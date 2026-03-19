Mỹ nhân Việt lột xác sau khi giảm 12kg, netizen tấm tắc khen đẹp không thua Triệu Lộ Tư

Mới đây, Uyển Ân tiếp tục "thả xích" loạt ảnh du lịch tại Thái Lan và ngay lập tức khiến mạng xã hội rần rần. Không cần concept cầu kỳ hay set-up quá đà, chỉ với những outfit basic như áo hai dây, chân váy ngắn hay váy ôm dáng, nữ diễn viên vẫn đủ sức hút spotlight nhờ vóc dáng gọn gàng, làn da sáng và thần thái ngày càng tự tin, cuốn hút.

Dưới phần bình luận, dân mạng dành "cơn mưa lời khen" cho diện mạo hiện tại của Uyển Ân. Nhiều người nhận xét em gái Trấn Thành ngày càng thăng hạng nhan sắc vừa có nét ngọt ngào, vừa pha chút sắc sảo và quyến rũ. Thậm chí, không ít ý kiến còn nhận xét hình tượng mới của Uyển Ân hao hao ngôi sao Trung Quốc - Triệu Lộ Tư.

Bộ ảnh check-in trên đường phố Thái Lan của Uyển Ân khiến dân mạng tấm tắc vì quá xinh

Vóc dáng thon gọn, visual sắc sảo của em gái Trấn Thành

Nhiều netizen còn so sánh Uyển Ân với Triệu Lộ Tư

So với hình ảnh mới vào nghề, Uyển Ân thật sự "lột xác" ngoạn mục

Nếu nhìn lại thời điểm mới vào nghề, Uyển Ân từng gắn với hình ảnh khá an toàn và dễ đoán. Gương mặt tròn, đường nét mềm mại mang lại cảm giác đáng yêu, gần gũi nhưng lại thiếu điểm nhấn nổi bật. Khi đó, phong cách thời trang của cô cũng thiên về những lựa chọn "dễ mặc, dễ nhìn", đi theo số đông với các item nữ tính, nhẹ nhàng. Tổng thể hình ảnh không có gì sai, nhưng cũng chưa đủ để tạo dấu ấn cá nhân.

Bên cạnh đó, Uyển Ân thời gian đầu cũng không quá chú trọng vào việc làm tóc hay trang điểm. Layout makeup thường khá nhẹ, thiên về tự nhiên, chưa khai thác hết đường nét khuôn mặt. Kiểu tóc cũng an toàn, ít biến tấu nên đôi lúc khiến visual bị "chìm" giữa dàn mỹ nhân Vbiz.

Uyển Ân thời điểm mới vào nghề

Tuy nhiên sau khi được trao cho nhiều cơ hội với điện ảnh, em gái Trấn Thành cũng đã quyết tâm thay đổi bản thân. Cô duy trì việc tập luyện thể thao đều đặn, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn theo hướng "eat clean", cắt giảm tinh bột và hạn chế tối đa đồ chiên dầu mỡ. Nhờ kiên trì theo đuổi lối sống này, Uyển An đã giảm khoảng 12kg, kéo theo sự thay đổi rõ rệt ở gương mặt lẫn vóc dáng, mặt thon gọn hơn, đường nét sắc nét và tổng thể cơ thể cũng trở nên cân đối hơn hẳn.

Không dừng lại ở chuyện cân nặng, gu thời trang của Uyển Ân cũng có bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ những set đồ an toàn, kín đáo, cô bắt đầu thử nghiệm đa dạng phong cách hơn, khi thì nữ tính, thanh lịch, lúc lại chuyển sang hình ảnh cá tính, gợi cảm với những thiết kế ôm sát, cắt xẻ táo bạo. Chính sự thay đổi này giúp tổng thể hình ảnh của nữ diễn viên trở nên có gu và nổi bần bật ở mỗi sự kiện.

Uyển Ân giảm cân thành công, diện mạo cũng thăng hạng nhanh chóng

Thay đổi phong cách thời trang cũng khiến mỹ nhân này trở nên nổi bật

Hậu giảm cân, em gái Trấn Thành không khó cân luôn thiết kế cắt xẻ táo bạo

Một yếu tố khác góp phần nâng cấp visual của Uyển Ân chính là makeup và làm tóc. Những layout trang điểm tông Tây, cách đánh khối rõ nét hay màu tóc sáng đều giúp gương mặt cô trông sắc sảo, hiện đại và ăn ảnh hơn. Có thể nói, đây là combo vừa đủ để biến một gương mặt dễ thương thành visual có sức hút.

Tuy nhiên, đi kèm với những lời khen, không ít ý kiến cũng bắt đầu đặt dấu hỏi về việc Uyển Ân có can thiệp thẩm mỹ hay không khi diện mạo ngày càng khác lạ, đặc biệt ở các đường nét như sống mũi hay khuôn mặt tổng thể. Dẫu vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cư dân mạng, bởi phía nữ diễn viên chưa từng lên tiếng về những tin đồn này.

Bỏ qua những tranh cãi, khó phủ nhận rằng Uyển Ân đang có màn thăng hạng visual rõ rệt. Từ hình ảnh một cô gái dễ thương, đôi lúc bị nhận xét là mờ nhạt, cô dần định hình phong cách riêng, vừa đủ xinh để gây thiện cảm, vừa đủ nổi bật để không bị hoà lẫn giữa dàn mỹ nhân Vbiz.

So với thời điểm mới vào nghề, Uyển Ân có gu hơn hẳn

Nữ diễn viên cũng vướng nghi vấn "dao kéo" nhưng chưa lần nào lên tiếng

Tuy nhiên dù sao đi nữa cũng không thể phủ nhận nhan sắc "cực keo" của Uyển Ân hiện tại