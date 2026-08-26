Dàn thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 catwalk giữa cầu kính dài nhất thế giới

Trong tập đầu tiên của vòng truyền hình thực tế, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 bước lên cầu kính Bạch Long để trình diễn catwalk giữa lưng chừng núi. Đây là hạng mục nổi bật nhất của quần thể Mộc Châu Island, cây cầu dài 632m được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao chứng nhận Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới. Sải bước trên mặt kính trong suốt, nhìn thẳng xuống khe suối phía dưới, phần thi này đòi hỏi ở người đẹp không chỉ dáng đi mà cả bản lĩnh giữ được sự bình tĩnh.

Ngay sau đó, các thí sinh về không gian văn hóa Bản Vặt để vào bếp, trực tiếp nấu những món đặc sản bản địa, rồi tiếp tục với trải nghiệm hái chè trên đồi và làm kẹo lạc. Điểm khác biệt là mọi hoạt động đều không dừng ở việc tham quan. Theo Ban Tổ chức, mỗi thí sinh phải tự ghi hình, tự giới thiệu vẻ đẹp và đặc sản của vùng đất này rồi đưa lên không gian mạng, biến từng trải nghiệm thành một sản phẩm nội dung hoàn chỉnh.

Trong những thử thách tại Mộc Châu, chiếc điện thoại không còn là thiết bị ghi hình đơn thuần. Thí sinh phải tự tư duy nội dung, chọn góc máy, xây dựng câu chuyện, phối hợp với đồng đội và tìm cách tạo ra sản phẩm đủ hấp dẫn để níu chân người xem. Từ một cuộc thi nhan sắc, phần trải nghiệm được chuyển hóa thành một bài toán truyền thông thực tế, nơi người tham gia vừa cần hình ảnh, vừa cần ý tưởng, kỹ năng số và khả năng kể chuyện.

Cách làm này khiến sản vật Mộc Châu xuất hiện theo một cách khác. Theo ThS Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026, các sản vật địa phương không còn khô cứng như những thông tin giới thiệu du lịch thông thường mà trở thành một phần của câu chuyện trải nghiệm. Hình ảnh nguyên liệu bản địa, bếp củi, món ăn nóng hổi và sự hào hứng của thí sinh được ghi lại bằng ngôn ngữ hình ảnh trẻ trung, tạo ra nội dung gần gũi với người xem trên môi trường số. Mỗi địa chỉ du lịch, mỗi sản vật quen thuộc đều ẩn chứa một lớp giá trị văn hóa, và nhiệm vụ của thí sinh là tìm ra cách kể mới mẻ để đưa những giá trị ấy đến gần hơn với thế hệ trẻ đang sống trên các nền tảng số.

Chia sẻ về định hướng của cuộc thi, ThS Đàm Hương Thủy cho biết Ban Tổ chức luôn trăn trở với câu hỏi về vị trí của người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới trên bản đồ hội nhập quốc tế, trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang định hình lại cách thế giới vận hành từng ngày, từng giờ.

Theo Trưởng Ban Tổ chức, phụ nữ Việt Nam luôn mang trong mình vẻ đẹp của công, ngôn, dung, hạnh, của sự dịu dàng và lòng bao dung. Nhưng trong thời đại số, những giá trị truyền thống ấy cần được bổ sung bằng tri thức, tư duy toàn cầu, bản lĩnh đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ. Từ khát vọng đó, Miss Galaxy Vietnam được xây dựng như một dự án kết hợp Văn hóa, Tri thức và Công nghệ, hướng tới hình ảnh Women of The Future, những người phụ nữ kiến tạo tương lai. Cũng vì vậy, cuộc thi là nơi mỗi thí sinh không chỉ tỏa sáng trên sân khấu catwalk mà còn trở thành đại diện của trí tuệ và bản lĩnh, sẵn sàng dùng tri thức cùng công nghệ để đóng góp cho cộng đồng.

Hội đồng Ban Giám khảo năm nay có NSND Lan Hương giữ vai trò Trưởng Ban Giám khảo, NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp văn hóa Việt Nam, là Phó Ban Giám khảo, cùng nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ hữu nghị vì hòa bình Saleem Hammad và Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Sau chuỗi hoạt động trải nghiệm tại Mộc Châu, các thí sinh tiếp tục tham gia đào tạo, huấn luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết dự kiến diễn ra vào 20h ngày 5/9/2026 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Miss Galaxy Vietnam 2026 do Công ty Cổ phần Deasung Vina Việt Nam tổ chức, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT thực hiện.

Ảnh: Tống Quốc Bằng