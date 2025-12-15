Orange công khai bạn trai "hồng hài nhi"

Vừa qua, Orange đã có tổ chức fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp. Bên cạnh những tiết mục thì chia sẻ trong sự kiện của nữ ca sĩ thu hút sự bàn tán không ngớt. Theo đó, Orange bộc bạch trong hành trình âm nhạc luôn có những người giúp đỡ. Lúc này, Quỳnh Anh Shyn hỏi nữ ca sĩ có thể tiết lộ tên cụ thể, và khán giả ở dưới sân khấu đồng loạt hô tên producer WOKEUP.

Trên sân khấu, Orange có chút ngập ngừng nhưng ngay sau đó thắng thắn: "Sẵn tiện ở đây thì ba mẹ ơi, con cũng lớn rồi, nếu ba mẹ có biết thì gật đầu cho qua giùm con. Con có bạn trai rồi". Màn công khai của Orange khiến mọi người "bấn loạn" vì không nghĩ cô sẽ có chia sẻ thoải mái đến thế.

Thêm một chi tiết khiến dân mạng chắc mẩm người yêu Orange là WOKEUP. Cụ thể, nữ ca sĩ kể lại khi vào thi chung kết Em Xinh Say Hi, dù có nhiều bài hát có sẵn nhưng cô vẫn muốn làm điều gì đó mới. Thế nên nữ ca sĩ đã nhờ "ai đó" hỗ trợ để tạo nên tiết mục đáng nhớ. Khoảnh khắc Orange ngại ngùng khi nhắc "ai đó" khiến người hâm mộ liền nhớ hình ảnh Orange và WOKEUP ở trong phòng thu chuẩn bị cho Lội Ngược Dòng.

Orange xác nhận đã có bạn trai trước mặt ba mẹ

Dù không nhắc thẳng tên nhưng ai cũng biết "nửa kia" của Orange không ai khác là producer WOKEUP

Thời gian qua, mạng xã hội liên tục bàn tán về loạt hint tình cảm giữa Orange và producer WOKEUP. Tất cả bắt đầu từ những động thái đáng chú ý của WOKEUP. Trên Threads và TikTok, nam producer điển trai bất ngờ chỉ theo dõi duy nhất Orange. Không dừng lại ở đó, Instagram của nữ ca sĩ cũng ngập tràn những lượt "thả tim" từ WOKEUP.

Đặc biệt, trong một bài đăng, WOKEUP còn để lại bình luận bằng tiếng Ý đầy ẩn ý: "Mi numero uno" (tạm dịch: "Số một của tôi") kèm icon trái tim. Động thái này nhanh chóng khiến cư dân mạng xôn xao vì chẳng khác nào màn đánh dấu chủ quyền. Đáng chú ý, phía Orange cũng không ngần ngại đáp lại khi thả tim và trả lời bằng loạt icon ngại ngùng, càng làm dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Không dừng lại ở những động thái úp mở từ chính chủ, nghi vấn hẹn hò của Orange và WOKEUP càng thêm rầm rộ khi hội bạn thân của nữ ca sĩ cũng tích cực "đẩy thuyền". Từ Phương Mỹ Chi, Châu Bùi, Miu Lê cho đến Quỳnh Anh Shyn, ai nấy đều liên tục để lại những bình luận ẩn ý, khiến cộng đồng mạng càng khó lòng bỏ qua.

Mối quan hệ giữa Orange và WOKEUP gây bàn tán từ những tương tác cực ngọt trên mạng xã hội

Giữa tháng 9, cộng đồng mạng truyền tay nhau loạt khoảnh khắc được cho là bắt gặp Orange và WOKEUP cùng xuất hiện trong một trung tâm thương mại. Những chi tiết như từ ngoại hình, phụ kiện, hình xăm và phong cách ăn mặc đều trùng khớp với Orange và WOKEUP.

Trong ảnh, cả hai không chỉ đi mua sắm cùng nhau mà còn tay trong tay, thể hiện sự ngọt ngào và thoải mái chẳng khác gì một cặp đôi chính hiệu. "Bà hàng xóm" còn chỉ ra sự ga lăng của WOKEUP khi xách đồ, để Orange thoải mái nắm tay tình tứ.

"Team qua đường" tóm dính Orange và WOKEUP tình tứ tại một trung tâm thương mại

WOKEUP xách túi, để "nửa kia" nắm tay. Khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai khiến các fan rần rần

Đến cuối tháng 9, Orange cùng hội bạn Em Xinh gồm Bích Phương, Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn có chuyến du lịch "chanh sả" tại khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất Vĩnh Hy. Không chỉ vui quẩy cùng chị em, Orange còn bị soi được hộ tống bởi "anh yêu".

Cụ thể, Quỳnh Anh Shyn bức ảnh hội bạn quây quần bên bàn ăn tại resort. Trong ảnh, Orange ngồi kế WOKEUP - diện áo tank top đen và đội nón lưỡi trai ngược. Sau đó, trên trang cá nhân, Orange và WOKEUP "xả kho" loạt ảnh du lịch và y như rằng các góc chụp đều không khác nhau là mấy.

Orange dắt WOKEUP ra mắt hội bạn thân