Mỹ nhân Việt xinh đến mức được ví như Triệu Lệ Dĩnh, vừa lộ "rổ hint" yêu trai đẹp SN 1996

Thời gian gần đây, cái tên Ngọc Xuân liên tục được nhắc đến khi cô và Võ Điền Gia Huy trở thành cặp đôi được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền". Cả hai đóng vai chính trong Bò Sữa Bay, sở hữu nhiều khoảnh khắc tình cảm và chemistry tự nhiên trên màn ảnh. Khi bộ phim chuẩn bị được chú ý rộng rãi, loạt hình ảnh đời thường của hai diễn viên cũng bị cư dân mạng "đào" lại, từ đó dấy lên nghi vấn "phim giả tình thật".

Dù người trong cuộc chưa xác nhận chuyện hẹn hò, những bàn luận này vô tình khiến Ngọc Xuân được tìm kiếm nhiều hơn.

Nhan sắc của Ngọc Xuân nhận nhiều lời khen và so sánh với Triệu Lệ Dĩnh

Tạm gác việc học theo đuổi đam mê

Sinh năm 1999, Ngọc Xuân từng có thời gian không đủ tự tin về ngoại hình để nghĩ mình có thể trở thành diễn viên. Dù dành niềm yêu thích đặc biệt cho diễn xuất, cô ban đầu lại lựa chọn con đường học tập khá khác biệt khi sang Australia du học ngành Marketing.

Thế nhưng, Covid-19 xuất hiện đã khiến những dự định của Ngọc Xuân thay đổi. Trong thời gian ở Australia, sau khi xem một bộ phim và nhận ra niềm đam mê diễn xuất vẫn luôn ở đó, cô quyết định gác lại việc học Marketing, trở về Việt Nam để theo đuổi con đường diễn viên.

Sau khi về nước, Ngọc Xuân tham gia một khóa học diễn xuất tại sân khấu kịch. Từ đây, cô bắt đầu nghiêm túc hơn với lựa chọn của mình và được mọi người xung quanh động viên thử sức tại các buổi casting.

Ngọc Xuân tạm gác việc du học, trở về nước theo đuổi diễn xuất và cô đã có quyết định đúng

Một trong những lần thử vai đáng nhớ của Ngọc Xuân là casting nhân vật Út Trong trong Đất Phương Nam. Dù không được lựa chọn cho vai diễn này, cô không từ bỏ ý định theo đuổi điện ảnh. Và rồi cơ hội thực sự đến khi Ngọc Xuân được trao vai Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.

Bộ phim trở thành bước ngoặt lớn trong hành trình của nữ diễn viên trẻ. Từ một cô gái từng thiếu tự tin về ngoại hình, Ngọc Xuân lần đầu có cơ hội đảm nhận vai nữ chính trong một dự án điện ảnh được chú ý. Hình ảnh Miền dịu dàng, trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên giúp cô ghi dấu với khán giả và được kỳ vọng trở thành một gương mặt mới đáng chú ý của màn ảnh Việt.

Sau đó, Ngọc Xuân tiếp tục thử sức với nhiều màu sắc khác nhau trong Làm Giàu Với Ma và Tử Chiến Trên Không. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh giúp nữ diễn viên trẻ từng bước tạo dấu ấn thay vì chỉ được biết đến nhờ ngoại hình.

Nhân vật Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình giúp Ngọc Xuân nhận nhiều chú ý

"Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt" và tin đồn hẹn hò

Một trong những lý do khiến Ngọc Xuân được chú ý đặc biệt chính là diện mạo. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt tròn, đường nét mềm mại, đôi mắt to và biểu cảm khá linh hoạt. Những đặc điểm này khiến cô nhiều lần được cư dân mạng so sánh với Triệu Lệ Dĩnh.

Ngọc Xuân không đóng khung bản thân trong hình tượng "nàng thơ". Thời gian đóng Bò Sữa Bay, nữ diễn viên đã quyết định để tóc ngắn trông cá tính. Và sự thay đổi này khiến đường nét gương mặt của Ngọc Xuân lộ rõ, càng khiến dân tình xuýt xoa vì visual đẹp bất chấp.

Ngọc Xuân không đóng khung hình ảnh, mà thoải mái thay đổi nhiều phong cách khác nhau

Mái tóc ngắn cá tính khiến visual Ngọc Xuân nhận nhiều lời khen

Nữ diễn viên còn được ví von như Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt

Trong Bò Sữa Bay, Ngọc Xuân có màn kết hợp với Võ Điền Gia Huy. Đáng chú ý, sau khi những hình ảnh trong phim được chia sẻ, khán giả bắt đầu dành nhiều sự quan tâm cho cặp Võ Điền Gia Huy - Ngọc Xuân. Không chỉ trên màn ảnh, loạt khoảnh khắc hậu trường và những điểm trùng hợp trong các bài đăng đời thường của cả hai cũng liên tục bị "soi".

Ở một bài đăng trên Instagram, Ngọc Xuân chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường, trong đó có hình ảnh cô xuất hiện tại một khu vui chơi với những chú thỏ. Điều khiến dân tình chú ý là trên trang cá nhân của Gia Huy cũng từng xuất hiện hình ảnh nam diễn viên tạo dáng bên những chú thỏ tại một địa điểm có khung cảnh tương tự. Từ đây, các "thánh soi" phát hiện thêm một vài chi tiết trùng hợp đáng ngờ giữa cả hai.

Netizen soi chi tiết trùng hợp trong loạt ảnh du lịch của cả hai

Từ khoảnh khắc hậu trường cho đến hint du lịch quá đáng ngờ, cư dân mạng liền có nghi vấn về Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân "phim giả tình thật"

Tuy nhiên, một bộ phận netizen cho rằng cả hai có thể là bạn bè thân thiết sau bộ phim mà thôi

Ảnh: Tổng hợp