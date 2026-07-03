Mỹ nhân Việt đẹp đến mức ai không biết còn tưởng Hoàng hậu thật: Visual xé sử bước ra, diễn chuẩn hơn sách giáo khoa

Mới đây, những hình ảnh của nữ diễn viên Yến Chi trong bộ phim Ngọn Nến Hoàng Cung đã bất ngờ gây chú ý trở lại, thu hút nhiều sự chú ý. Phát hành vào năm 2004, tác phẩm này đã được đông đảo khán giả quan tâm đón nhận. Trong phim, cô đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, được khen ngợi rất nhiều nhờ nhan sắc xé sử bước ra, cùng với đó là diễn xuất chuẩn hơn cả sách giáo khoa, từng cử chỉ, ánh mắt đều mang dáng vẻ của một bậc mẫu nghi thiên hạ giữa thời cuộc rối ren.

Những hình ảnh của Yến Chi với vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim Ngọn Nến Hoàng Cung phát hành năm 2004.

Nữ diễn viên được khen như đã mang Nam Phương Hoàng hậu xé sử bước lên màn ảnh.

Cho đến tận ngày nay, dù 22 năm trôi qua nhưng Nam Phương Hoàng hậu của Yến Chi vẫn được xem là một trong những vai Hoàng hậu xuất sắc nhất trên màn ảnh Việt. Rất nhiều lời khen ngợi đã được dành cho màn thể hiện của nữ diễn viên trong bộ phim Ngọn Nến Hoàng Cung, dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Cô Yến Chi mặt và mắt tương đồng nhất với Nam Phương Hoàng hậu.

- Cô Yến Chi đẹp và hợp vai quá.

- Thần thái của 2 diễn viên nữ phim Ngọn Nến Hoàng Cung quá đỉnh.

- Ui, bản 2004 như xé sách bước ra luôn.

- Ngọn Nến Hoàng Cung 2004 là huyền thoại luôn, vẫn xem lại. Mà vai mẹ vua Bảo Đại năm ấy cũng rất hợp, trong đầu vẫn lưu mãi đc giọng bà ý, không lẫn đi đâu được.

Cho những ai chưa biết, Ngọn Nến Hoàng Cung là bộ phim do Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất. Bộ phim mang cả một giai đoạn lịch sử đầy biến động cuối triều Nguyễn, khắc họa tâm tư tình cảm của những người trong cuộc. Nhân vật trung tâm của cả câu chuyện là Nam Phương Hoàng hậu, vị Hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Qua diễn xuất của Yến Chi, Nam Phương Hoàng hậu hiện lên với dáng vẻ vừa dịu dàng, đoan trang, vừa mạnh mẽ uy nghi. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn thể hiện được nỗi buồn sâu thẳm của nhân vật trước sự xoay vần của thời cuộc, trước nỗi đau của đất nước.

Về phần Yến Chi, cô sinh năm 1967, là nữ diễn viên - giảng viên sân khấu và điện ảnh. Yến Chi từng theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trong giai đoạn từ năm 1985 - 1990, cùng khóa với những gương mặt rất đỗi quen thuộc với khán giả như NSƯT Phạm Cường, NSƯT Chiều Xuân, Tú Oanh, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên...

Trước khi có vai diễn để đời trong Ngọn Nến Hoàng Cung, Yến Chi từng góp mặt trong các tác phẩm Hoàng Hôn Nhiệt Đới (1991), Ngày Về (1988), Giông Tố (1991), Mảnh Đất Tình Đời (1994), Những Nẻo Đường Phù Sa (1997). Sau khi đóng Ngọn Nến Hoàng Cung, Yến Chi chỉ xuất hiện thêm đúng 1 lần trên màn ảnh nhỏ, đó là ở tác phẩm Dòng Sông Huynh Đệ (2009).

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Yến Chi còn khiến khán giả nể phục khi có học hàm Phó giáo sư và học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học. Năm 2017, bà từng được tin tưởng giao trọng trách trò Tổng đạo diễn cho vở kịch Tình Nghệ Sĩ của Paul Gallico, do Nhà hát Thế giới trẻ thể hiện.