Mỹ nhân Việt duy nhất chỉ ngồi cười cũng đổi đời, nhan sắc đỉnh cao được đề cử đẹp nhất thế giới

Mới đây, Chi Pu vừa được gọi tên trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của chuyên trang quốc tế danh tiếng TC Candler. Xuất thân từ một hot girl thế hệ đầu, nữ diễn viên Hà thành đang ngày càng chứng minh phong độ nhan sắc đỉnh cao cùng sự bứt phá mạnh mẽ ở lĩnh vực phim điện ảnh. Bước sang tuổi 33, "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi visual ngày càng thăng hạng, cứ xuất hiện là tỏa hào quang ngời ngời.

Ảnh: TC Candler

Khác với định kiến về một hot girl lấn sân, Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993) đã có một hành trình bền bỉ suốt 14 năm để chứng minh vị thế của một nữ diễn viên thực thụ. Chạm ngõ màn ảnh từ năm 2012 với vai diễn đầu tay trong Giọt Nước Rơi, cô nhanh chóng trở thành gương mặt thanh xuân quốc dân qua sitcom ăn khách 5S Online. Không đóng khung trong hình tượng hot girl trong sáng, Chi Pu liên tục thử thách bản thân ở những mảng màu gai góc và nặng tâm lý hơn trên màn ảnh rộng.

Ảnh: Google

Ảnh: Google

Màn chào sân điện ảnh của cô phải kể đến vai diễn thời trẻ của bà trùm trong Hương Ga (2014). Năm 2019, Chi Pu khiến khán giả bất ngờ khi tham gia Chị Chị Em Em. Vào vai Nhi - một cô gái nghèo mưu mô ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ, vai diễn phản diện đầy táo bạo này đã đem về cho Chi Pu giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải Ngôi Sao Xanh. Đến năm 2022, Chi Pu trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị Mười: Lời Nguyền Trở Lại và năm 2023 là Người Mặt Trời.

Ảnh: Google

Ảnh: Google

Song hành cùng sự nghiệp phim ảnh là một nhan sắc đạt đến độ chín muồi rực rỡ. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, visual của Chi Pu được đánh giá là một trong những "tường thành" khó lật đổ của Vbiz nhờ những đường nét hoàn hảo, không góc chết. Sống mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng cười rạng rỡ giúp cô dễ dàng cân đẹp mọi tạo hình từ tiểu thư đài các, mỹ nhân cổ trang cho đến những vai diễn ma mị, sắc sảo trên màn ảnh.

Ảnh: FBNV

Song, sự nghiệp của Chi Pu cũng khiến báo chí tốn không ít giấy mực khi bị vấp phải ý kiến trái chiều từ diễn xuất đến ca hát. Tuy nhiên, một điều không ai có thể chê được ở người đẹp là visual vạn người mê. Truyền thông quốc tế, đặc biệt là báo chí xứ Trung, còn nhiều lần ca ngợi ngoại hình của cô với các danh xưng như "Mỹ nhân số 1 Việt Nam", "Đệ nhất đại mỹ nhân", "Kim Tae Hee Việt Nam" hay được khen đẹp hơn Triệu Lệ Dĩnh. Thần thái tự tin, quyến rũ cùng sắc vóc ngày càng nóng bỏng giúp Chi Pu luôn nổi bật và tỏa sáng mỗi khi đứng cạnh dàn sao quốc tế. Trong năm 2026 này, người hâm mộ đang hóng chờ được thấy cô trên màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Nguồn: TC Candler

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