Hành trình gây dựng tên tuổi từ con số 0

Bắt đầu sự nghiệp với tư cách người mẫu của YG KPlus vào năm 2012, Jang Ki Yong nhanh chóng tạo dấu ấn bằng thần thái lạnh lùng và chiều cao nổi bật. Tuy nhiên, ánh đèn sàn catwalk lại không đủ để giữ chân anh quá lâu. Năm 2014, Jang Ki Yong bước sang địa hạt diễn xuất với vai khách mời trong It's Okay, That's Love - một cột mốc nhỏ nhưng mở ra con đường lớn.

Từ những vai phụ ít đất diễn, nam diễn viên từng bước gây chú ý. Nhân vật chàng trai si tình trong Go Back Couple (2017) giúp anh tiến gần hơn với công chúng, nhưng phải đến vai gã đòi nợ Lee Kwang Il trong My Mister (2018), danh tiếng của Jang Ki Yong mới thực sự bứt phá. Lối diễn sắc lạnh nhưng đong đầy tổn thương mang lại cho anh lời khen từ giới phê bình và mở ra loạt cơ hội mới.

Ngay sau cú hích đó, anh có vai chính đầu tiên trong melodrama Come and Hug Me, khắc họa hình ảnh chàng cảnh sát mang quá khứ gia đình đầy ám ảnh. Vai diễn này mang về cho Jang Ki Yong giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang, khẳng định anh không chỉ đẹp trai mà còn có thực lực. Những năm sau đó, anh tiếp tục chứng minh độ đa năng qua các dự án lãng mạn như My Roommate Is a Gumiho.

Đến 2024, màn tái xuất hậu nhập ngũ trong The Atypical Family gây tiếng vang lớn, cho thấy anh đã bước vào giai đoạn trưởng thành hơn trong phong cách diễn xuất và vị thế tại truyền hình Hàn.

Dynamite Kiss: Cú rẽ khiến khán giả bất ngờ

Gắn bó nhiều năm với các vai diễn nặng tâm lý, Jang Ki Yong thường xuất hiện trên màn ảnh cùng ánh mắt u uẩn và nội tâm rối rắm. Vì thế, việc anh chọn trở lại với dòng phim rom-com trong Dynamite Kiss lập tức khiến khán giả tò mò: liệu một Jang Ki Yong dịu dàng, hài hước có đủ sức thuyết phục?

Trong phim, anh vào vai Gong Ji Hyuk - trưởng nhóm marketing nghiêm túc, cứng nhắc và có phần khô khan. Mọi chuyện thay đổi khi anh gặp Go Da Rim (Ahn Eun Jin), cô gái buộc phải giả làm mẹ đơn thân để xin việc. Từ tình huống tréo ngoe này, cả hai cuốn vào chuỗi hiểu lầm đáng yêu, để rồi một nụ hôn bất ngờ khiến cảm xúc thật bộc lộ.

Hình ảnh một Gong Ji Hyuk vừa nguyên tắc, vừa ngờ nghệch trước tình yêu giúp Jang Ki Yong khoác lên mình năng lượng mới. Không còn là những nhân vật đầy vết thương tâm lý, anh chọn lối diễn tiết chế, đời thường và gần gũi hơn.

Giới chuyên môn nhận định hướng đi này cho thấy sự chín chắn trong tư duy nghề nghiệp của nam diễn viên. Sau thời gian nhập ngũ, Jang Ki Yong không tìm kiếm cú nổ bằng những dự án nặng nề mà chọn một vai diễn phù hợp với độ "chín" cảm xúc hiện tại - một người đàn ông biết yêu, biết bộc lộ sự vụng về, và cho khán giả thấy những góc mềm mại mà trước đây anh hiếm khi thể hiện.

Người duy nhất được cả MXH nhiệt liệt "đẩy thuyền" với Song Hye Kyo

Jang Ki Yong và Song Hye Kyo từng sánh đôi trong Now, We Are Breaking Up, và ngay từ lúc phim còn quay, những khoảnh khắc thân mật của họ đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Điều gây xôn xao nhất chính là khi Song Hye Kyo đăng hai bức ảnh ôm chặt, nắm tay và nhìn Jang Ki Yong cực tình tứ lên Instagram. Khác với thói quen chỉ chia sẻ poster hay ảnh phim, động thái công khai hình hậu trường đời thường này khiến netizen không khỏi nghi ngờ "phim giả tình thật".

Hai bức ảnh ngay lập tức thu về 1,5 triệu lượt thích, củng cố thêm làn sóng đẩy thuyền. Cộng đồng fan cũng nhanh chóng phát hiện loạt chi tiết đáng chú ý: cả hai dành cho nhau sự thân thiết đặc biệt, thậm chí Jang Ki Yong còn rất gần gũi với thú cưng của nữ minh tinh.

Tuy nhiên, ngay khi phim đóng máy, nam diễn viên nhập ngũ và tin đồn tạm lắng xuống. Mãi đến một năm sau, câu chuyện lại bùng cháy khi Jang Ki Yong chia sẻ trên Cultwo Show rằng Song Hye Kyo đã đến doanh trại thăm anh. Điều này khiến dân tình không ngừng đặt câu hỏi về mối quan hệ thực sự giữa hai người, bởi rất hiếm bạn diễn duy trì mức độ quan tâm sâu sắc đến vậy.

Sau đó, dàn cast Now, We Are Breaking Up có dịp tái ngộ trong buổi sinh nhật Park Hyo Joo. Dù chỉ là buổi tụ họp bạn bè, sự xuất hiện của Jang Ki Yong và Song Hye Kyo trong cùng một khung hình vẫn khiến các fan "đẩy thuyền" không khỏi thích thú. Dù cả hai nhiều lần khẳng định chỉ là đồng nghiệp thân thiết, tương tác tự nhiên và ấm áp giữa họ luôn khiến công chúng mềm lòng.