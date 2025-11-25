Đẹp như tiên mà đứng cạnh mỹ nhân Vbiz này cũng phải lép vế: Người đâu sang khủng khiếp, mặc gì cũng thành trend

Giữa một loạt tác phẩm phim Việt giờ vàng đang lên sóng, Cách Em 1 Millimet đang nhận được tình cảm lớn từ phía khán giả đại chúng. Lấy bối cảnh thời hiện đại khi nhóm “siêu quậy” của đại bản doanh làng Mây, Cách Em 1 Millimet mở ra góc nhìn về cuộc sống biến thiên vạn hóa, thay đổi đù đủ đường của nhóm bạn khí đối mặt với ngưỡng trưởng thành. Cảm động, hài hước và nhân văn, bộ phim là món quà tinh thần được nhiều gia đình lựa chọn vào buổi tối.

Trong tập mới nhất, mối quan hệ giữa Huyền Lizzie (Ngân) và Hà Việt Dũng (Viễn) ngày một tiến triển. Đây là cặp đôi được dân tình đẩy thuyền kịch liệt, cũng là 2 trong số nhân vật chủ chốt cho tuyến truyện chính. Bên cạnh chemistry ăn ý đến phát hờn, người hâm mộ còn không khỏi xuýt xoa trước một Huyền Lizzie xinh đẹp và sành điệu.

Ngân và Viễn được dân tình tích cực đẩy thuyền

Nữ diễn viên không chỉ khắc họa phiên bản bản trưởng thành của nhân vật Ngân mà còn gây ấn tượng với nhan sắc đẹp sang slay của mình. Sinh năm 1990, Huyền Lizzie vẫn duy trì được vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung hơn tuổi. Mỹ nhân Vbiz được đánh giá ngày càng mặn mà, visual thăng hạng cùng lối diễn xuất hiện giờ. Tủ quần áo minimal, tập trung vào những thiết kế tối giản, trang nhã càng tôn lên sự sang trọng và tự tin của cô nàng. Hội chị em hiện cô cùng mê mẩn những món đồ thời trang Huyền Lizzie diện lên trong bộ phim.

Huyền Lizzie gây choáng ngợp với tủ đồ thời thượng, hợp gu hiện giờ cùng nhan sắc thăng hạng đáng kể

Netizen dành nhiều lời khen có cánh tới ngoại hình và phong cách thời trang có gu của Huyền Lizzie, cho rằng cô đã thành công khắc họa hình tượng người phụ nữ thành đạt, cứng rắn nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng trong ánh mắt, cử chỉ và phong thái. Sau nhiều năm lặn ngụp trong showbiz, Huyền Lizzie đã trưởng thành ở cả khoản diễn xuất lẫn nhan sắc.

Sau nhiều năm lặn ngụp trong showbiz, Huyền Lizzie đã trưởng thành ở cả khoản diễn xuất lẫn nhan sắc

Một số bình luân của netizen:

- Trời ơi, lâu lắm không theo dõi Huyền Lizzie, giờ nhìn cổ khác hẳn ngày xưa.

- Đúng là mẹ 1 con trông mòn con mắt có khác, sang thật sự.

- Mấy bà cùng chỗ làm tôi mê Huyền lắm, sắm cả đống đồ Huyền mặc.

- Huyền Lizzie ngày càng mặn mà theo thời gian nhỉ, đẹp hơn cả hồi trẻ.

- Mấy cô hot girl hay KOL bây giờ không có cửa.

Huyền Lizzie, tên thật Phan Minh Huyền, sinh năm 1990, là gương mặt nổi bật trên màn ảnh với loạt phim như Bộ Tứ 10A8, Lời Thú Nhận Của Eva, Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ, Ba Đám Cưới Một Đời Chồng, Chạy Trốn Thanh Xuân…

Cuộc hôn nhân giữa Huyền Lizzie và doanh nhân Lynh Hoàng kéo dài khoảng 5 năm. Hai người kết hôn năm 2014 sau thời gian dài hẹn hò. Năm 2015, nữ diễn viên sinh con đầu lòng, đặt tên thân mật ở nhà là Nem. Huyền Lizzie cho biết họ ly thân từ hai năm trước khi chính thức ra tòa. Đầu năm 2017, cô trở về sống cùng bố mẹ đẻ và đến năm 2019 xác nhận ly hôn, chính thức trở thành mẹ đơn thân.

Huyền Lizzie sở hữu gia tài phim đáng nể, góp mặt trong nhiều dự án ăn khách

Sau ly hôn, Huyền Lizzie dồn sức lực cho sự nghiệp và ổn định cuộc sống. Cô xây dựng hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, vừa xinh đẹp, tài năng, vừa chủ động về tài chính. Năm 2024, cô tậu xe hơi trị giá khoảng 2 tỉ đồng và sở hữu một căn hộ riêng. Làm mẹ đơn thân, Huyền Lizzie cũng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, luyện tập giữ vóc dáng, tạo hình ảnh gợi cảm và thời thượng trước công chúng.

Cô chăm chỉ tập luyện để duy trì vóc dáng thon gọn

Sự nghiệp của cô tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ, từ vai phụ đến vai chính trong các dự án lớn như Tình Yêu Và Tham Vọng, Thương Ngày Nắng Về, Lời Thì Thầm Của Quá Khứ... Vai Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về giúp Huyền Lizzie đoạt giải Diễn Viên Nữ Ấn Tượng tại VTV Awards đầu năm 2023, khẳng định vị thế vững chắc của cô trên màn ảnh.