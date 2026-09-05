"Đệ nhất mỹ nhân showbiz" nói 1 câu, hiểu sao 12 năm bất bại chỉ nhờ gương mặt

Mới đây, trong một sự kiện thời trang diễn ra tại Hàn Quốc với sự tham gia của Kai (EXO), Miyeon ((G)I-DLE), Ahn Bo-hyun và Irene (Red Velvet), tâm điểm một lần nữa thuộc về Irene. Nữ thần tượng xuất hiện với phong cách tối giản nhưng vẫn nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Không cần trang phục cầu kỳ hay nhiều chi tiết, Irene vẫn nổi bật nhờ thần thái sang trọng và diện mạo được đánh giá là ngày càng cuốn hút.

Irene tiếp tục là tâm điểm chú ý khi tham gia một sự kiện mới đây

Tại sự kiện, Irene lựa chọn một set đồ all-black với thiết kế đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn giúp cô nổi bật. Không cần quá nhiều chi tiết hay phụ kiện cầu kỳ, nữ thần tượng vẫn thu hút ánh nhìn nhờ gương mặt sắc sảo, hài hòa cùng thần thái sang trọng. Mái tóc dài xõa tự nhiên càng làm tổng thể thêm thanh lịch, khiến Irene một lần nữa chứng minh sức hút đến từ chính visual của mình.

Đoạn clip Irene thực hiện thử thách đọc lại một câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Fight For My Way

Bên cạnh những hình ảnh tại sự kiện, một đoạn clip của Irene cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Theo yêu cầu từ các cơ quan truyền thông có mặt tại sự kiện, nữ thần tượng thực hiện thử thách đọc lại một câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Fight For My Way (Thanh Xuân Vật Vã), ra mắt năm 2017.

Đây là câu nói của nhân vật Choi Ae-ra do Kim Ji-won thủ vai khi làm nũng: “Không phải tôi cố tỏ ra xinh đẹp, mà là tôi sinh ra đã đẹp sẵn rồi mà”. Phân cảnh này từng viral mạnh mẽ và trở thành một trong những màn aegyo được nhiều diễn viên, thần tượng K-pop tái hiện.

Khoảnh khắc Irene nói câu: "Không phải tôi cố tỏ ra xinh đẹp, mà là tôi sinh ra đã đẹp sẵn rồi mà" nhanh chóng nhận được sự chú ý

Đáng chú ý, câu thoại vốn mang màu sắc hài hước khi được Irene thể hiện lại càng khiến dân mạng thích thú bởi sự trùng hợp với hình ảnh của chính cô ngoài đời. Trong nhiều năm hoạt động, Irene luôn nổi tiếng với nhan sắc nổi bật và thường xuyên được gọi tên trong những bảng xếp hạng nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc. Vì vậy, khoảnh khắc nữ thần tượng nói câu “sinh ra đã đẹp sẵn” lập tức được dân mạng nhận xét là quá đúng với Irene, tạo nên một màn bắt trend vừa hài hước vừa đầy tự tin.

Từ khi ra mắt vào năm 2014 đến nay đã hơn 12 năm, Irene luôn nổi tiếng bởi nhan sắc và được người hâm mộ Việt Nam gọi vui là “bà cố nội visual”

Từ khi ra mắt vào năm 2014 đến nay đã hơn 12 năm, Irene luôn nổi tiếng bởi nhan sắc và được người hâm mộ Việt Nam gọi vui là “bà cố nội visual”. Sở hữu những đường nét sắc sảo, hài hòa và gần như không có khuyết điểm, nữ thần tượng có vô số khoảnh khắc gây chú ý chỉ nhờ gương mặt đẹp.

Xuyên suốt sự nghiệp, Irene cũng liên tục chứng minh đẳng cấp của một visual tường thành thế hệ 3 khi cùng Red Velvet oanh tạc các bảng xếp hạng với loạt hit như Red Flavor, Bad Boy hay Psycho. Không dừng lại ở âm nhạc, cô còn lấn sân diễn xuất qua Women At A Game Company, phim điện ảnh Double Patty và gây bão cùng sub-unit Red Velvet - IRENE & SEULGI với Monster, Naughty và gần nhất là TILT.

Irene cùng Red Velvet gặt hái nhiều thành công trong suốt 12 năm qua

Thời gian gần đây, Irene tiếp tục có nhiều hoạt động đáng chú ý. Tháng 3, cô ra mắt full album đầu tay mang tên Biggest Fan cùng ca khúc chủ đề cùng tên, sau đó tổ chức tour concert vòng quanh châu Á. Đến tháng 8, nữ thần tượng tiếp tục trở lại cùng Red Velvet với mini album Velvet Summer cùng ca khúc chủ đề Surfin' Boy.

Irene liên tục có nhiều khoảnh khắc viral chỉ nhờ gương mặt quá đẹp

Dù liên tục thử sức ở nhiều vai trò, Irene vẫn giữ nguyên vị thế đặc biệt về mặt viusal trong làng giải trí. Từ ảnh sân bay, ảnh sự kiện đến những khoảnh khắc trên sân khấu, gương mặt của nữ thần tượng vẫn thường xuyên được chia sẻ và trở thành chủ đề bàn luận.

Đáng chú ý,sau hơn 12 năm hoạt động, nhan sắc của Irene gần như không thay đổi. Ở tuổi 35, nữ thần tượng vẫn sở hữu gương mặt được nhận xét là ít chịu ảnh hưởng bởi thời gian, với những đường nét từng khiến cô nổi tiếng từ những ngày đầu vẫn hiện diện rõ trong các hình ảnh gần đây.

Sau hơn 12 năm hoạt động, nhan sắc của Irene gần như không thay đổi, được fan gọi bằng biệt danh “bà cố nội visual” hay “original visual”

Tại Việt Nam, người hâm mộ thường gọi Irene là “bà cố nội visual” để nhấn mạnh nhan sắc nổi bật của cô. Bên cạnh đó, Irene còn được nhắc đến với biệt danh “original visual”, bắt nguồn từ câu rap trong bản hit Psycho phát hành năm 2019. Nhiều người hâm mộ cho rằng câu hát này gần như sinh ra để dành cho Irene, như một cách khẳng định vị thế visual đặc biệt của cô trong Kpop.

Điểm nổi bật trên gương mặt Irene là sự hài hòa giữa các đường nét trên gương mặt và tạo nên tổng thể cân đối, được nhận xét là gần như không có góc chết

Theo những đánh giá về thẩm mỹ và nhân trắc học được nhắc đến trên truyền thông Hàn Quốc, Irene sở hữu đôi mắt to tròn, nếp mí rõ, sống mũi cao và thon gọn cùng khuôn miệng nhỏ nhắn.Điểm nổi bật trên gương mặt cô là sự hài hòa giữa trán, gò má và cằm, tạo nên tổng thể cân đối và được nhận xét là gần như không có góc chết.

Không quá lời khi nhận xét rằng chỉ với một gương mặt gần như hoàn hảo và không thay đổi theo năm tháng, Irene vẫn đủ sức giữ vững vị thế bất bại về visual trong làng giải trí

Với nhiều thần tượng, để duy trì sức hút cần hội tụ rất nhiều yếu tố, từ tài năng, âm nhạc đến hình ảnh. Tuy nhiên, không quá lời khi nhận xét rằng chỉ với một gương mặt gần như hoàn hảo và dường như không thay đổi theo năm tháng, Irene vẫn đủ sức giữ vững vị thế bất bại về visual trong làng giải trí.

Ảnh: topstarnews/ dispatch