Mỹ nhân sáng giá rút khỏi showbiz

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô bước chân vào làng giải trí từ rất sớm và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi nhan sắc cũng như làng mẫu Việt. Năm 2007, cô lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt; năm 2008, đoạt giải Người mẫu triển vọng tại cuộc thi Người mẫu Việt Nam. Đặc biệt, năm 2013, cô đại diện Việt Nam tham dự Asia’s Next Top Model mùa 1, góp phần đưa hình ảnh người mẫu Việt ra đấu trường quốc tế.

Phan Như Thảo từng là mỹ nhân sáng giá trong showbiz Việt

Trên màn ảnh, Như Thảo ghi dấu với loạt vai diễn trong Sắc đẹp và danh vọng, Ranh giới trắng đen, Gái ế kén chồng, Số phận bị đánh cắp… Lối diễn tự nhiên cùng gương mặt hiền hậu, dịu dàng giúp cô chiếm được cảm tình khán giả. Nhiều đồng nghiệp nhận xét, nếu tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật, Phan Như Thảo hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ thời điểm đó.

Tuy nhiên, sau khi đạt được những thành tựu ban đầu, Phan Như Thảo chọn rút dần khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và xây dựng tổ ấm. Trong lĩnh vực làm đẹp, cô điều hành spa, tổ chức sự kiện ngành thẩm mỹ và sáng lập giải thưởng cho lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ. Người đẹp khẳng định dù lấy chồng giàu, nhưng cô vẫn muốn tự đứng trên đôi chân mình, có công việc và mục tiêu riêng.

Hôn nhân với chồng đại gia hơn 26 tuổi

Năm 2015, Phan Như Thảo công khai mối quan hệ với doanh nhân Việt kiều Đức An. Ông xã hơn cô 26 tuổi, từng trải qua 3 cuộc hôn nhân trước đó và được nhắc tới là một đại gia giàu có, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Ban đầu, mối tình “chân dài - đại gia” này khiến dư luận bàn tán, thậm chí không ít người hoài nghi. Tuy nhiên, Phan Như Thảo luôn khẳng định cả hai đến với nhau bằng tình cảm chân thành, không phải vì tiền bạc.

Người đẹp 8X hiện có cuộc sống hạnh phúc, giàu có bên chồng đại gia và con gái

Trong suốt gần một thập kỷ, cả hai gắn bó bền chặt, cùng nhau vượt qua không ít sóng gió. Đại gia Đức An rất cưng chiều vợ, thường xuyên tặng cô những món quà “khủng”, từ căn hộ cao cấp đến biệt thự, resort nghỉ dưỡng. Không chỉ vậy, ông còn công khai ủy quyền và làm di chúc để trao toàn bộ tài sản cho vợ, khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Phan Như Thảo.

Sau gần 10 năm sống chung và có con gái Bồ Câu, cặp đôi mới chính thức đăng ký kết hôn. Họ gọi đây là “kỷ niệm trọn vẹn cho tình yêu”. Phan Như Thảo chia sẻ: “Tôi và anh Đức An đăng ký kết hôn hồi tháng 2/2024, một thủ tục gắn kết trên phương diện giấy tờ. Còn trong hôn nhân, chúng tôi phải cùng giữ gìn, vun đắp mỗi ngày”.

Được ông xã tặng bất động sản khắp cả nước, sở hữu tài sản đáng ngưỡng mộ

Bên cạnh chuyện tình chênh lệch 26 tuổi, điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là khối tài sản mà Phan Như Thảo đang sở hữu. Theo người đẹp, chồng đại gia từng tặng cô 2 căn nhà đối diện nhau tại trung tâm Quận 1 cũ, TP.HCM. Nơi này có thể ở và kinh doanh, từng có người hỏi mua với giá khoảng 45 tỷ đồng nhưng Phan Như Thảo không bán.

Tại Đà Lạt, vợ chồng Phan Như Thảo cũng sở hữu biệt thự rộng khoảng 800m2, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, khung thép và kính, theo phong cách Bắc Âu. Căn nhà có thiết kế hiện đại, không gian thoáng đãng giữa đồi thông, trị giá khoảng 25-40 tỷ đồng. Đây vừa là nơi nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác cho thuê du lịch.

Biệt thự toàn bằng gỗ của vợ chồng Phan Như Thảo ở Đà Lạt

Ngoài ra, vì muốn thực hiện giấc mơ được thức dậy trong tiếng sóng vỗ và đưa mắt qua cửa sổ ngắm bình minh trên biển, vợ chồng Phan Như Thảo còn xây dựng biệt thự mang phong cách Santorini ở làng chài Ninh Phước, Khánh Hòa với diện tích 580m2.

Cách không xa biệt thự Santorini, vợ chồng Phan Như Thảo xây thêm khu nghỉ dưỡng với diện tích lớn hơn để đón tiếp bạn bè đến tận hưởng không khí biển. Tất cả các phòng đều hướng biển, tạo thành vòng tròn, làm nổi bật sự kết nối và phù hợp hoạt động gia đình.

Cơ ngơi của cả hai ở Khánh Hòa

Đặc biệt, vào tháng 9/2025 vừa qua, nhân dịp sinh nhật tuổi 37, Phan Như Thảo tiếp tục được chồng tặng một căn hộ cao cấp view biển Mỹ Khê, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Căn hộ nằm trong khu nghỉ dưỡng hiện đại, với tầm nhìn toàn cảnh biển.

Nếu cộng dồn giá trị các bất động sản hiện có từ biệt thự Đà Lạt, căn hộ Đà Nẵng, resort Khánh Hòa, nhà phố TP.HCM, đến đất nền ven biển, khối tài sản của Phan Như Thảo phải đến cả trăm tỷ đồng - một con số "khủng" khiến nhiều người phải choáng ngợp.