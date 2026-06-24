Mấy ngày qua, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Đoàn Minh Anh xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở TP.HCM bất ngờ lan truyền mạnh trên TikTok, thu hút lượng tương tác lớn. Điều một lần nữa cho thấy sức hút ngày càng lớn của người đẹp 18 tuổi, cái tên đang được xem là một trong những gương mặt Gen Z triển vọng nhất của Vbiz hiện nay.

Xuất hiện tại sự kiện trong chiếc váy hồng nổi bật, người đẹp gây chú ý với vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo cùng làn da trắng sáng. Gương mặt sở hữu đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi nhỏ gọn và nụ cười tươi rói tạo cảm giác thân thiện và gần gũi. Kiểu tóc buộc nửa đầu đơn giản càng tôn lên vẻ trẻ trung, nữ tính.

Không chỉ gây thiện cảm nhờ những đường nét hài hòa, nữ diễn viên trẻ còn sở hữu thần thái khá đặc biệt so với nhiều gương mặt đồng trang lứa. Ở những góc quay cận, làn da căng bóng cùng ngũ quan cân đối giúp tổng thể gương mặt luôn nổi bật giữa giàn nghệ sĩ Vbiz. Nhiều khán giả nhận xét cô nàng sở hữu nhan sắc không quá sắc sảo nhưng càng nhìn càng thấy đẹp, dễ để lại dấu ấn cá nhân trong mắt công chúng.

Điều khiến cô được chú ý không chỉ nằm ở vẻ đẹp thanh thuần mà còn ở khí chất hiếm thấy ở độ tuổi 18. Chính sự trong trẻo, tự nhiên của Đoàn Minh Anh khiến không ít khán giả liên tưởng đến Chương Nhược Nam hay Điền Hi Vi. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn cho rằng cô sở hữu vẻ đẹp hiện đại và có nét riêng hơn nhờ đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái rạng rỡ trước ống kính.

Một số bình luận của netizen: - Dáng bé này sang thật sự, đi thi siêu mẫu cũng không có gì bất ngờ. - Có nét giống Điền Hi Vi nhỉ, cả Chương Nhược Nam. - Nay makeup xinh hơn những lần trước hay do bé giảm cân nên nhìn xinh hơn nhìu luôn ấy. - Xinh quá, nét này rất riêng không hề đại trà. - Vừa xinh vừa cao cảm giác thi hoa hậu cũng okI luôn. - Xinh hơn Chương Nhược Nam và Điền Hi Vi, nét sắc sảo hơn.

Sinh năm 2008 tại TP.HCM, Đoàn Minh Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ với vai trò người mẫu ảnh và diễn viên quảng cáo. Sở hữu chiều cao 1,75 m cùng gương mặt sáng màn ảnh, cô từng giành danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019 trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Không xuất thân từ trường lớp đào tạo diễn viên chuyên nghiệp, nhưng Minh Anh sớm gây chú ý nhờ khả năng nhập vai tự nhiên và ngoại hình được đánh giá đậm chất điện ảnh.

Chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, Đoàn Minh Anh liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh ăn khách. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các bộ phim như Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, Nhà Ba Tôi Một Phòng và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Đáng chú ý, cả ba tác phẩm đều vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại phòng vé, giúp cô trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của màn ảnh Việt hiện nay.

Thành tích này cũng giúp Đoàn Minh Anh lập nên cột mốc hiếm có của điện ảnh Việt. Ở tuổi 18, cô được truyền thông và khán giả nhắc đến như nữ diễn viên trẻ nhất sở hữu 3 phim điện ảnh trăm tỷ chỉ trong thời gian ngắn. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có ai trong showbiz Việt tạo được cú hat-trick phòng vé tương tự ngay từ những dự án điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp. Với lợi thế về nhan sắc, chiều cao nổi bật cùng thành tích phòng vé ấn tượng, Đoàn Minh Anh đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những "ngọc nữ" thế hệ mới của màn ảnh Việt.