Mỹ nhân phim 18+ có bố là Phó ủy viên cảnh sát: Chung đề cử sắc đẹp với Chi Pu, sexy tới mức phải xin lỗi

Alexandra Daddario từ lâu đã nổi tiếng là một trong những mỹ nhân phim 18+ quyến rũ bậc nhất Hollywood. Cô sở hữu gương mặt đẹp như thiên thần, đôi mắt xanh hút hồn cùng vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt là vòng một đầy đặn.

Nóng bỏng đến mức phải xin lỗi khán giả

Gần đây, một đoạn video cũ ghi lại tình huống hài hước của Alexandra Daddario trong buổi ký tặng người hâm mộ bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Đáng chú ý, câu chuyện cũng liên quan đến chính vòng một nổi bật của nữ diễn viên.

Trong video, Alexandra Daddario diện chiếc váy hai dây màu đỏ rượu vang, thiết kế cổ chữ V khoét sâu táo bạo. Khi ký tặng, cô vô tình đưa vòng một đến quá gần gương mặt một người hâm mộ.

Khoảnh khắc vừa thú vị, vừa là minh chứng cho sự nóng bỏng của Alexandra Daddario khi ký tặng fan

Nhận ra tình huống có phần ngượng ngùng, nữ diễn viên lập tức bật cười và lên tiếng xin lỗi. Phản ứng tự nhiên, hài hước của Alexandra Daddario khiến khoảnh khắc này trở nên thú vị, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nổi vì phim 18+ nhưng không chỉ có 18+

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ, Alexandra Daddario còn là cái tên quen thuộc với những khán giả yêu thích phim 18+. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô từng tham gia nhiều phim 18+, đồng thời không ngại thể hiện những phân cảnh thân mật táo bạo.

Cảnh nóng trong True Dectective đã giúp Alexandra Daddario nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô từng thừa nhận rằng bộ phim này đã thay đổi sự nghiệp của mình

Chính vì vậy, với những ai đang tìm kiếm phim 18+ hay, việc gõ tên Alexandra Daddario để khám phá các tác phẩm mà cô từng góp mặt cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Nữ diễn viên đã tham gia nhiều phim 18+ điện ảnh và series nổi tiếng như Texas Chainsaw 3D (2013), True Detective (2014), The Layover (2017), Lost Girls & Love Hotels (2020) và The White Lotus mùa đầu tiên (2021).

Trong số đó, True Detective được xem là phim 18+ có cảnh nóng nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Alexandra Daddario. Phân cảnh táo bạo của cô trong mùa đầu tiên từng gây xôn xao, khiến tên tuổi nữ diễn viên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đến nay, đây vẫn là một trong những cảnh phim được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi khán giả bàn luận về vẻ đẹp gợi cảm của mỹ nhân Hollywood.

Alexandra Daddario từng muốn quay cảnh ngực trần trong phim 18+ điện ảnh Texas Chainsaw 3D

Đáng chú ý, bộ phim 18+ Texas Chainsaw 3D (2013) còn gắn liền với một câu chuyện hậu trường khá thú vị. Mỹ nhân sinh năm 1986 được cho là đã chủ động đề nghị để ngực trần trong phân đoạn nhân vật Heather bị trói và áo bị xé rách. Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất được cho là đã từ chối vì nhận thấy việc khỏa thân hoàn toàn không cần thiết. Dẫu vậy, tạo hình nửa kín nửa hở của Alexandra Daddario trong phân cảnh này vẫn mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Alexandra Daddario vào vai Annabeth Chase trong phim Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief

Dĩ nhiên, Alexandra Daddario không chỉ ghi dấu ấn qua những bộ phim 18+. Cô còn được đông đảo khán giả yêu thích với các tác phẩm giải trí đại chúng như Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010), San Andreas (2015), Baywatch (2017) và When We First Met (2018).

Những năm gần đây, nữ diễn viên tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật với series giả tưởng Mayfair Witches (2023 - nay), cùng các dự án Couples Weekend và Hershey (2026).

Chung đề cử đẹp nhất thế giới với Chi Pu, gia thế đáng ngưỡng mộ

Dù đã bước sang tuổi 40, Alexandra Daddario vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng đôi mắt xanh đặc biệt cuốn hút. Sức hút ngoại hình của nữ diễn viên còn được thể hiện qua việc cô góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler công bố. Đáng chú ý, trong đợt công bố hồi tháng 8, Alexandra Daddario được xướng tên cùng nhiều mỹ nhân nổi tiếng khác, bao gồm nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Ji Won và đại diện Việt Nam Chi Pu.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Alexandra Daddario còn xuất thân từ một gia đình có địa vị tại Mỹ. Cha cô, Richard Daddario, từng giữ chức Phó ủy viên phụ trách chống khủng bố của Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD), trong khi mẹ cô, Christina Daddario, là một luật sư. Đặc biệt, ông nội của nữ diễn viên là Emilio Q. Daddario, từng giữ chức Hạ nghị sĩ Mỹ đại diện bang Connecticut từ năm 1959 đến năm 1971. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống hoạt động trong lĩnh vực luật pháp và chính trị, Alexandra Daddario sớm bộc lộ niềm đam mê với diễn xuất và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn viên từ khi còn trẻ. Để rồi giờ đây sau 24 năm, cô vẫn là bảo vật nhan sắc của Hollywood.