Mỹ nhân này là thần tiên hay người phàm mà đẹp quá vậy: Thoát tục tựa đoá sen trắng, khí chất cổ nhân phải như vậy

Năm 2025, màn ảnh Trung Quốc chứng kiến sự trở lại đầy mạnh mẽ của Tống Tổ Nhi. Cô gây ấn tượng với loạt vai diễn trong các bộ phim Vô Ưu Độ đóng cùng Nhậm Gia Luân, Khom Lưng đóng cùng Tống Tổ Nhi và Thời Đại Tôi Luyện (tựa cũ: Chế Tạo Gian Nan) đóng cùng Trương Tân Thành.

Tạo hình bạch y đẹp như thần nữ của Tống Tổ Nhi trong phim Biểu Muội Vạn Phúc đang quay.

Sau khi 3 bộ phim "tồn kho" được phát sóng, sự yêu thích của khán giả dành cho Tống Tổ Nhi nhanh chóng tăng mạnh, cũng vì vậy mà mọi người càng thêm kỳ vọng vào Biểu Muội Vạn Phúc - dự án cổ trang mới mà cô đang tham gia ghi hình.

Mới đây, loạt tạo hình của mỹ nhân sinh năm 1998 trên phim trường đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý. Ở tác phẩm này, Tống Tổ Nhi có nhiều tạo hình đẹp đến ngỡ ngàng. Đặc biệt, tạo hình bạch y mới nhất của cô mang tới vẻ tinh khiết và thoát tục như đóa sen trắng giữa hồ, khiến khán giả nhìn mà phải thốt lên hai từ "thần nữ".

Netizen ca ngợi nhan sắc của Tống Tổ Nhi:

- Cô tiên hạ phàm.

- Tống Tổ Nhi thì hợp vai rồi. Chỉ mong cậu kia diễn ra được vibe của Bùi Hữu An.

- Có thể cho em một vai trong Tân Tây Du Ký được không, chứ cái nhan sắc này phải vào phim đó coi mới đã.

- Thêm đám mây nữa là thành thần tiên tỷ tỷ luôn đó em bé ơi.

- Không lời nào diễn tả được vẻ đẹp của em.

Với những gì đã thể hiện, Tống Tổ Nhi cho thấy bản thân thực sự rất hợp để đóng cổ trang. Nếu như ở Vô Ưu Độ, cô mang đến vẻ đẹp của một mỹ nhân thời Đường, sang đến Khom Lưng là vẻ đẹp mỹ nhân thời Đông Hán, còn với Biểu Muội Vạn Phúc lại là hình tượng mỹ nhân thời Minh như bước ra từ lịch sử.

Nói thêm về Biểu Muội Vạn Phúc, đây là dự án ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bồng Lai Khách, do Tống Tổ Nhi và Trần Hâm Hải đóng chính. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của cô nàng Chân Gia Phù giỏi chế tạo pháo hoa cùng chàng tướng quân chững trạc, ấm áp Bùi Hữu An.

Mối nhân duyên của cả hai bắt đầu bằng việc Chân Gia Phù bị gia đình sắp đặt cho một cuộc hôn nhân không mong muốn. Bất đắc dĩ, cô đành phải giả kết làm phu thê với Bùi Hữu An. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giả này về sau lại trở thành thật, khi mà họ dần nảy sinh tình cảm với nhau trong những tháng ngày chung sống.

Ngắm thêm loạt tạo hình đẹp của Tống Tổ Nhi ở phim Biểu Muội Vạn Phúc: