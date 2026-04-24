Mỹ nhân Việt mắc bệnh hiếm chỉ 2% dân số thế giới gặp phải

Mới đây, CiiN khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải đoạn clip mới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến netizen bàn tán không chỉ là nội dung video mà còn nằm ở chi tiết khá rõ trên gương mặt của cô, đó là vệt trắng xuất hiện ở vùng mắt và lông mày.

Ngay bên dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại câu hỏi về tình trạng này. Trước sự quan tâm của cư dân mạng, CiiN không né tránh mà thẳng thắn xác nhận mình mắc bệnh bạch biến – một dạng bệnh da liễu hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở khoảng 2% dân số trên thế giới.

Không dừng lại ở đó, nữ TikToker sinh năm 1997 còn chia sẻ rằng cô đã từng đi khám bác sĩ, tuy nhiên hiện chưa có phương pháp điều trị triệt để. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó, hình ảnh của CiiN luôn gắn liền với vẻ ngoài chỉn chu, rạng rỡ.

Bạch biến (vitiligo) là một bệnh da mạn tính, đặc trưng bởi sự mất chức năng của tế bào sắc tố (melanocyte) dẫn đến tình trạng mất sắc tố khu trú hoặc lan tỏa. Bệnh chiếm khoảng 2% dân số trên toàn thế giới, cả nam và nữ đều bị ảnh hưởng như nhau. Bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ tuổi nào, tuy nhiên tuổi khởi phát trung bình là 10 - 30 tuổi. Bệnh biểu hiện bởi những dát, mảng giảm sắc tố so với vùng da xung quanh, không ngứa, không đóng vảy, giới hạn rõ. Đây là bệnh lành tính, không lây, và có ảnh hưởng nhiều về mặt thẩm mỹ.

Dù gặp phải tình trạng da đặc biệt, CiiN vẫn giữ thái độ rất thoải mái. Trên mạng xã hội, cô không ngần ngại xuất hiện với gương không son phấn hoặc những khoảnh khắc cận cảnh, cho thấy sự tự tin với ngoại hình của mình. Thay vì để điều này trở thành rào cản, CiiN còn tận dụng khả năng make up để biến hóa, sáng tạo nhiều layout khác nhau, thậm chí biến chính đặc điểm này thành dấu ấn riêng.

Nhiều người theo dõi nhận xét rằng, chính năng lượng tích cực và sự tự tin đã giúp CiiN luôn nổi bật. Dù đối mặt với bệnh lý hiếm gặp, cô vẫn duy trì hình ảnh tươi tắn, hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội.

CiiN tên thật là Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997, cô là TikToker quen mặt với cư dân mạng. Cô có 16 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok, tài khoản Instagram cũng có 2 triệu người theo dõi. Cô nổi tiếng bởi những clip ăn diện gợi cảm nhún nhảy tạo trend. Ngoài ra, CiiN còn gây chú ý khi là là mỹ nhân dao kéo nổi tiếng, nhiều lần công khai chuyện chỉnh sửa để có nhan sắc. CiiN từng có thời gian hẹn hò Ngô Đình Nam - nhân vật cũng sở hữu 6 triệu người theo dõi trên MXH. Tuy nhiên, vào đầu năm 2025, cả hai đã đường ai nấy đi.

Thời gian gần đây, CiiN gây chú ý khi được cho là đang hẹn hò với OgeNus. Chuyện tình cảm của OgeNus và CiiN bắt đầu được chú ý sau bài post trên Threads của nam rapper. Cụ thể, giữa tháng 11/2025, trang cá nhân của OgeNus bất ngờ xuất hiện bức ảnh anh được một cô gái hôn má. Điều đáng nói là OgeNus còn đính kèm dòng trạng thái rất tình tứ: "Happy Birthday em bé của chồng. AYENL", trong đó cụm "AYENL" được cư dân mạng đoán là viết tắt của "Anh yêu em nhiều lắm".

Nhanh như chớp, danh tính cô gái xuất hiện trong bức ảnh của OgeNus cũng được các "thám tử showbiz" tìm ra. Không ai xa lạ, nữ chính chính là TikToker quen mặt CiiN. Trùng hợp, trước đó 1 ngày, CiiN tổ chức sinh nhật. Đáng nói hơn, cô gái trong ảnh của OgeNus và CiiN diện trang phục y hệt nhau, từ chiếc nón trắng đến áo hồng không lệch đi đâu được. Ngay sau khi bức ảnh thân mật được công khai, netizen bàn tán trái chiều. Đến sáng 15/11, OgeNus đã xoá bức ảnh kia còn CiiN chưa có chia sẻ mới về mối quan hệ này.

Thời điểm trượt ảnh thân mật, OgeNus nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng fan. Câu chuyện trở nên căng thẳng khi mẹ của OgeNus liên tục có phát ngôn gay gắt được cho là nhắm thẳng vào CiiN. Sau đó, chị gái của CiiN sau đó công khai một tâm thư dài để bảo vệ em gái, chia sẻ về hành trình nỗ lực của nữ TikToker và nhận được nhiều sự đồng cảm. Những luồng ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện, từ ủng hộ đến phản đối.

Cho đến đầu tháng 4 vừa qua, OgeNus được phát hiện gia nhập hội "chỉ follow mình em" - một cụm từ mà cư dân mạng đang dùng để ám chỉ việc chỉ theo dõi duy nhất một người chính là CiiN. Động thái này lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán cặp đôi này đã chính thức xác nhận mối quan hệ dù vấp phải phản ứng từ gia đình.

