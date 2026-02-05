'Mỹ nhân phim giờ vàng VTV' Chang Mây xin lỗi vì vướng ồn ào đời tư

Tối 4/2, diễn viên Nguyễn Quỳnh Trang (Chang Mây) có những chia sẻ về ồn ào đời tư gây xôn xao thời gian qua trên trang cá nhân.

Theo nữ diễn viên, trong thời gian vừa qua, cô đã lựa chọn im lặng không phải vì sợ hãi hay né tránh, mà cô cần thời gian để bình tĩnh, tỉnh táo, nhằm đối diện với sự việc một cách trung thực, có trách nhiệm, tôn trọng tất cả bên liên quan.

Nữ diễn viên cho biết những tranh cãi vừa qua xuất phát từ các thông tin chưa đầy đủ, thiếu kiểm chứng, dẫn đến nhiều nhận định một chiều. Theo cô, khi sự việc được xem xét toàn diện, khách quan, công chúng sẽ hiểu rõ hơn hoàn cảnh của mình.

Diễn viên Chang Mây lên tiếng làm rõ về ồn ào đời tư.

Liên quan đến ồn ào đời tư, Chang Mây cho biết cô đã nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt mối quan hệ cá nhân khi nhận thấy không còn phù hợp.

Sau khi đưa ra quyết định này, nữ diễn viên cho rằng một số thông tin riêng tư đã bị phát tán trên mạng xã hội với nội dung sai lệch. Theo Chang Mây, nhiều hình ảnh và video bị cắt ghép hoặc sử dụng lại từ thời điểm cũ, không phản ánh đúng bản chất sự việc.

"Những hành vi này đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọng, xâm phạm danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư của tôi; ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, sự nghiệp và tương lai của tôi, đồng thời gây tác động tiêu cực đến nhiều cá nhân, tập thể không liên quan", cô viết.

Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến đoàn làm phim, các đạo diễn, đồng nghiệp và khán giả… vì những ảnh hưởng ngoài mong muốn trong thời gian qua.

"Tôi mong quý khán giả, những người từng yêu thương và ủng hộ sẽ tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo, chọn lọc; không suy đoán hay phán xét khi sự việc chưa được làm rõ; và tôn trọng việc để pháp luật trở thành cơ sở duy nhất đưa ra kết luận cuối cùng", nữ diễn viên cho biết.

Theo Chang Mây, cô đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng, mong khán giả chờ đợi kết quả xử lý vụ việc. "Tôi không lên tiếng để tạo thêm tranh cãi, mà để bảo vệ bản thân một cách đúng pháp luật, văn minh và minh bạch" , diễn viên bày tỏ.

Cuối cùng, nữ diễn viên gửi thông điệp về quyền được an toàn, quyền được từ chối khi bị tổn thương và quyền lên tiếng khi danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư bị xâm phạm, không chỉ dành cho bản thân mà còn cho nhiều phụ nữ trong xã hội.

Chang Mây đang là diễn viên trẻ được chú ý trên sóng VTV.

Trước đó hôm 9/1, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài khoản có tên B.V tố bạn gái là diễn viên Chang Mây ngoại tình trong thời gian cả hai hẹn hò. Người này cho biết đã phát hiện sự việc thông qua chiếc iPad anh từng mua tặng Chang Mây.

Trong bài đăng, B.V khẳng định muốn lên tiếng để làm rõ mọi chuyện, đồng thời cho rằng Chang Mây không chỉ có hành vi sai trái với riêng anh mà còn làm điều tương tự trong những mối quan hệ trước đó.

Thời điểm đó, chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, đại diện của Chang Mây khẳng định toàn bộ thông tin đang lan truyền là “vô căn cứ, hoàn toàn bịa đặt và mang tính vu khống". Đại diện cho biết hiện ê-kíp đang làm việc với luật sư và sẽ khởi kiện.

Chang Mây tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến từ năm 2019 với danh xưng “hot girl mùa thi”. Sau đó, Chang Mây lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong một số phim truyền hình như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Cha tôi người ở lại…

Thời gian qua, nữ diễn viên nhận được nhiều chú ý khi cùng lúc đóng trong 2 bộ phim giờ vàng gây sốt trên VTV là Cách em 1 milimet và Gia đình trái dấu.