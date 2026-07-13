Mỹ nhân Việt cưới Phó TGĐ tập đoàn nghìn tỷ: Đám cưới đẹp như cổ tích, sống trong bạch dinh đắt đỏ

Từng là một trong những hot girl đình đám của Hà Nội, hoạt động sôi nổi ở showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên rồi gây chú ý khi tham gia The Look Vietnam, Linh Rin giờ đây lại được biết đến nhiều hơn với hình ảnh nàng dâu hào môn của gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi kết hôn với doanh nhân Phillip Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc phát triển dự án tại tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), người đẹp gần như rút khỏi làng giải trí, lựa chọn cuộc sống kín tiếng, viên mãn bên gia đình.

Từ hot girl triển vọng đến quyết định rút lui showbiz

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô được biết đến từ đầu những năm 2010 với danh xưng hot girl, sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách thời trang thanh lịch.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh hot girl, Linh Rin còn thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Cô từng tham gia Miss Teen 2010, Ngôi sao Thời trang 2011, làm người mẫu ảnh và góp mặt trong một số bộ phim như Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ Online hay Lời nói dối ngọt ngào. Năm 2017, Linh Rin tiếp tục gây chú ý khi trở thành thành viên đội Phạm Hương tại The Look Vietnam, lọt Top 4 chung cuộc trước khi quyết định rút lui.

Thời điểm ấy, nhiều người đánh giá Linh Rin là một trong những gương mặt có tiềm năng phát triển trong làng giải trí. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục hoạt động nghệ thuật, cô dần chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang, lifestyle và xuất hiện với tần suất ít hơn trước công chúng.

Linh Rin tham gia The Look Vietnam 2017 trước khi quyết định hạn chế các hoạt động showbiz

Năm 2019, Linh Rin và Phillip Nguyễn - con trai của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn - công khai hẹn hò. Mối quan hệ của cả hai nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất giới doanh nhân - giải trí.

Trong suốt nhiều năm bên nhau, Linh Rin và Phillip Nguyễn luôn đồng hành trong nhiều sự kiện, những chuyến du lịch cũng như các hoạt động của gia đình. Dù thường xuyên xuất hiện cùng nhau, cả hai lại khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ quá nhiều chuyện riêng lên mạng xã hội. Đầu năm 2022, Phillip Nguyễn và Linh Rin đính hôn, thông báo chuẩn bị kết hôn.

Phillip Nguyễn và Linh Rin đính hôn vào đầu năm 2022

Đám cưới cổ tích đẹp như mơ tại Philippines

Tháng 3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn chính thức về chung một nhà bằng hôn lễ được tổ chức tại một nhà thơ ở Philippines. Đây cũng là địa điểm từng diễn ra đám cưới của Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà.

Cặp đôi lựa chọn Philippines bởi đây là quê ngoại cũng như nơi Phillip Nguyễn gắn bó từ nhỏ. Hôn lễ quy tụ khoảng 500 khách mời là người thân, bạn bè và nhiều gương mặt nổi tiếng. Sau nghi thức tại nhà thờ, cô dâu - chú rể tiếp tục tổ chức tiệc cưới trong không gian được lấy cảm hứng từ sự giao thoa văn hóa Việt Nam và Philippines với sắc đỏ chủ đạo, tạo nên khung cảnh được nhiều khách mời ví như bước ra từ truyện cổ tích.

Đám cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn từng gây sốt mạng xã hội bởi sự chỉn chu trong từng chi tiết, từ trang phục, không gian trang trí cho đến những món quà dành cho khách mời.

Phillip Nguyễn và Linh Rin tổ chức hôn lễ ở Philippines

Không gian tiệc cưới lãng mạn như cổ tích

Những hình ảnh trong đám cưới được cặp đôi chia sẻ "nhỏ giọt"

Visual của Linh Rin trong ngày trở thành cô dâu

Những hình ảnh đám cưới của Linh Rin khiến nhiều người trầm trồ

Ngày vui của cả hai được sự chúc phúc từ gia đình và bạn bè thân thiết nhất

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng trong bạch dinh tiền tỷ

Hiện nay, Linh Rin thường đồng hành cùng chồng trong các sự kiện của những thương hiệu xa xỉ hoặc những hoạt động kinh doanh của gia đình. Hình ảnh cô xây dựng cũng chuyển sang phong cách sang trọng, tinh tế và kín đáo hơn so với thời còn hoạt động showbiz.

Sau đám cưới, vợ chồng Linh Rin sinh sống tại căn biệt thự bề thế tại TP.HCM. Cơ ngơi này nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội với thiết kế theo phong cách châu Âu, diện tích rộng lớn, nội thất xa hoa và được nhiều người ví như một "bạch dinh" giữa lòng thành phố.

Trong một vài hình ảnh mà nàng dâu hào môn chia sẻ, có thể thấy tổ ấm của Linh Rin và Phillip Nguyễn rộng rãi, không gian được thiết kế hòa trộn phong cách hiện đại với thiên nhiên. Biệt thự còn có hồ bơi và khoảng sân rộng rãi thích hợp tổ chức tiệc ngoài trời. Với vị trí đắc địa, nhiều người dự đoán giá cơ ngơi của Phillip Nguyễn vô cùng đắt đỏ.

Bên cạnh đó, Linh Rin thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên ông xã. Cặp đôi cũng thường xuyên dành thời gian đi du lịch cùng nhau. Phillip Nguyễn cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho vợ khi có những bài đăng ngọt ngào trên mạng xã hội. Đến 28/11, Linh Rin sinh con gái đầu lòng. Được biết vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có tên gọi thân mật là Cà Rốt.

Bên trong cơ ngơi mà vợ chồng Linh Rin sinh sống

Từ bên trong ra ngoài của biệt thự lấy màu trắng làm chủ đạo

Mỗi dịp Tết, ngôi nhà được trang trí vô cùng bắt mắt

Nhiều người dự đoán giá trị cơ ngơi này "không phải dạng vừa"