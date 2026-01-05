Đều là những mỹ nhân sinh năm 2002, những cái tên dưới đây có nhiều điểm chung khiến netizen bất ngờ. Những cô nàng tuổi Ngọ cùng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành công trong lĩnh vực của mình. Không những thế, chuyện tình yêu cũng có phần viên mãn, ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ.

Á hậu Phương Nhi

Từng được ưu ái với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" tại Miss World Vietnam 2022, Á hậu Phương Nhi ghi dấu ấn nhờ nhan sắc trong veo, ngọt ngào đúng chuẩn hình mẫu nàng hậu Gen Z. Bên cạnh đó, Phương Nhi còn sở hữu tính cách vui vẻ, năng động được nhiều người yêu thích.

Á hậu Phương Nhi sở hữu nhan sắc đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ"

Dẫu vậy, chuyện tình yêu của Phương Nhi lại cực kỳ kín tiếng. Cho đến đầu năm 2025, cô bất ngờ “đánh úp” bằng một đám hỏi với thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Mối quan hệ của cả hai được khán giả đồn đoán là bắt đầu vào khoảng tháng 8/2023, trước khi Phương Nhi tham dự Miss International tại Nhật Bản.

Trong suốt thời gian hẹn hò, cả hai đều giữ kín, không chia sẻ bất cứ hình ảnh gì. Mặc dù MXH xuất hiện một số hint khi cả hai đi du lịch chung nhưng Phương Nhi vẫn hoàn toàn giữ im lặng. Cho đến hiện tại, sau khi kết hôn với Minh Hoàng, nàng hậu còn chuyển hết tài khoản cá nhân về trạng thái riêng tư, cũng không còn hoạt động showbiz.

Phương Nhi dường như “ở ấn”, chỉ thỉnh thoảng lộ diện cùng chồng trong một vài sự kiện của tập đoàn gia đình hoặc tại các sự kiện âm nhạc. Song, nhiều người cho rằng, cô có cuộc sống khá viên mãn khi làm dâu nhà tỷ phú, được chồng cưng chiều.

Sau đám hỏi được tổ chức vào đầu năm 2025, Phương Nhi "ở ẩn", không còn hoạt động showbiz

Xoài Non

Không phải là một cái tên xa lạ, Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) được nhiều người yêu thích vì vẻ ngoài xinh như búp bê. Xoài Non từng khiến netizen “phát sốt” vì nhan sắc của mình bởi dù camera thường hay mặt mộc cũng không thể dìm được visual cực phẩm, vạn người mê này.

Về chuyện tình duyên, Xoài Non được nhận xét là lận đận nhưng cũng không kém phần may mắn. Cô từng có chuyện tình từ yêu đến cưới rất ngọt ngào với streamer Xemesis. Kết hôn từ khi mới tròn 18 tuổi, Xoài Non về làm dâu gia đình có điều kiện và cũng nhận được nhiều sự cưng chiều từ chồng lẫn bố mẹ chồng.

Xoài Non

Mỹ nhân 2k2 từng trải qua một cuộc hôn nhân với streamer Xemesis

Những tưởng, cuộc sống của cô nàng cứ thế yên bình nhưng vào năm 2024, cặp đôi thông báo ly hôn sau 4 năm về chung nhà. Cả hai không công khai lý do dẫn đến “đường ai nấy đi” nhưng hậu đổ vỡ, Xoài Non và chồng cũ vẫn coi nhau là bạn bè, giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Chỉ sau khi ly hôn vài tháng, Xoài Non được “team qua đường” bắt gặp có khoảnh khắc khóa môi tình tứ với Gil Lê trên sân pickleball. Thời điểm đó, Xoài Non và Gil Lê cũng chỉ mới úp mở về mối quan hệ, chưa công khai rộng rãi với công chúng. Một thời gian sau, cả hai thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm, Xoài Non cũng chủ động đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên Gil Lê và cũng thường xuyên về ra mắt gia đình.

Đến hiện tại, Xoài Non đã dọn về sống chung với Gil Lê. Mỹ nhân 2k2 cũng được nhận xét ngày càng chín chắn, trưởng thành hơn trong cách ứng xử. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự ghen tị bởi Xoài Non được Gil Lê chiều chuộng hệt em bé, luôn ở cạnh và đồng hành từ công việc đến cuộc sống.

Xoài Non hiện có cuộc sống hạnh phúc bên Gil Lê

Linh Ka

Một mỹ nhân sinh năm 2002 nổi tiếng, xinh đẹp không kém khác phải kể đến Linh Ka (tên thật Chu Diệu Linh). Cô nàng là một hiện tượng mạng nổi đình đám với hàng loạt clip hát nhép từ khi 15 tuổi. Tuy nhiên, những phát ngôn gây tranh luận, hình ảnh chưa phù hợp tuổi… từng khiến cô liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích.

Trải qua thời “bồng bột”, Linh Ka xây dựng hình ảnh KOL và cũng định hướng trở thành ca sĩ. Sở hữu thêm thế mạnh về khả năng vũ đạo và ngoại hình xinh xắn, Linh Ka cũng thu về cho mình lượng người hâm mộ đông đảo.

Linh Ka sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút

Song, chuyện yêu đương của Linh Ka từng nhiều lần trở thành đề tài tranh cãi. Cô từng có thời gian dài hẹn hò với nam ca sĩ Will nhưng không ai lên tiếng xác nhận. Cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện chung, đi du lịch nước ngoài,... nhưng chỉ nhắc đến nhau như bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Cho đến năm 2024, Linh Ka bất ngờ xác nhận đã chia tay Will khiến cư dân mạng ngỡ ngàng về mối quan hệ thực sự của cặp đôi.

Và ở thời điểm hiện tại, Linh Ka cũng tiếp tục vướng ồn vào về chuyện tình yêu với motif tương tự. Cô từng nhiều lần bị fan nghi vấn hẹn hò với ca sĩ Dương Domic khi lộ hint đồ đôi, check-in cùng chỗ,... Tuy nhiên Linh Ka đều im lặng trước những thắc mắc về mối quan hệ này.

Cô nàng bị "team qua đường" bắt gặp tay trong tay với Dương Domic, tuy nhiên Linh Ka không lên tiếng về điều này

Về phía Dương Domic, nam ca sĩ còn từng phủ nhận hoàn toàn việc mình có bạn gái. Cho đến mới đây, cả hai bị bộ ảnh hẹn hò ở Pháp, tay trong tay rất tình tứ. Thế nhưng, dù gây nhiều ồn ào trên MXH nhưng Linh Ka vẫn giữ kín, không lên tiếng về vấn đề này.

Ceri Thu Hà

Ceri Thu Hà tên thật là Lương Thu Hà, sinh năm 2002, người dân tộc Tày và đến từ Lạng Sơn. Trước khi được biết đến các dự án phim đình đám, Ceri Thu Hà đã là người mẫu ảnh từ khi còn học cấp 3.

Cô nàng bén duyên với diễn xuất và gây ấn tượng khi tham gia một số phim truyền hình như Món Quà Của Cha, Thương Ngày Nắng Về, Đi Giữa Trời Rực rỡ... Trong vài năm gần đây, cô nàng lên màn ảnh lớn với Lật Mặt 7 và Móng Vuốt. Ngoài ra Ceri Thu Hà cũng từng xuất hiện tại một số show giải trí như Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Chọn Ai Đây,...

Mỗi khi tham gia một vai diễn, Thu Hà thường được khán giả “đẩy thuyền” với các nam diễn viên cho có chemistry khá tốt. Tuy nhiên ngoài đời, Ceri Thu Hà đã là hoa có chủ, chuyện tình cũng ngọt ngào đáng ngưỡng mộ.

Ceri Thu Hà

Theo đó, mỹ nhân 2k2 đã có khoảng 3 năm hẹn hò với bạn trai - Tobe, cũng là một người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Trên trang cá nhân của mình, Ceri Thu Hà thỉnh thoảng đăng tải hình chung với người yêu, kèm những lời tình cảm dành cho “nửa kia”.

Ceri Thu Hà cho biết bạn trai là một người giỏi giang, đồng hành cùng cô trong nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Vì cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên bạn trai rất thấu hiểu và luôn là người đứng sau hỗ trợ Thu Hà hết mực.

Được biết Ceri và người yêu chênh lệch nhau 9 tuổi

Quỳnh Trương

Cũng chỉ làm clip ăn uống bình thường như mọi người nhưng Quỳnh Trương được netizen ưu ái cho những nickname như tiên nữ mukbang, mỹ nhân mukbang, hot girl mukbang,... nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào. Trước đó, mỹ nhân xứ Nghệ cũng gây ấn tượng bởi thành tích học tập tốt từ khi còn học phổ thông.

Chỉ sau một thời gian ngắn làm TikTok, Quỳnh Trương đã có thể tự tậu xế hộp cho riêng mình. Chính vì vậy, cô nàng càng khiến nhiều người bày tỏ sự yêu thích, ngưỡng mộ về độ chăm chỉ, giỏi giang.

Quỳnh Trương - "tiên nữ mukbang"

Cô nàng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, đời tư

Về chuyện “iu đương”, có một thời gian Quỳnh Trương từng đăng một số hình ảnh cùng bạn trai. Nhiều thông tin cho rằng cả hai đã có một khoảng thời gian dài hẹn hò và bạn trai cũng là người hỗ trợ, đồng hành với cô trong việc quay clip.

Tuy nhiên ở hiện tại, Quỳnh Trương khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư, cô cũng không nhắc đến các mối quan hệ cá nhân của mình. Vì vậy, chuyện tình cảm của Quỳnh Trương cũng là một “dấu hỏi chấm” mà nhiều người tò mò. Thay vào đó, Quỳnh Trương chỉ chia sẻ xoay quanh công việc, cập nhật hình ảnh cá nhân khi đi du lịch, làm việc,...

Tổng hợp/ Ảnh: IGNV