Mới đây, nữ diễn viên Hwang Bora tiết lộ mẹ cô bị thương nặng trong lúc giúp cô trông con. Hwang Bora cùng chồng Cha Hyun Woo (em trai tài tử đình đám Ha Jung Woo) có 1 cậu con trai tên Woo In, sắp lên 2 tuổi.

Vlog bắt đầu bằng cảnh nữ diễn viên bận rộn thức dậy đưa con đến nhà trẻ. Sau khi chồng đi làm, mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế ở nhà 1 mình và bắt đầu tâm sự: "Mẹ tôi vừa gặp một tai nạn nghiêm trọng. Mặt bà bị bầm tím và tay sưng tấy, nhưng bà nói bà vẫn ổn. Bố tôi cũng vậy, người lớn cứ cứng đầu không chịu đến bệnh viện. Họ nghĩ họ là bác sĩ. Tôi nghĩ mẹ thực sự cần đến bệnh viện. Tôi lo lắng rằng có thể có vấn đề gì đó với não của bà".

Hwang Bora tiết lộ mẹ cô bị tai nạn khi trông cháu và không chịu đến bệnh viện.

Được biết, Hwang Bora đã dặn mẹ phải cẩn thận ở những bãi đậu xe vì bé Woo In rất hiếu động. Gần đây, cậu bé không chịu ngồi xe đẩy và luôn muốn chạy lung tung. Khi đang cố gắng đuổi theo cháu, mẹ của Hwang Bora vấp phải gờ giảm tốc và ngã quỵ. Bà bị mất trí nhớ tạm thời nhưng vẫn gọi bé Woo In vì có 1 chiếc xe bấm còi inh ỏi đang lao đến.

"Mẹ tôi nói bà đã bò hết sức mình, vừa bò vừa cầu xin chiếc xe đâm vào bà trước để không đâm vào Woo In. May mắn thay, một người phụ nữ đi ngang qua đã nhìn thấy bà và đỡ lấy Woo In. Bà nói bà không nhớ người phụ nữ đó là ai vì đã mất trí nhớ" - Hwang Bora kể lại trải nghiệm thót tim. Mẹ cô bị thương nhưng không chịu đi bệnh viện, Hwang Bora xót xa khi mẹ đau lưng vẫn cố cõng cháu ngoại vì cháu mè nheo.

Mỹ nhân sinh năm 1983 bật khóc tự trách bản thân: "Tôi cảm thấy mình là một người con gái tồi tệ. Tôi kết hôn muộn quá. Hồi trẻ tôi đã làm việc vất vả, nhưng dạo này tôi cảm thấy rất tội lỗi, tự hỏi mình đã làm gì thay vì chăm chỉ tiết kiệm tiền. Tôi tự hỏi ngày xưa chúng ta đã làm gì mà khiến bố mẹ phải chịu khổ như vậy. Tôi lo lắng về tương lai, nhưng cũng tìm thấy niềm vui trong việc nuôi dạy con cái. Là một người con gái nhìn Woo In lớn lên trong khi bố mẹ già yếu, trái tim tôi tan nát những ngày này. Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu hôm đó. Thật khó để kìm nén nước mắt trước mặt mẹ. Tôi thực sự ghét bản thân mình".

Hwang Bora tự trách bản thân là người con gái tồi tệ, kết hôn quá muộn, con còn nhỏ trong khi bố mẹ ngày càng già yếu.

Cuối cùng, Hwang Bora đã thuyết phục được mẹ đến bệnh viện. May mắn là bà chỉ bị chấn động não nhẹ và không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào khác. Các bác sĩ cho rằng tình trạng buồn nôn và đau bụng kéo dài của mẹ cô có thể đi kèm với một số lo lắng về tâm lý, vì vậy bà cũng đã được điều trị tâm lý.

Hwang Bora sinh năm 1983, bước chân vào làng giải trí Hàn khi mới 20 tuổi. Nữ diễn viên trở nên quen mặt với khán giả châu Á nhờ các vai phụ ấn tượng trong loạt phim ăn khách như My Girl, Thư ký Kim sao thế, Hẹn hò chốn công sở, Fight For My Way, Vagabond... Cô và nam diễn viên Cha Hyun Woo chính thức hẹn hò từ năm 2012 nhưng phải đến năm 2022 mới kết hôn. Trải qua 4 lần thụ tinh nhân tạo thất bại, Hwang Bora mới mang thai và sinh ra bé trai Woo In khỏe mạnh vào tháng 5/2024.

