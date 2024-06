Khi bê bối Burning Sun chấn động nổ ra vào năm 2019, nữ diễn viên Go Jun Hee bị đồn là gái mại dâm tham gia tiệc sinh nhật thác loạn của Seungri. Tất cả bắt nguồn từ 1 bức ảnh chụp chung của Seungri - Go Jun Hee. Tin đồn này ngày càng lan truyền rộng rãi khi xuất hiện đoạn hội thoại giữa Seungri và nhóm bạn Jung Joon Young, trong đó họ nhắc đến 1 nữ diễn viên: "Cô ta đang ở New York. Những cô diễn viên như thế thường ra nước ngoài để nghỉ ngơi".

Go Jun Hee lên tiếng phủ nhận nhưng không ai tin cô. Sự nghiệp của mỹ nhân She Was Pretty cũng bị ảnh hưởng nặng nề, trong suốt 5 năm qua không ai mời cô đóng phim. Đến ngày 11/6, nữ diễn viên xuất hiện trên kênh YouTube Studio Suze và trần tình về nghi vấn khiến cô khổ sở suốt bao năm qua. Khi được MC nhắc, "Gần đây tên cô được nhắc đến khi phim tài liệu BBC Burning Sun phát hành. Tên của cô lọt vào danh sách kết quả tìm kiếm liên quan", Go Jun Hee đã bùng nổ cảm xúc đến mức văng tục. Cô chửi thẳng mặt Seungri: "Ôi thằng **** *** đó, tôi thậm chí còn không biết Burning Sun ở đâu và cũng chưa từng đến đó. Suốt nhiều năm qua tôi nói nhưng không ai nghe, có nói thì cũng toàn bị cắt đi mới được lên sóng".

Go Jun Hee lên tiếng trần tình về nghi vấn khiến cô khổ sở 5 năm qua

Cô phẫn nộ đến mức chửi thẳng mặt Seungri, khiến MC sốc nặng

Nữ diễn viên chính thức đề cập và làm rõ bức ảnh chụp chung là nguồn cơn tin đồn: "Bức ảnh đó được chụp tại sự kiện chống ung thư vú. Seungri là đồng nghiệp cùng công ty, lúc đó hắn ta đã đến xin chụp ảnh chung với tôi. Tôi không quen biết anh ta. Vì không theo dõi nhau nên tôi không biết hắn ta đăng ảnh lên Instagram".

Chính vì bức ảnh này, công chúng đã nằng nặc cho rằng Go Jun Hee chính là nữ diễn viên trong đoạn tin nhắn rò rỉ của bê bối Burning Sun. Đáng nói, nữ diễn viên đã định lên tiếng phủ nhận ngay sau khi biết tin nhưng YG Entertainment đã khiến cô phải chịu tiếng oan vì thái độ vô trách nhiệm.

Seungri đến xin chụp ảnh chung với Go Jun Hee rồi đăng lên Instagram

Đoạn tin nhắn của cựu thành viên BIGBANG và hội bạn tai tiếng khiến Go Jun Hee bị nghi ngờ có dính líu đến Burning Sun

Go Jun Hee bày tỏ sự thất vọng lớn, thậm chí là oán hận dành cho công ty quản lý cũ YG Entertainment. Cô cho rằng YG chính là nguyên nhân khiến mọi người hiểu lầm cô lâu đến vậy: "Khi tin đồn nổ ra, bạn bè gửi cho tôi những bài viết trên mạng xã hội. Điều này bắt nguồn từ 1 dòng bình luận. Tôi đã định lên tiếng luôn lúc đó và nhờ công ty chủ quản lên tiếng phủ nhận. Lúc đó, tôi đã liên lạc với công ty nhưng họ phớt lờ tôi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết khi công ty lên tiếng rõ ràng, nhưng họ đã bỏ rơi tôi. Hình tượng là tất cả đối với diễn viên. Nhưng thậm chí họ còn không thể lên tiếng 1 lần".

Mỹ nhân She Was Pretty không thể tự mình lên tiếng vì còn ràng buộc hợp đồng với YG. Phải mất 1 năm sau cô mới rời khỏi YG, và lúc đó nữ diễn viên đã có thể tự thuê luật sư khởi kiện kẻ phát tán tin đồn sai lệch và những bình luận ác ý. Việc không lên tiếng kịp thời khiến danh tiếng của cô bị hoen ố, hàng loạt nhãn hàng, đạo diễn đều quay lưng lại với Go Jun Hee.

YG hoàn toàn không lên tiếng đính chính tin đồn, khiến hình tượng của nữ diễn viên bị hủy hoại

Không những vậy, vụ việc còn làm ảnh hưởng tới gia đình của nữ diễn viên. Go Jun Hee rơi nước mắt khi nói về mẹ: "Mẹ tôi thậm chí còn mắc chứng chóng mặt kịch phát vì sự việc này. Tôi khóc khi nghĩ đến mẹ. Tôi thì không sao, nhưng khi mẹ nghe thấy những điều xấu xa... Đó không phải là con gái của mẹ. Mẹ còn giấu bệnh với tôi. Vì tôi mà mẹ mới mắc bệnh. Tôi nhận ra rất khó để chứng minh những điều sai sự thật".

Những người thân yêu của Go Jun Hee cũng bị tổn thương vì vụ việc này

Chia sẻ của Go Jun Hee nhanh chóng gây bão mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người để lại bình luận an ủi, cổ vũ nữ diễn viên. Nhiều người chúc cô sớm trở lại màn ảnh sau khi được minh oan.

Go Jun Hee sinh năm 1985, làm người mẫu từ năm 2001 và bắt đầu đóng phim từ năm 2003. Cô được khán giả yêu thích bởi diện mạo cá tính nhưng rất quyến rũ. Mái tóc ngắn và gu thời trang của mỹ nhân này từng tạo thành trào lưu được giới trẻ săn đón nhiệt tình thời điểm bộ phim She Was Pretty ra mắt.

Có năng lực vượt trội, nhan sắc xinh đẹp, thần thái sang chảnh không nhiều người có được nhưng Go Jun Hee lại không thể bứt phá thành sao lớn. Sau She Was Pretty nổi đình đám hồi năm 2015, cô chỉ kịp đóng thêm duy nhất 2 tác phẩm nữa rồi vướng phải tin đồn dính líu đến Burning Sun. Suốt 5 năm qua, nữ diễn viên chỉ làm người mẫu ảnh, không có ai mời đóng phim.

Khán giả mong Go Jun Hee có thể sớm trở lại màn ảnh

