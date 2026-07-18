Bị nghi "đá xéo" Kỳ Duyên - Thiên Ân, Minh Triệu lên tiếng: "Nói trùng hợp chắc khó tin..."

Cuối tuần tưởng yên ắng, ai ngờ mạng xã hội lại bất ngờ "dậy sóng" với một drama mới, gọi tên Minh Triệu và Hoa hậu Thiên Ân. Chỉ từ những bài đăng mang tính chia sẻ cá nhân, cả hai nhanh chóng bị netizen đặt vào thế đối đầu vì nghi ngờ đang âm thầm "đá xéo" nhau. Khi cuộc bàn tán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Minh Triệu đã chính thức lên tiếng, làm rõ toàn bộ câu chuyện và gửi lời nhắn tới những người đang gán ghép sự việc.

Trên trang cá nhân, Minh Triệu cho biết bản thân là người chậm cập nhật thông tin mạng xã hội, ngay cả tin nhắn nhóm 3 ngày còn chưa xem, nên cô khẳng định những gì đăng tải chỉ là trùng hợp với một vụ việc khác, dẫn đến hiểu lầm. Nữ siêu mẫu chia sẻ sau khi được ekip cập nhật diễn biến, bản thân mới hiểu vì sao một bộ phận khán giả lại có phản ứng gay gắt. Theo Minh Triệu, những bài viết trên mạng xã hội của cô chỉ đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm cá nhân chứ không nhắm đến bất kỳ nghệ sĩ nào.

Minh Triệu lên tiếng về drama dậy sóng mới đây

Minh Triệu nhấn mạnh: "Nói là trùng hợp chắc khó tin với ai không muốn tin, nhưng sự thật không ai đi mỉa mai người khác lộ liễu vậy hết, đặc biệt còn là nơi mang phiền hà truyền thông đã vài lần thì lại càng không! Coi như thi thoảng có ngày mình xui vì ở 1 post chia sẻ về cuộc sống rất bình thường lại có từ đang nhạy cảm với 1 số bạn. Nhưng mình cũng hiểu tình cảm fan dành cho idol thì cũng bị tổn thương nên mình lên post này, kết thúc chuyện không đáng có này.

Mình có những phạm trù quan tâm khác nhiều hơn là lĩnh vực giải trí ở hiện tại. Việc mình nắm thông tin dạng này có chậm hơn các bạn cũng dễ hiểu. Hãy bình thường hoá việc điều quan trọng với người này lại không phải thứ quan trọng của người kia để cứ update mỗi ngày.

Tất cả những điều mình chia sẻ trên mạng xã hội là câu chuyện trải nghiệm cá nhân của mình tới fan mình mỗi ngày, không phải là chuyện của bất kỳ nghệ sĩ nào nếu mình không nêu tên cụ thể, nên hãy ngừng gán ghép, suy diễn từ giờ về sau".

Minh Triệu cho biết bài đăng của mình chỉ là trùng hợp vụ việc đang nhạy cảm, không mỉa mai ai một cách lộ liễu như vậy

Trước đó, trên Threads xuất hiện một bài đăng bàn luận về hình ảnh của Kỳ Duyên. Người viết cho rằng từ khi bên cạnh Thiên Ân thì Kỳ Duyên "xuề xòa" hơn so với hình ảnh trước đây và trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi.

Sẽ không có gì đáng nói nếu trong tối 17/7, Minh Triệu không đăng status nhắc về chuyện "xuề xoà". Cụ thể, dù không trực tiếp nói về chuyện gì nhưng Minh Triệu gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về lối sống: "Việc bản thân có thể giữ nề nếp, ngăn nắp, chỉn chu, dù không có ai đang nhìn là biểu hiện của một người biết rõ điều gì xứng đáng với họ. Xuề xòa là cách gần nhất dẫn đến thiếu yêu thương và thiếu tôn trọng bản thân. Bạn dễ chấp nhận với hoàn cảnh hoặc các mối quan hệ không phù hợp. Vậy nên có thể đơn giản, nhưng tuyệt đối không nên xuề xòa...".

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Ngay sau đó không lâu, Thiên Ân cũng đăng tải dòng trạng thái với nội dung khá gay gắt. Người đẹp bày tỏ: "Mình sợ nhất là những người hở một tí là đã xéo người khác. Mà ghê nhất là cái sự đá xéo ấy nó đội lốt bằng giọng văn đạo lý... Người càng đầy đủ họ lại càng đơn giản... Đừng sống như vậy nữa, hèn và tệ lắm".

Chưa dừng lại ở đó, Thiên Ân còn tiếp tục đăng thêm một bài viết khác với lời lẽ cứng rắn hơn: "Bản lĩnh lên, hoặc là tag thẳng tên nhau. Không thì đời ai nấy sống. Mình không nói không phải vì mình sợ. Nhưng hơn chục bài đá xéo mình thì chắc không phải ngẫu nhiên rồi. Mình nên nói lại một lần chứ nhỉ".

Trong lúc cộng đồng mạng liên tục bàn luận về những chia sẻ của Thiên Ân, Minh Triệu cũng tiếp tục cập nhật trạng thái mới. Cô viết: "Nay ngày gì nhạy cảm hả? Tam quan không hợp thì tranh cãi là không cần thiết. Ai thấy hợp thì họ tham khảo chứ mắc gì cãi lộn dữ vậy". Sau đó, Minh Triệu còn để lại bình luận cho biết sẽ lọc bớt những tài khoản không cùng quan điểm và mong trang cá nhân là nơi kết nối với những người "đồng điệu".

Loạt bài đăng liên tiếp của hai người đẹp nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng cho rằng nội dung hai bên đăng tải có nhiều điểm trùng hợp về thời điểm và ngữ cảnh nên đặt nghi vấn Minh Triệu và Thiên Ân đang ngầm nhắc đến đối phương.

Những bài đăng gay gắt của Thiên Ân khiến nhiều người cho rằng cô đang đáp trả lại Minh Triệu

Ảnh: Facebook, Threads nhân vật