Mỹ nhân Việt duy nhất đóng 2 phim đầu tay đã cán mốc 1.000 tỷ đồng, nhan sắc thăng hạng ngoạn mục không ai chê nổi

Uyển Ân - cô em gái của Trấn Thành đang trở thành hiện tượng hiếm có của điện ảnh Việt. Chỉ với hai bộ phim đầu tay là Nhà Bà Nữ (2023) và Mai (2024), Uyển Ân đã chạm tới cột mốc không tưởng: Tổng doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng, thành tích mà trước cô, chưa một gương mặt nữ mới nào đạt được.

1.000 tỷ đồng với 2 phim đầu tay

Uyển Ân trong Nhà Bà Nữ

Xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng trong Nhà Bà Nữ, Uyển Ân gây bất ngờ khi không hề bị “chìm” trước dàn diễn viên gạo cội. Nhân vật cô con gái út Ngọc Nhi vừa ngang ngạnh, vừa khao khát tình yêu và tự do giúp Uyển Ân phô diễn khả năng diễn xuất tự nhiên, tinh tế và đầy cảm xúc.

Bộ phim lập kỷ lục doanh thu 459,5 tỷ đồng, mở ra một cánh cửa lớn cho cô gái sinh năm 1999.

Đến Mai (2024), Uyển Ân không đóng vai chính nhưng lại là mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện, giữ vững phong độ khi hóa thân vào một cô gái trẻ nhiều tổn thương. Tác phẩm bùng nổ tại phòng vé với 551 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu từ hai phim Uyển Ân tham gia vượt mốc 1.000 tỷ đồng - một cột mốc chứng minh sức hút lạ kỳ của nàng tân binh.

Uyển Ân lột xác trong Mai

Là em gái Trấn Thành, cái bóng quá lớn khiến bất cứ ai cũng dễ bị so sánh nhưng Uyển Ân chọn con đường nghiêm túc. Không phô trương, không ồn ào truyền thông, cô lặng lẽ học nghề, đi casting, và chấp nhận vai diễn đúng thời điểm phù hợp.

Điều khiến khán giả yêu mến Uyển Ân không phải danh xưng “em gái Trấn Thành”, mà là khả năng diễn xuất mềm mại, cảm xúc chân thật và đôi mắt có chiều sâu. Ở cô có sự mộc mạc, gần gũi nhưng vẫn đủ sắc sảo để ghi dấu trên màn ảnh rộng.

Từ cô bé mũm mĩm tới mỹ nhân màn ảnh

Không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp, nhan sắc Uyển Ân những năm gần đây cũng ngày càng “lên hương”. Thời điểm mới vào nghề, Uyển Ân thường xuất hiện với ngoại hình khá mũm mĩm. Tuy vẫn rất xinh đẹp nhưng cũng là trở ngại để Uyển Ân thử sức với nhiều phong cách khác nhau.

Ở thời điểm hiện tại, khi quen dần với ống kính hơn, nhan sắc của Uyển Ân cũng thăng hạng theo thời gian. Vẻ đẹp của cô không ồn ào mà thanh thoát, nhẹ nhàng, mang nét Á Đông hiện đại. Từ gương mặt thanh tú, làn da sáng, nụ cười duyên đến phong thái tự tin, Uyển Ân dần trở thành một trong những mỹ nhân được chú ý nhất của showbiz Việt.

Sự thay đổi phong cách trưởng thành hơn, thời thượng hơn giúp Uyển Ân nổi bật ở mọi sự kiện. Nhiều khán giả còn nhận xét cô ngày càng rạng rỡ, có “hào quang điện ảnh”, đủ tiềm năng tiến xa như những mỹ nhân màn ảnh lớn trong tương lai.

Hai phim đầu tay hơn 1.000 tỷ đồng là khởi đầu quá ấn tượng. Uyển Ân không chỉ là cái tên sáng giá mới của điện ảnh Việt, mà còn là minh chứng cho việc tài năng và sự nghiêm túc luôn được khán giả đón nhận.

Con đường phía trước còn rất dài, nhưng với những gì cô đã chứng minh: thực lực, thái độ cầu thị cùng sức hút riêng biệt Uyển Ân hoàn toàn đủ khả năng trở thành thế hệ diễn viên nữ trụ cột tiếp theo của màn ảnh Việt. Và biết đâu, những cột mốc 2.000 tỷ - 3000 tỷ sẽ tiếp tục được cô gái trẻ này chinh phục trong tương lai gần.