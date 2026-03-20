Hoa hậu Hương Giang từng được vinh danh là Miss Asia Grand Slam 2009 không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách nuôi dạy con. Sau khi kết hôn từ năm 2010, cô dần rút khỏi ánh đèn sân khấu, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Cô được khen dạy con khéo.

Con gái đầu lòng của cô, bé Tiểu Panda (tên thật Liu Gia Văn) hiện đang học lớp 7 tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Ở tuổi 13, cô bé đã sở hữu chiều cao 1,78m nổi bật, một phần nhờ di truyền từ bố mẹ, phần khác đến từ việc được rèn luyện thể thao và chăm sóc thể chất bài bản từ nhỏ.

Không chỉ có ngoại hình ấn tượng, Tiểu Panda còn khiến nhiều người bất ngờ với bảng thành tích đáng nể. Đầu năm nay, cô bé giành giải nhất hạng mục piano không chuyên tại cuộc thi Zhongsin International Music lần thứ 20 tổ chức tại Singapore. Bên cạnh đó, em còn là thành viên đội tuyển điền kinh của trường, yêu thích chạy cự ly ngắn, từng tham gia nhiều giải đấu cấp quận và liên trường. Ngoài ra, bóng rổ và leo núi trong nhà cũng là những môn thể thao mà cô bé theo đuổi.

Về học tập, Tiểu Panda được đánh giá cao khi có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung. Em từng được nhà trường trao giấy khen, kỷ niệm chương danh hiệu “Học sinh tinh hoa”, thậm chí còn đại diện cả khối phát biểu trong lễ tổng kết năm học 2024-2025.

Ngoài việc đầu tư mạnh tay về giáo dục cho con, nhất là chọn trường cùng khuyến khích con tham gia các môn năng khiếu, thể thao thì cô cũng rất chú trọng dạy con về lễ nghi, ứng xử.

Một trong những "lớp học" đặc biệt nhất trong gia đình Hoa hậu chính là… bàn ăn.

Hương Giang từng chia sẻ, từ khi các con còn rất nhỏ, gia đình đã duy trì thói quen ăn cùng nhau. Không có chuyện người lớn ăn riêng, trẻ con ăn riêng. Ngay cả khi bé còn nằm nôi, cũng được đặt cạnh bàn ăn để "cùng tham gia" vào không khí sinh hoạt chung.

Khi con lớn hơn, bàn ăn trở thành nơi dạy con cách cư xử: không ném đồ, không la hét, phải rửa tay trước khi ăn, chỉ ăn khi ngồi ngay ngắn trên ghế, nếu không muốn ăn nữa thì tháo khăn ăn, ăn xong phải tự lau bàn, thậm chí biết quét dọn.

Cô nhấn mạnh: "Đừng hy vọng con ra ngoài sẽ ngoan hơn, nhanh nhẹn hơn, còn ở nhà thì xuề xòa sao cũng được". Nói cách khác, mọi thói quen đều phải được hình thành từ trong gia đình, nơi an toàn nhất nhưng cũng cần kỷ luật nhất.

Không chỉ dạy con về nề nếp, Hương Giang còn đặc biệt chú trọng phát triển ngôn ngữ. Trong gia đình, vợ chồng cô thường giao tiếp bằng tiếng Anh, còn khi nói chuyện riêng với con thì sử dụng tiếng mẹ đẻ. Nhờ đó, các bé có môi trường tiếp xúc tự nhiên với nhiều ngôn ngữ từ sớm.

Hương Giang chia sẻ kinh nghiệm dạy ngoại ngữ cho con: "Khi bé tập nói, nếu dạy đúng phương pháp và tùy khả năng của bé, việc đa ngôn ngữ là hoàn toàn có thể và rất hữu ích cho phát triển tư duy. Nếu gia đình có điều kiện thì 4 tuổi các bé có thể học ở trung tâm ngoại ngữ để dạy phát âm chuẩn".

Không chỉ nói được nhiều ngôn ngữ, các con của cô đều được mẹ Hương Giang truyền cho đam mê đọc sách. Đặc biệt cả hai vợ chồng thỏa thuận không cho con chơi thiết bị điện tử như iPad, điện thoại thông minh, chỉ cho con coi tivi với khung giờ vừa đủ giải trí.

Hương Giang không chọn cách dạy con bằng lời nói suông, mà biến mọi không gian trong nhà thành nơi giáo dục: từ bàn ăn, cách giao tiếp, thói quen sinh hoạt cho đến việc học ngoại ngữ hay kiểm soát công nghệ. Và có lẽ, điều khiến nhiều người nể nhất không phải là việc cô chi bao nhiêu tiền cho con mà là việc cô hiểu rõ: giáo dục hiệu quả nhất luôn nằm trong những điều nhỏ nhất, lặp lại mỗi ngày.