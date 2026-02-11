Em trai Hoài Linh thông báo nóng

Chiều 10/2, Dương Triệu Vũ - em trai của Hoài Linh đăng tải bài viết trên trang cá nhân. Nam ca sĩ sinh năm 1984 bày tỏ sự bức xúc khi bị phía ban tổ chức chương trình sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân. Anh cho biết dù đã từ chối tham gia vì không phù hợp nhưng hình ảnh vẫn không được tháo gỡ.

Dương Triệu Vũ viết: "Xin cáo lỗi quý khách khán giả tại Sacramento và Tampa. Dương Triệu Vũ sẽ không tham gia biểu diễn trong hai chương trình này vì cảm thấy không phù hợp. Mong quý khán giả thông cảm. Về phía ban tổ chức, ekip Dương Triệu Vũ đã nhiều lần yêu cầu tháo gỡ mọi hình ảnh và thông tin liên quan Dương Triệu Vũ ra khỏi chương trình.

Nhưng cho tới nay đã 3 ngày trôi qua, phía bầu show vẫn không thực hiện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Vũ, đồng thời dễ tạo hiểu lầm cho khán giả về việc quảng bá sai sự thật. Một lần nữa, Dương Triệu Vũ yêu cầu ban tổ chức nhanh chóng tháo gỡ mọi hình ảnh của Vũ ra khỏi chương trình để tránh những hệ luỵ không đáng có".

Dương Triệu Vũ bày tỏ sự bức xúc khi bị phía ban tổ chức chương trình sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân. Ảnh: FBNV

Anh yêu cầu ban tổ chức nhanh chóng tháo gỡ mọi hình ảnh của Vũ ra khỏi chương trình để tránh những hệ luỵ không đáng có. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ - em trai của NS Hoài Linh vừa qua đã phải lên tiếng đính chính thông tin liên quan tới anh. Ca sĩ làm rõ thông tin nghệ sĩ Hoài Linh là con thứ 8 trong gia đình. Dương Triệu Vũ cho biết trong ngày hôm đó mẹ là hộ sinh đã đỡ đẻ cho 7 em bé, tới đêm thì chuyển dạ và sinh ra anh trai.

Anh chia sẻ: "Xin chào cả nhà, nhiều bạn thắc mắc là sao trong clip sinh nhật anh Hoài Linh, mẹ Vũ nói trước anh Hoài Linh có 7 người, anh Hoài Linh là người thứ 8 mà lại là con trai lớn. Là bởi vì hồi đó gia đình Vũ có nhà hộ sinh, trong ngày hôm đó mẹ Vũ đã đỡ cho 7 em bé ra đời, tới đêm thì mẹ chuyển dạ sinh ra anh Hoài Linh là em bé thứ 8. Với niềm hoài mong có được 1 đứa con trai đã linh nghiệm, nên bố mẹ đã đặt tên anh Bốn là Hoài Linh".

Dương Triệu Vũ thời gian qua lên tiếng đính chính thông tin liên quan tới gia đình. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Dương Triệu Vũ sinh năm 1984, tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh, là em trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh. Gia đình anh đã định cư tại Mỹ nhiều năm nay nên các thành viên ít có dịp sum họp, gặp gỡ nhau.

Dương Triệu Vũ từng dành nhiều lời khen cho NS Hoài Linh: "Một người sống rất tình nghĩa vì ngay từ nhỏ khi cuộc sống của chúng tôi khó khăn đủ điều nhưng tình người, văn hóa thì không bao giờ thiếu. Nơi chúng tôi ở dân tứ xứ đổ về từ các vùng miền nên có đầy đủ tình làng nghĩa xóm, văn hóa khắp nơi. Đó là những gì tạo nên con người anh Hoài Linh ngày hôm nay".

Trước đó, NS Hoài Linh từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm vào năm 2021. Đến năm 2024, bệnh có dấu hiệu di căn nên anh phải điều trị bằng thuốc trong thời gian dài. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn đối mặt với chứng mất ngủ kéo dài hơn 20 năm, khiến anh buộc phải tạm gác một số hoạt động nghệ thuật để ưu tiên chăm sóc sức khỏe.