Mới đây, 1 người đàn ông tên Nino đã chia sẻ trải nghiệm xấu về buổi "hẹn hò ảo" với nữ idol Touka Toozuki đến từ Tokyo. Cô gái này bán trải nghiệm 1 ngày "hẹn hò ảo" tại Disneyland cho người hâm mộ với mức giá 600.000 yen (104 triệu đồng). Mức giá này đã bao gồm vé vào cửa Disneyland, chụp ảnh và bữa ăn cho người mua, Touka Toozuki và vệ sĩ của cô.

Nino chia sẻ rằng ngày hôm đó diễn ra vô cùng tốt đẹp, gọi đó là "trải nghiệm như mơ". Tuy nhiên vài ngày sau, anh vô cùng tức giận khi phát hiện vệ sĩ đi cùng Touka Toozuki thực chất là người chồng bí mật của cô. Nino cảm thấy bị phản bội sau khi đã chi "hàng triệu yen" cho cô gái này trong nhiều năm. Việc bị nữ idol siêu vòng 1 và chồng cùng lừa dối để Nino chi tiền đi Disneyland càng khiến anh tức giận hơn.

Touka Toozuki bán trải nghiệm "hẹn hò ảo" cùng fan nhưng lại dẫn chồng đi cùng

Sau khi bị "bóc phốt", Touka Toozuki đã đưa ra tuyên bố làm rõ rằng buổi hẹn hò trả phí diễn ra sau khi sự nghiệp thần tượng chính thức của cô kết thúc. Cô cũng tuyên bố rằng cô đang hợp tác với cảnh sát và luật sư, viện dẫn những lo ngại về hành động phỉ báng và quyền riêng tư, đồng thời xin lỗi người hâm mộ vì "sự bối rối và đau khổ" mà tình huống này gây ra. Tuy nhiên, mỹ nhân siêu vòng 1 này không trực tiếp làm rõ người vệ sĩ đi cùng có phải chồng cô hay không. Điều này khiến người hâm mộ chia rẽ. Một số người yêu cầu sự trung thực và những người khác bảo vệ quyền riêng tư của cô.

Sự việc này cũng làm dấy lên những cuộc tranh cãi sôi nổi trên mạng về văn hóa "ảo tưởng thần tượng" ở Nhật Bản - nơi người hâm mộ thường mong đợi thần tượng vẫn độc thân và "sẵn sàng" thể hiện tình cảm với khán giả khi được trả tiền. Thậm chí điều khoản "cấm hẹn hò" còn được đặt trong hợp đồng thần tượng, và đã có nhiều idol vi phạm bị xử phạt nội bộ, thậm chí là kiện ra tòa nếu chuyện hẹn hò của họ khiến người hâm mộ quay lưng, gây thiệt hại tài chính cho công ty quản lý.

Nữ idol đang hợp tác với cảnh sát và luật sư, viện dẫn những lo ngại về hành động phỉ báng và quyền riêng tư, đồng thời xin lỗi người hâm mộ nhưng không làm rõ thân thế của người vệ sĩ

Nhiều người bình luận đồng cảm với Nino, cho rằng anh bị lừa đảo bởi các chiến thuật tiếp thị đánh vào cảm xúc, dẫn đến việc mất hàng triệu yen. Họ cũng chỉ trích nữ idol siêu vòng 1 không minh bạch khi bán dịch vụ trải nghiệm mang tính cảm xúc như vậy: "Nếu bán trải nghiệm cá nhân với giá hàng nghìn đô la thì tính minh bạch rất quan trọng”, "Tội nghiệp Nino, chắc hẳn anh ấy đã mất niềm tin vào con người", "Touka Toozuki đã không tôn trọng người hâm mộ của mình. Cô ấy nên hoàn lại tiền cho anh ta. Dù thế nào đi nữa, cô ấy không nên giấu chuyện kết hôn"...

Số khác lại bênh vực Touka Toozuki, cho rằng cô xứng đáng có một cuộc sống riêng tư sau khi rời khỏi làng nhạc thần tượng. Họ bênh vực quyền được hẹn hò của idol, cho rằng idol nên được coi là con người bình thường chứ không phải "sản phẩm thương mại". Những tranh cãi này vẫn chưa chấm dứt, càng làm nổi bật lên vấn đề sâu xa hơn trong ngành công nghiệp thần tượng Nhật Bản, đó là thương mại hóa sự thân mật và bán ảo tưởng. Nhiều thần tượng bị áp lực phải duy trì hình ảnh "trong sáng, độc thân" để thu hút người hâm mộ, làm mờ ranh giới giữa tình cảm chân thành và màn trình diễn.