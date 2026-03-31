Mỹ nhân Vbiz gả vào hào môn: Đỗ Mỹ Linh ở dinh thự bề thế số 1 Hà Nội, Linh Rin là chủ nhân biệt thự siêu đẳng cấp

Linh Rin, Đỗ Mỹ Linh và Đặng Thu Thảo không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân viên mãn bên các doanh nhân, thiếu gia thành đạt. Sau khi bước vào cuộc sống hào môn, cả ba dần lui về phía sau ánh đèn sân khấu, vun vén cho tổ ấm riêng - những không gian sống sang trọng, xa hoa và tinh tế.

Mỗi cơ ngơi lại mang một phong cách thiết kế khác nhau, nhưng điểm chung dễ nhận thấy là đều có quy mô ấn tượng, giá trị đắt đỏ và tọa lạc tại những vị trí “đất vàng”. Không chỉ là nơi để ở, những tổ ấm này còn được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết, phản ánh rõ gu thẩm mỹ và phong cách sống đẳng cấp của gia chủ.

Linh Rin

Cơ ngơi của Linh Rin và chồng thiếu gia gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với tông trắng chủ đạo, theo đuổi phong cách hiện đại và sở hữu diện tích rộng rãi. Không gian được thiết kế theo hướng mở, hòa mình với thiên nhiên, mang đậm cảm giác nghỉ dưỡng nhờ khu sân vườn xanh mát cùng hồ bơi riêng ngay trong khuôn viên.

Bên trong, căn biệt thự toát lên vẻ sang trọng, cao cấp. Từng món nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Những chậu cây và bình hoa tươi được bố trí khéo léo ở nhiều góc nhỏ, vừa tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, vừa giúp không gian thêm phần mềm mại và tràn đầy sức sống. Tổng thể mang đến cảm giác thanh lịch, đẳng cấp nhưng vẫn gần gũi và dễ chịu.

Biệt thự của Linh Rin và chồng thiếu gia

Qua từng khung hình cũng có thể mường tượng được diện tích rộng lớn của biệt thự

Khu vực sân nhà là nơi check-in mỗi dịp lễ Tết của vợ chồng Linh Rin

Khu vực này thường được decor nhiều chậu cây hoa bắt mắt

Bên trong biệt thự gây ấn tượng với vẻ đẹp cổ điển, sang trọng

Trong biệt thự còn có hồ bơi để các thành viên thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn

Đặng Thu Thảo

Tổ ấm của vợ chồng Đặng Thu Thảo tọa lạc tại trung tâm quận 1, TP.HCM, gây ấn tượng với không gian rộng rãi và phong cách thiết kế sang trọng. Toàn bộ căn biệt thự được phủ tông trắng chủ đạo, mang lại cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất đẳng cấp.

Phòng khách được bài trí theo tinh thần tối giản, ưu tiên nội thất gam màu trắng kết hợp cùng những chi tiết tinh tế để tạo nên tổng thể hài hòa, trang nhã. Trang trí nhà cửa là một trong những niềm yêu thích của Đặng Thu Thảo, vì vậy không chỉ vào dịp Tết, mà trong nhiều ngày lễ đặc biệt trong năm, nàng Hậu đều tự tay chăm chút từng góc nhỏ, từ việc lựa chọn hoa tươi đến làm đồ handmade theo chủ đề. Chính những chi tiết này đã giúp không gian sống luôn mới mẻ, ấm cúng và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tổ ấm của vợ chồng Đặng Thu Thảo

Không gian được phủ sắc trắng tinh khôi

Những chi tiết mái vòm giúp tổng thể không gian trở nên mềm mại, sang trọng

Góc nào trong biệt thự cũng được bày trí gọn gàng, đẹp mắt

Đặng Thu Thảo thích tự tay chăm sóc tổ ấm nhỏ

Một góc không gian nổi bật với đàn piano cũng tông trắng, hài hòa với kiến trúc tổng thể

Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh và chồng hiện sinh sống trong một dinh thự sang trọng bậc nhất, tọa lạc trên khu “đất vàng” giữa trung tâm Hà Nội. Không chỉ gây ấn tượng bởi vị trí đắc địa, căn biệt thự còn sở hữu không gian rộng lớn, riêng tư, xung quanh là hệ thống tiện ích cao cấp, mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp.

Bên trong, không gian được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng, chú trọng vào sự tinh xảo và cân đối trong từng chi tiết. Phòng khách nổi bật với trần cao thoáng đãng, điểm nhấn là đèn chùm pha lê lấp lánh, kết hợp cùng bộ sofa bọc da cao cấp tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa bề thế. Những bức tranh nghệ thuật được lựa chọn kỹ lưỡng không chỉ góp phần hoàn thiện tổng thể mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Dinh thự của vợ chồng Đỗ Mỹ Linh

Cổng nhà là nơi check-in lý tưởng mỗi dịp lễ Tết

Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng

Bể bơi ngoài trời rộng thoáng