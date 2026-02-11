Mỹ nhân Việt đáp trả 10 điểm khi bị nhắc "đừng để con thân thiết với cha dượng"

Mới đây, trên trang cá nhân, Cindy Lư chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ. Trong video, cô xuất hiện cùng ông xã Đạt G và hai con gái. Không khí ấm áp, gần gũi nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng, đặc biệt là cách Đạt G thể hiện sự quan tâm, yêu thương với hai bé dù đây là con riêng của Cindy Lư.

Bên cạnh những bình luận ngưỡng mộ tình cảm gia đình không phân biệt con chung - con riêng, một netizen bất ngờ để lại lời nhắc nhở gây tranh cãi, cho rằng Cindy Lư không nên để con gái quá thân thiết với cha dượng. Trước ý kiến này, nữ chính không chọn im lặng mà lập tức phản hồi thẳng thắn ngay dưới phần bình luận.

Cindy Lư đáp trả lời khuyên kém duyên của một cư dân mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Cindy Lư chia sẻ rằng bản thân cô đã suy nghĩ rất kỹ khi lựa chọn người đồng hành trong cuộc sống, bởi cô hiểu điều gì là tốt nhất cho con mình. Đồng thời, cô cũng nhấn mạnh ranh giới rõ ràng: nếu không phải là người trong gia đình thì tốt nhất đừng can thiệp hay đưa ra phán xét về chuyện riêng của người khác. Cách đáp trả bình tĩnh nhưng dứt khoát này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cư dân mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng phản hồi của Cindy Lư vừa đủ cứng rắn để bảo vệ con và gia đình, vừa khéo léo dập tắt những suy nghĩ tiêu cực xoay quanh mối quan hệ giữa cha dượng và con riêng. Không ít người cũng lên tiếng bênh vực, cho rằng sự yêu thương, tôn trọng và an toàn trong một gia đình mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải những định kiến áp đặt từ bên ngoài.

Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với cách phản hồi gắt mà đúng của bà xã Đạt G. Ảnh: FBNV

Cindy Lư sinh năm 1996, là cháu nội của Bảo Quốc và cũng là em gái của nghệ sĩ Gia Bảo. Cindy Lư từng có cuộc hôn nhân với Hoài Lâm. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, cả hai xác nhận đường ai nấy đi, Cindy Lư nuôi 2 con gái. Cô từng thẳng thắn chia sẻ có giai đoạn rơi vào khủng hoảng tinh thần, áp lực tài chính đè nặng và phải đối diện với không ít lời bàn tán, soi mói từ dư luận.

Chính trong giai đoạn nhiều biến động ấy, Cindy Lư quen biết Đạt G. Ban đầu, cả hai chỉ xem nhau như bạn bè, đồng nghiệp. Cindy từng thừa nhận bản thân đã mất niềm tin vào tình yêu, đặc biệt là khi đã có hai con riêng. Thế nhưng, sự kiên nhẫn, chân thành và cách Đạt G đối xử với các con của cô như ruột thịt đã dần khiến trái tim người mẹ đơn thân rung động.

Mối quan hệ của Cindy Lư và Đạt G cũng không ít lần trải qua sóng gió. Cả hai vướng tin đồn tan hợp, chia tay rồi tái hợp, chịu nhiều áp lực từ dư luận và những định kiến xoay quanh quá khứ. Sau tất cả, tình cảm chân thành đã giúp họ vượt qua những rào cản lớn nhất. Đạt G chính thức cưới Cindy Lư làm vợ, khép lại hành trình nhiều thăng trầm bằng một cái kết viên mãn.

Cindy Lư và Đạt G kết hôn sau khi trải qua nhiều sóng gió cùng nhau. Ảnh: NVCC

Điều khiến công chúng xúc động không chỉ là đám cưới, mà còn là cách nam ca sĩ đồng hành, yêu thương và chăm sóc hai con riêng của vợ. Trong nhiều chia sẻ, Đạt G khẳng định anh yêu các bé như con ruột, chủ động đưa đón con đi học, cùng vợ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Về phía Cindy Lư, cô cho biết lý do lớn nhất để quyết định tái hôn không phải danh tiếng hay vật chất, mà là cảm giác an toàn. Với cô, Đạt G là người đàn ông đủ chín chắn, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gia đình và đặt hạnh phúc của vợ con lên trên tất cả.

Đạt G đối xử với 2 con riêng của Cindy Lư như con ruột. Ảnh: FBNV