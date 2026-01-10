Chuyện tình được "xin vía" của Bắc Vũ - Chang Mây trước khi tanh bành: Từng cầu hôn ở thuỷ cung?

Các cặp đôi trai tài gái sắc trên MXH luôn được chú ý vì khi họ ở cạnh nhau chính là hiện tượng gấp đôi, thậm chí gấp 3 visual. Đây cũng là lý do mà Chang Mây (Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001, Hà Nội) và Bắc Vũ (Vũ Hồ Bắc, sinh năm 1998, Hà Nội) từng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Chang Mây và Bắc Vũ

Một người là diễn viên trẻ quen mặt trên phim truyền hình, một người làm nhiếp ảnh và sáng tạo nội dung nên mỗi lần cặp đôi chung khung hình, netizen liền rần rần xin vía. Cả hai cũng không ngại đăng những khoảnh khắc tặng nhẫn, mặc đồ đôi, tương tác thân mật nhưng lại chưa từng xác nhận đang hẹn hò.

Chỉ đến khi ồn ào nổ ra, thông tin hẹn hò mới chính thức được công khai. Cùng với đó, nhiều khoảnh khắc của Chang Mây và Bắc Vũ cũng viral trở lại.

Bắc Vũ lần đầu tiên giới thiệu Chang Mây lên tài khoản TikTok vào tháng 12/2024. Thời điểm đó, anh chàng gọi Chang Mây là “bạn khách” và đi chụp ảnh cho cô nàng, cho thấy mối quan hệ cả hai mới dừng lại ở photographer - khách hàng.

Hình ảnh Bắc Vũ chụp cho Chang Mây từ tháng 12/2024

Đến đầu năm 2025, Chang Mây xuất hiện nhiều hơn trong các video của Bắc Vũ. Trong suốt năm này, cả hai có nhiều clip thể hiện hành động ngọt ngào, đi chơi và đi du lịch cùng nhau như các couple bình thường.

Đỉnh điểm là tháng 6/2025, trong một video đi thuỷ cung, Bắc Vũ đã tặng nhẫn cho Chang Mây và đeo vào ngón áp út tay trái - ngón tay đeo nhẫn cưới. Nhưng đến lúc chụp ảnh, chiếc nhẫn lại ở ngón tay giữa của hot girl. Ở thời điểm đó, cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì mối quan hệ của cặp đôi, nhanh chóng xin vía có chuyện tình đẹp như vậy.

Màn tặng nhẫn viral trên MXH

Về phía Chang Mây, cô ít khi đăng ảnh chụp chung và thường giới thiệu Bắc Vũ chỉ là “bạn thân”, “photographer đồng hành”. Điều này khiến fan trước đây cũng có chút mơ hồ về mối quan hệ của họ.

Đến ngày 8/12/2025, Bắc Vũ đăng clip “Kỷ niệm 1 năm…” cùng với Chang Mây. Tuy nhiên anh chàng không nói rõ kỷ niệm ngày gì mà chỉ nói “một năm gì thì cho các bác đoán thử”.

Cặp đôi rất hay quay clip cùng nhau

Song đúng 1 tháng sau, tối 9/1/2026, Bắc Vũ đăng story tố Chang Mây hẹn hò với nhiều người trong lúc cả hai đang hẹn hò. Cũng theo lời anh chàng này, Chang Mây có hành động dẫn dắt, thao túng với những người yêu cũ trước đó.

Bắc Vũ khẳng định mình phát hiện sự việc từ chiếc iPad từng mua tặng nữ diễn viên.

Ngay khi những ồn ào nổ ra, chúng tôi đã chủ động liên hệ với Chang Mây để xác minh thông tin. Đại diện của nữ diễn viên khẳng định các tin đồn đang lan truyền đều là bịa đặt, mang tính vu khống.

Về mối quan hệ hiện tại, quản lý của Chang Mây cho biết cả hai đã chia tay từ khá lâu, và Bắc Vũ từng cố gắng nối lại nhưng không thành công.

Đồng thời, phía Chang Mây cho biết đã làm việc với luật sư và sẽ xử lý sự việc theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng đã liên lạc với Bắc Vũ nhưng chưa nhận được phản hồi. Hiện tại sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trong quá khứ

