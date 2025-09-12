Mỹ nhân phim "Sex and the City" mắc ung thư vú: Cách cô chống lại, sống sót và trẻ trung sau gần 30 năm mắc bệnh khiến ai cũng khâm phục

Bộ phim Sex and the City, ra mắt đầu những năm 2000, đã trở thành một hiện tượng truyền hình và nhận được sự yêu mến rộng khắp. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của bốn người phụ nữ thành đạt, độc thân ở thành phố New York, cùng những câu chuyện tình yêu, tình bạn và cả các vấn đề giới tính thầm kín của họ.

Trong dàn diễn viên chính, nhân vật Miranda Hobbes do nữ diễn viên Cynthia Nixon thủ vai là người gây ấn tượng đặc biệt. Với mái tóc ngắn cá tính và trẻ trung, Miranda, người trẻ nhất trong nhóm, lại có sức hút mạnh mẽ với phái nam và trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất phim.

20 năm kể từ khi bộ phim đình đám đóng máy, Cynthia Nixon giờ đây đã bước sang tuổi 59 nhưng nhan sắc và thần thái của cô vẫn là điều khiến nhiều người trẻ ao ước có được. Làn da căng bóng hồng hào, làm cho cô trông trẻ trung hơn so với độ tuổi U60.

Vai diễn Miranda Hobbes đã mang về cho Cynthia Nixon một giải Emmy. Ngoài sự nghiệp diễn xuất của mình, Nixon đã có những vai diễn đáng chú ý trong các bộ phim và sân khấu, bao gồm các màn trình diễn từng đoạt giải Tony trong các tác phẩm Broadway như The Little Foxes. Cô cũng được công nhận vì đã ủng hộ quyền LGBTQ , cải cách giáo dục và sức khỏe phụ nữ.

Thế nhưng, ít ai biết, từ những năm 30 tuổi, Cynthia Nixon đã phải đối mặt và chống chọi với căn bệnh ung thư vú.

Năm 2006, 40 tuổi, Cynthia Nixon được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Sau khi hồi phục, cô đã chọn chia sẻ công khai căn bệnh của mình.

Quyết định này của cô ấy đã thu hút sự chú ý của công chúng, cũng như nâng cao đáng kể tầm quan trọng của việc nhận thức và phát hiện sớm ung thư vú.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các nhân vật của công chúng thảo luận về những thách thức sức khỏe của họ sẽ giúp công chúng chú trọng hơn đến các biện pháp y tế phòng ngừa, bao gồm sàng lọc và kiểm tra.

Câu chuyện của Nixon không chỉ nêu bật khả năng phục hồi của cô mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và vận động sức khỏe cộng đồng, khiến cô trở thành một nhân vật nổi bật trong việc nâng cao nhận thức về phòng ngừa và điều trị ung thư vú.

Cynthia Nixon được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú như thế nào?

Cynthia Nixon được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2006 trong một lần chụp X-quang tuyến vú định kỳ. Vì bản thân không có triệu chứng vào thời điểm đó, nên cô càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra thường xuyên để phát hiện sớm.

Nixon chia sẻ rằng tiền sử gia đình chính là thứ khiến cô luôn cảnh giác. Mẹ cô cũng là một bệnh nhân ung thư vú.

Trường hợp của Nixon nhấn mạnh việc phát hiện sớm thông qua chụp nhũ ảnh có thể dẫn đến điều trị ít xâm lấn và tiên lượng tốt hơn. Chụp X-quang tuyến vú định kỳ là một công cụ quan trọng trong việc phát hiện ung thư vú ở giai đoạn đầu, ngay cả trước khi các triệu chứng phát sinh.

Phản ứng ban đầu của Cynthia Nixon đối với chẩn đoán của cô ấy là gì?

Được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở tuổi còn trẻ là một cú sốc lớn đối với Nixon, nhưng cô đã nhanh chóng chấp nhận và đối diện với thử thách này.

Bất chấp những nỗi sợ hãi, cô nhanh chóng nắm bắt một tư duy chủ động, tập trung vào khía cạnh tích cực trong trường hợp của mình, như là: Ung thư được phát hiện sớm, điều này đã cải thiện đáng kể cho cô.

Cô bày tỏ lòng biết ơn vì đã phát hiện sớm, vì khối u còn rất nhỏ và khu trú. Điều này tức là việc điều trị còn kịp thời.

Cynthia Nixon đã trải qua những phương pháp điều trị nào?

Cynthia Nixon đã trải qua một loạt các phương pháp điều trị ung thư vú của mình, bao gồm phẫu thuật, xạ trị và liệu pháp hormone tiềm năng, là những chiến lược phổ biến để kiểm soát ung thư vú giai đoạn đầu.

- Phẫu thuật

Nixon đã phẫu thuật để loại bỏ khối u ngay sau khi được chẩn đoán. Phẫu thuật ung thư vú thường bao gồm phẫu thuật cắt bỏ khối u (loại bỏ khối u và một rìa nhỏ của mô xung quanh) hoặc cắt bỏ vú (cắt bỏ toàn bộ vú).

Phẫu thuật cắt bỏ khối u được thực hiện dưới gây mê toàn thân hoặc cục bộ. Bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u ung thư và một lớp mô mỏng xung quanh để đảm bảo không còn sót lại tế bào ung thư. Sau phẫu thuật, mô được gửi đi đánh giá bệnh lý để xác nhận rìa rõ ràng (không có tế bào ung thư ở rìa của mô đã loại bỏ).

- Lựa chọn cắt bỏ khối u thay vì cắt bỏ vú

Cynthia Nixon đã lựa chọn phẫu thuật cắt bỏ khối u (lumpectomy) thay vì cắt bỏ toàn bộ ngực. Đây là một ca phẫu thuật bảo tồn vú, bác sĩ chỉ loại bỏ khối u và một phần nhỏ các mô xung quanh để đảm bảo không còn tế bào ung thư.

Lý do lựa chọn: Khối u của Nixon được phát hiện rất sớm và có kích thước nhỏ. Việc cắt bỏ khối u kết hợp với xạ trị sau đó được chứng minh là có hiệu quả tương đương với phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ngực đối với ung thư vú giai đoạn đầu, đồng thời giúp giữ lại vẻ ngoài của ngực và giảm thiểu những tác động tâm lý.

- Xạ trị

Sau phẫu thuật, Cynthia Nixon tiếp tục quá trình điều trị với sáu tuần rưỡi xạ trị hàng ngày. Phương pháp này sử dụng các tia năng lượng cao để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại và giảm nguy cơ ung thư tái phát.

Các tác dụng phụ thường gặp của xạ trị như kích ứng da, mệt mỏi hay sưng tấy đều tạm thời và có thể kiểm soát được.

Xạ trị là một phương pháp không thể thiếu trong điều trị ung thư vú. Kết hợp xạ trị với phẫu thuật giúp cải thiện đáng kể khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư vú giai đoạn đầu.

- Liệu pháp hormone

Cynthia Nixon đã sử dụng Tamoxifen trong vòng 5 năm theo phác đồ điều trị. Tamoxifen là một loại thuốc phổ biến trong liệu pháp hormone, hoạt động bằng cách ngăn chặn estrogen - hormone có thể thúc đẩy sự phát triển của một số loại ung thư vú.

Liệu pháp hormone giúp giảm nguy cơ ung thư tái phát.

Mặc dù hiệu quả, Tamoxifen có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, tăng cân hoặc thay đổi tâm trạng. Dù vậy, Nixon vẫn kiên trì tuân thủ liệu trình đầy đủ để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Cynthia Nixon đã vượt qua bệnh ung thư vú như thế nào?

Cynthia Nixon đã vượt qua bệnh ung thư vú nhờ sự kết hợp giữa việc phát hiện sớm, tinh thần mạnh mẽ và sự hỗ trợ vững chắc từ gia đình, bạn bè. Sau khi được chẩn đoán, cô đã dũng cảm đối mặt với quá trình điều trị đầy thử thách và trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều người.

- Đối mặt với thử thách tinh thần

Khi nhận được chẩn đoán, Cynthia Nixon đã trải qua cảm giác sợ hãi ban đầu, nhưng bà nhanh chóng chuyển sang một thái độ chủ động và kiên cường. Tinh thần này được truyền cảm hứng từ chính mẹ - người đã hai lần chiến thắng ung thư vú.

Quá trình điều trị, đặc biệt là xạ trị, đã khiến cô mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc Tamoxifen kéo dài 5 năm cũng gây ra các tác dụng phụ như thay đổi tâm trạng, bốc hỏa... Tuy nhiên, Nixon vẫn cam kết tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị.

- Sức mạnh từ gia đình và bạn bè

Cynthia Nixon luôn nhấn mạnh rằng mạng lưới hỗ trợ là yếu tố then chốt giúp bà phục hồi.

Mẹ của Nixon, một người từng chiến thắng ung thư, là nguồn sức mạnh và hy vọng lớn nhất của bà. Kinh nghiệm của mẹ đã giúp bà có thêm sự tự tin để đối mặt với bệnh tật. Nixon từng chia sẻ: "Bà ấy là người hùng của tôi."

Ngoài ra, người bạn đời, các con và bạn bè thân thiết cũng luôn ở bên, giúp đỡ và động viên bà trong suốt quá trình điều trị. Sự hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất này giúp bà cảm thấy không đơn độc và duy trì được sự tích cực.

Các triệu chứng của ung thư vú

Các triệu chứng ung thư vú khác nhau tùy thuộc vào loại và giai đoạn của bệnh. Cynthia Nixon không có triệu chứng tại thời điểm chẩn đoán, nhờ phát hiện sớm. Tuy nhiên, các dấu hiệu cảnh báo phổ biến có thể bao gồm

Hành trình của Cynthia Nixon là một minh chứng mạnh mẽ về ý chí và sự kiên cường. Cô đã chiến đấu không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả phụ nữ đang đối mặt với căn bệnh này.

(Tổng hợp theo Oncodaily)