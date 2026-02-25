Mỹ nhân Tiệm Cà Phê Hoàng Tử diện bikini nóng “bỏng mắt”, biết tuổi tác thật mà choáng!

Ở tuổi 48, Chae Jung An vẫn khiến công chúng phải thốt lên hai chữ “tuyệt vời” khi xuất hiện với hình ảnh diện bikini đầy quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng ở Hawaii mới đây. Nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng thon gọn cùng thần thái sang trọng của nữ diễn viên khiến nhiều người ngỡ cô chỉ mới ngoài 30.

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Chae Jung An lựa chọn thiết kế bikini tinh tế, tôn trọn đường cong cơ thể. Vòng eo phẳng lì, đôi chân dài săn chắc cùng làn da mịn màng không tì vết giúp cô ghi điểm tuyệt đối. Sự tự tin, phóng khoáng và tràn đầy sức sống chính là điểm cộng lớn nhất khiến bộ ảnh trở nên cuốn hút. Khó ai có thể tin rằng nữ diễn viên đã bước sang tuổi 48 - độ tuổi "toan về chiều" theo quan niệm thông thường. Thế nhưng với Chae Jung An, thời gian dường như chỉ làm tăng thêm sự mặn mà và chiều sâu trong vẻ đẹp của cô.

Vóc dáng đỉnh cao của Chae Jung An ở tuổi U50 khiến khán giả ngỡ ngàng. Ảnh: Instagram

Nữ diễn viên có đôi chân thanh mảnh, dài như người mẫu. Ảnh: Instagram

Loạt ảnh nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram

Khán giả châu Á từng biết đến Chae Jung An qua bộ phim truyền hình đình đám Tiệm Cà Phê Hoàng Tử – tác phẩm đã trở thành một phần ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Khi ấy, Chae Jung An gây ấn tượng với hình tượng quý cô thanh lịch, quyến rũ và có phần lạnh lùng. Nét đẹp sang chảnh, hiện đại của cô từng được yêu thích không kém gì nữ chính Yoon Eun Hye.

Sau gần hai thập kỷ kể từ cơn sốt Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, công chúng không khỏi bất ngờ khi thấy nữ diễn viên gần như không thay đổi quá nhiều về ngoại hình. Nếu có thì đó là sự nâng cấp về thần thái, nữ diễn viên ngày càng đằm thắm, tự tin và đầy bản lĩnh hơn.

Theo chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, Chae Jung An duy trì lối sống khoa học với chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện đều đặn. Cô yêu thích yoga và pilates – những bộ môn giúp cơ thể dẻo dai, giữ được đường cong mềm mại. Bên cạnh đó, việc chăm sóc da kỹ lưỡng và ưu tiên các sản phẩm lành tính cũng là bí quyết giúp cô giữ được làn da căng bóng dù đã ở độ tuổi U50. Quan trọng hơn cả, nữ diễn viên luôn đề cao sự thoải mái về tinh thần. Cô từng chia sẻ rằng việc yêu thương bản thân và giữ tâm trạng tích cực chính là “liều thuốc trẻ hóa” hiệu quả nhất.

Khó ai có thể tin rằng nữ diễn viên đã bước sang tuổi 48 - độ tuổi "toan về chiều" theo quan niệm thông thường. Ảnh: Instagram

Chae Jung An vẫn sở hữu nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ. Ảnh: Instagram

Theo chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, Chae Jung An duy trì lối sống khoa học với chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện đều đặn. Ảnh: Instagram

Chae Jung An sinh năm 1977, tham gia làng giải trí từ năm 1995 dưới tư cách ca sĩ và sau đó là diễn viên. Cô là mỹ nhân đa tài khi vừa có thể ca hát vừa diễn xuất, lại sở hữu sắc vóc vượt trội với gương mặt xinh đẹp và chiều cao 1m72. Năm 2007, tên tuổi cô vụt sáng nhờ phim Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Thế nhưng sự nghiệp của Chae Jung An vẫn mãi lận đận. Sau Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, cô vẫn chỉ loanh quanh với những vai phụ trong Yongpal, The Prime Minister and I, Man To Man… Chae Jung An đóng nhiều phim, nhưng không gây được ấn tượng với khán giả.

Ảnh: MBC

Chae Jung An đẹp rực rỡ trong Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Ảnh: MBC

Không chỉ sự nghiệp mà đời tư của nữ diễn viên cũng rất lận đận. Chae Jung An kết hôn với bạn trai doanh nhân vào năm 2005 và ly dị chỉ sau đó 3 năm. Nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô chia tay vì những điểm khác biệt không thể dung hòa, nhưng cả hai vẫn là bạn bè tốt. Đến nay đã ở độ tuổi U50, nữ diễn viên vẫn đi về lẻ bóng.

Chae Jung An từng có 1 cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo