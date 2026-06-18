Con trai Chủ tịch nổi tiếng dùng “thuật ẩn thân” để yêu mỹ nhân showbiz: Lấy vợ mới lộ mặt, cưới xong thay đổi 180 độ

Khoảng thời gian này cách đây 2 năm, cộng đồng mạng vẫn miệt mài ăn cưới online trong chuỗi tiệc cưới của Midu và thiếu gia Minh Đạt. Từ lễ cầu hôn lãng mạn, không gian cưới sang trọng cho đến khoảnh khắc chú rể nhiều lần bật khóc khi nhìn cô dâu đều gây trầm trồ. Đến nay, sau 2 năm, Minh Đạt vẫn nhận được sự quan tâm từ dân tình ở mỗi lần xuất hiện.

Midu và Minh Đạt chuẩn bị kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Con trai cả nhà sáng lập Nhựa Duy Tân, học vấn và sự nghiệp nổi bật

Trần Duy Minh Đạt sinh năm 1990, là con trai cả của ông Trần Duy Hy - doanh nhân nổi tiếng trong ngành nhựa và là người sáng lập thương hiệu Nhựa Duy Tân.

Theo thông tin trên LinkedIn, Minh Đạt tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại Đại học Virginia (University of Virginia, Mỹ) vào năm 2012. Sau khi hoàn thành chương trình học, anh trở về Việt Nam làm việc tại Nhựa Duy Tân với vị trí Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) trong khoảng hai năm.

Năm 2014, Minh Đạt quay trở lại Mỹ và làm việc ở vị trí quản lý dự án. Đến tháng 6/2016, anh đảm nhận vai trò Giám đốc vận hành (COO) tại Plascene - chi nhánh của Nhựa Duy Tân ở bang California. Tính đến nay, Minh Đạt đã có hơn 10 năm kinh nghiệm ở vị trí COO.

Song song với công việc điều hành tại Plascene, anh cũng tham gia công việc quản lý tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái kinh doanh của gia đình.

Giai đoạn 2017 - 2020, anh theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học California (Mỹ) và hoàn thành chương trình đào tạo. Theo U.S. News & World Report, hệ thống Đại học California nhiều năm nằm trong nhóm các trường công lập hàng đầu nước Mỹ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Minh Đạt còn được biết đến là gương mặt năng nổ trong cộng đồng doanh nhân trẻ tại TP.HCM. Năm 2021, anh giữ vị trí Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Gia đình trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM và thường xuyên tham gia các hoạt động của hội.

Minh Đạt hiện đang là thành viên trong ban lãnh đạo của Nhựa tái chế Duy Tân

Gia đình Minh Đạt gắn liền với sự phát triển của thương hiệu Nhựa Duy Tân. Doanh nghiệp được ông Trần Duy Hy và bà Nguyễn Thị Huệ Thu thành lập từ năm 1987, ban đầu chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ chuyên về đồ nhựa gia dụng. Sau gần bốn thập kỷ phát triển, Nhựa Duy Tân đã trở thành một trong những nhà sản xuất nhựa lớn nhất Việt Nam.

Năm 2021, Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân trở thành thành viên của tập đoàn SCG (Thái Lan). Đến tháng 6/2025, thương vụ hoàn tất, doanh nghiệp chính thức trở thành công ty con 100% vốn của SCG. Thương vụ định giá Nhựa Duy Tân hơn 9.4 ngàn tỷ đồng.

Sau thương vụ này, ông Trần Duy Hy tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nhựa và tái chế thông qua các doanh nghiệp như Công ty TNHH Nhựa Duy Tân, Công ty CP Nhựa tái chế Duy Tân, Plascene tại California, Công ty CP Tập đoàn DTG,...

Theo công bố đăng ký doanh nghiệp vào tháng 6/2025, Công ty TNHH Nhựa Duy Tân có vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Duy Hy sở hữu 94% vốn; bà Nguyễn Thị Huệ Thu cùng hai con trai là Trần Duy Minh Đạt và Trần Duy Minh Khoa mỗi người nắm giữ 2%.

Tại Công ty CP Tập đoàn DTG, doanh nghiệp do ông Trần Duy Hy làm Chủ tịch HĐTV, Minh Đạt cũng góp vốn với tỷ lệ 5%.

Midu (ngoài cùng bên trái) cùng chồng và gia đình chồng hồi đầu năm 2025

Top 1 mê vợ

Trên MXH và truyền thông, Minh Đạt được biết đến rộng rãi hơn kể từ khi công khai mối quan hệ với Midu.

Midu và Minh Đạt gặp nhau lần đầu trong một sự kiện được tổ chức trên du thuyền vào cuối năm 2021. Sau thời gian tìm hiểu kín tiếng, đầu năm 2024, cả hai cùng sang Pháp chụp ảnh cưới và chọn váy cưới. Đến tháng 4/2024, Midu chính thức thông báo kết hôn và lần đầu công khai danh tính người bạn đời.

Ngay từ khi xuất hiện trước công chúng, Minh Đạt đã tạo thiện cảm bởi hình ảnh điềm đạm, lịch thiệp. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người nhớ nhất về anh lại là những khoảnh khắc xúc động khi nhắc đến Midu.

Trong tiệc cầu hôn vào tháng 5/2024, thiếu gia bật khóc khi đọc lời hứa nguyện dành cho người yêu. Theo tiết lộ từ Midu, trước đó Minh Đạt từng cầu hôn một lần nhưng muốn thực hiện lại vì quá xúc động song đến lần này anh vẫn tiếp tục xúc động.

Minh Đạt xúc động trong các sự kiện đặc biệt của 2 vợ chồng

Đến ngày cưới diễn ra vào 29/6/2024 tại TP.HCM, Minh Đạt cũng không giấu được cảm xúc. Anh tự tay thổi sáo ca khúc My Heart Will Go On dành tặng cô dâu trước khi nghẹn ngào chờ Midu bước vào lễ đường.

Trong lời thề nguyện của mình, anh nhắc lại cuộc gặp gỡ định mệnh trên du thuyền và ví chuyện tình của cả hai với Jack và Rose trong bộ phim Titanic, đồng thời bày tỏ mong muốn được nắm tay Midu đi hết cuộc đời.

Sau khi kết hôn, cặp đôi thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống riêng. Minh Đạt thường xuyên đồng hành cùng vợ trong các sự kiện, gặp gỡ bạn bè hay những chuyến du lịch. Hình ảnh anh luôn nắm tay vợ, ánh mắt hướng về Midu hay những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt khiến nhiều người gọi anh là "tổng tài ngôn tình hàng real".

Trung bình ảnh Minh Đạt trên Facebook Midu: luôn nắm tay vợ, ánh mắt hướng về phía vợ

Dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới vào năm 2025, Minh Đạt tiếp tục gây chú ý khi chuẩn bị món quà đặc biệt cho bà xã. Trong buổi tiệc tại Hồ Tràm, anh tặng Midu hai chiếc túi Hermès Birkin có tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Hai chiếc túi mang màu sắc tượng trưng cho biển và cát, gợi nhớ đến nơi cả hai gặp nhau lần đầu trên du thuyền.

Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân, Minh Đạt từng cho biết điều thay đổi lớn nhất là anh luôn có một người đồng hành trong mọi khoảnh khắc. Nam doanh nhân cũng nhiều lần cảm ơn Midu vì đã lắng nghe, hỗ trợ và giúp anh có thêm động lực trong công việc lẫn cuộc sống.

"Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình, mọi khoảnh khắc dù ở Việt Nam hay đi công tác, đi du lịch, mình đều có một người bạn đồng hành. Mình thật sự rất vui và hạnh phúc vì việc đó" , anh từng chia sẻ.

Một số hình ảnh khác của cặp đôi

(Ảnh: FBNV)