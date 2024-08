Chia sẻ với truyền thông, Sarah Jessica Parker từng thừa nhận, cô bị lo lắng thái quá trên phim trường, được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu.



Mỹ nhân phim Sex and the City chia sẻ, tình trạng này đã đeo bám mình trong suốt 35 năm theo đuổi sự nghiệp điện ảnh và truyền hình. Rối loạn lo âu nghiêm trọng khiến "tôi mất cảm giác thèm ăn", người đẹp chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với US Vogue.

Mỹ nhân phim Sex and the City chia sẻ, tình trạng này đã đeo bám mình trong suốt 35 năm theo đuổi sự nghiệp. (Ảnh: Internet)

Cô nhớ lại, tuần đầu tiên trên phim trường để thực hiện quay bộ phim "I Don't Know How She Does It", cô đã khóc nức nở, cảm thấy tội lỗi, thấy mình là người tồi tệ và vô cùng đáng xấu hổ, như thể mình đã làm đạo diễn vô cùng thất vọng.

Đó là khi những người quay phim nói to bên tai cô rằng máy quay đang chạy. "Giá như họ không nói với tôi khi máy quay đang chạy, tôi sẽ ổn. Tôi cứ rơi vào tình trạng như vậy sau mỗi 2 tuần đến phim trường", cô nói.

Ngay cả khi đóng rất thành công phim Sex and the City, người đẹp cũng từng rơi vào tình trạng lo lắng tương tự trong quá trình quay phim.

Cô lo lắng không truyền tải hết được tính cách, nội tâm nhân vật. Trong thực tế, Sarah Jessica Parker thấy mình chưa bao giờ đồng cảm với nhân vật trong bộ phim nổi tiếng này.

"Mỗi lựa chọn chúng tôi đưa ra đều khác nhau", Sarah Jessica Parker từng chia sẻ.

Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt đó lại khiến cô liên tục lo lắng, lo lắng đến thái quá, không thiết tha việc ăn uống hàng ngày.

Ngay cả khi đóng rất thành công phim Sex and the City, người đẹp cũng từng rơi vào tình trạng lo lắng tương tự trong quá trình quay phim. (Ảnh: Internet)

Rối loạn lo âu là bệnh gì?

Rối loạn lo âu là một loại bệnh lý về sức khỏe tâm thần. Nếu mắc chứng rối loạn lo âu, bạn có thể phản ứng với một số thứ hay tình huống nhất định bằng nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Bạn cũng có thể gặp các dấu hiệu lo âu về mặt thể chất, chẳng hạn như tim đập thình thịch và đổ mồ hôi.

Cảm thấy lo âu là điều bình thường. Bạn có thể cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng nếu phải giải quyết một vấn đề tại nơi làm việc, đi phỏng vấn, làm bài kiểm tra hoặc đưa ra quyết định quan trọng. Một số lo lắng có thể có lợi, giúp chúng ta nhận thấy những tình huống nguy hiểm và tập trung sự chú ý để được an toàn.

Nhưng rối loạn lo âu không chỉ đơn thuần là sự căng thẳng và sợ hãi nhẹ mà đôi khi bạn mới gặp phải. Rối loạn lo âu xảy ra khi:

Rối loạn lo âu là một loại bệnh lý về sức khỏe tâm thần, từng làm khổ Sarah Jessica Parker suốt 35 năm. (Ảnh: Internet)

- Lo lắng ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hàng ngày của bạn.

- Phản ứng của bạn thường không cân xứng với các tình huống (phản ứng thái quá).

- Bạn không thể kiểm soát phản ứng của mình với các tình huống.

Trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn đều có thể mắc chứng rối loạn lo âu. Phụ nữ có khả năng bệnh cao gấp đôi so với nam giới.

Rối loạn lo âu có thể khiến bạn khó vượt qua 1 ngày bình thường như bao người khác. May mắn thay, có một số phương pháp điều trị hiệu quả cho những tình trạng này được bác sĩ tư vấn.

Các triệu chứng của rối loạn lo âu là gì?

Các triệu chứng của rối loạn lo âu khác nhau tùy thuộc vào loại bạn mắc phải.

Các triệu chứng về mặt tâm lý có thể bao gồm:

- Cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi, kinh hoàng và bồn chồn.

- Cảm thấy căng thẳng hoặc cáu kỉnh.

- Những suy nghĩ ám ảnh, không kiểm soát được.

- Khó tập trung.

Các triệu chứng về mặt thể chất có thể bao gồm:

Các triệu chứng của rối loạn lo âu khác nhau tùy thuộc vào loại bạn mắc phải. (Ảnh minh họa: Internet)

- Bồn chồn.

- Đánh trống ngực.

- Khó thở.

- Căng cơ.

- Tay lạnh hoặc đổ mồ hôi.

- Khô miệng.

- Buồn nôn.

- Tê hoặc ngứa ran ở tay hoặc chân.

- Khó ngủ hoặc mất ngủ.

Điều quan trọng là phải trao đổi với bác sĩ chăm sóc sức khỏe hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần, nếu bạn thường xuyên gặp phải những triệu chứng này.

Rối loạn lo âu được chẩn đoán như thế nào?

Nếu bạn hoặc con bạn đang gặp các triệu chứng của rối loạn lo âu, hãy đến gặp bác sĩ chăm sóc sức khỏe.

Họ sẽ bắt đầu bằng việc đánh giá y tế, tiến hành khám sức khỏe và hỏi về tiền sử bệnh lý, bất kỳ loại thuốc nào đang dùng. Liệu có bất kỳ thành viên nào trong gia đình bạn đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu hay chưa...

Có thể ngăn ngừa phát triển chứng rối loạn lo âu không?

Hiện tại, không có cách nào được biết đến để ngăn ngừa chứng rối loạn lo âu. Nhưng bạn có thể giảm bớt rối loạn lo âu bằng cách điều trị.

Tìm kiếm sự trợ giúp ngay khi các triệu chứng xuất hiện có thể giúp giảm bớt sự gián đoạn trong cuộc sống của bạn.

(Nguồn: SMH, Cleveland Clinic)