Ngọc Loan (The Face) và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Cách đây ít ngày, MXH xuất hiện ảnh Chiêm Quốc Thái bồng bế con trai, xuất hiện cùng Ngọc Loan đón tuổi mới. Buổi tiệc này còn có sự tham gia của mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái cùng 2 con gái.

Mới đây, Ngọc Loan tiếp tục gây chú ý khi tung ảnh nét căng bên trong tiệc sinh nhật trên du thuyền của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Theo đó, Ngọc Loan lên đồ sang chảnh, khí chất phú bà thả dáng trong buổi tiệc thân mật này. Dù không đăng ảnh bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhưng Ngọc Loan khéo "đánh dấu chủ quyền" bằng loạt chi tiết đặc biệt. Cụ thể, Ngọc Loan khoe ảnh thân thiết bên mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, cả mẹ ruột của cô cũng tham dự, 2 bên sui gia rất gắn bó, thân thiết.

Ngoài ra, người đẹp The Face còn để thêm thông tin của nhóc tỳ. Trên chiếc bánh kem đặt tại buổi tiệc có dòng chữ "Ba Quốc Thái - Con Quốc V". Ngọc Loan từng để lộ chuyện bác sĩ Chiêm Quốc Thái và con trai có sinh nhật gần nhau. Theo nhiều nguồn tin, cả hai đã có 2 nhóc tỳ một trai một gái. Trong đó, bé gái đầu lòng nay đã tầm 9-10 tuổi, con trai vừa tròn 3 tuổi.

Ngọc Loan xả ảnh lên đồ sang chảnh đón sinh nhật bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Ngọc Loan công khai chứng minh mối quan hệ gắn bó, thân thiết với mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Mẹ của Ngọc Loan cũng xuất hiện trong bữa tiệc thân mật này

Trên chiếc bánh kem có thông tin về 2 nhân vật chính là "Ba Quốc Thái và Con Quốc V"

Trước đó, MXH xuất hiện bức ảnh bác sĩ Chiêm Quốc Thái bồng bế một bé trai trong tiệc này

Mối quan hệ giữa Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Ngọc Loan là học trò đội HLV Phạm Hương tại The Face Vietnam 2016. Cô gây ấn tượng với nhan sắc sắc sảo, vóc dáng quyến rũ và phong thái tự tin. Dù không giành ngôi vị cao nhất, Ngọc Loan vẫn được đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng nhất mùa thi năm đó. Sau cuộc thi, cô gần như rút khỏi các hoạt động giải trí và chọn hướng đi kín tiếng. Trên mạng xã hội, Ngọc Loan lại thường xuyên khiến dân tình choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh, xa hoa như check-in du lịch nước ngoài, sử dụng hàng hiệu đắt đỏ, trang sức kim cương lên tới hàng tỷ đồng.

Tháng 11/2016, cộng đồng mạng xôn xao với nghi vấn hẹn hò của bác sĩ thẩm mỹ hay vướng tin đồn tình ái với nhiều mỹ nhân Việt đã có con với Ngọc Loan The Face. Sự việc bắt nguồn từ việc Ngọc Loan đăng ảnh nắm tay hẹn hò bên ai đó giấu mặt và hình ảnh bàn tay với những phụ kiện giống hệt với bác sĩ kia. Đến vào đầu tháng 1/2019, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải loạt ảnh bắt gặp Ngọc Loan cùng một bé gái.

Trong những lần Ngọc Loan bị bắt gặp đi du lịch cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái đều có sự xuất hiện của 1 bé gái và 1 bé trai

Đến háng 4/2025, Ngọc Loan đã đăng ảnh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà riêng, nhân vật xuất hiện trên bánh kem là một người đàn ông mặc áo blouse nắm chặt tay một bé trai. Nhiều người nhanh chóng nhận ra cách tạo hình của người đàn ông này rất giống với phong cách của bác sĩ vướng tin đồn tình ái với Ngọc Loan nhiều năm qua. Ngoài ra, dù Ngọc Loan đã khéo dùng biểu tượng để che tên nhưng netizen đã soi ra được dòng chữ "Chiêm Quốc V" xuất hiện trên chiếc bánh kem.

Ngọc Loan từng tổ chức sinh nhật của con trai và bác sĩ Chiêm Quốc Thái cùng ngày

Sau thời gian rời xa ánh đèn sân khấu, Ngọc Loan hiện có cuộc sống khá kín tiếng nhưng không kém phần sang chảnh. Cô gần tập trung vào công việc kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp. Trên mạng xã hội, Ngọc Loan thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường với không gian sống sang trọng, những chuyến du lịch đắt đỏ và phong cách thời trang tinh giản nhưng toàn hàng hiệu.

Ngọc Loan thường xuyên công khai xuất hiện cùng mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Cô không đăng ảnh đối phương nhưng luôn khoe được cưng chiều, tặng quà đắt đỏ

