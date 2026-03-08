Sáng 8/3, tờ TVReport đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Nam Bo Ra (phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) vừa gây xôn xao khi lần đầu tiết lộ chuyện cô đã phát hiện dấu hiệu bất thường nguy cơ gây ung thư ngay trước thềm đám cưới với ông xã ngoài ngành giải trí.

Nữ minh tinh họ Nam nhớ lại quãng thời gian đen tối: “Ngay trước thềm đám cưới, tôi đã đi khám sức khỏe tổng quát. Dù không phải ung thư cổ tử cung, nhưng các bác sĩ đã phát hiện ra những tế bào bất thường có khả năng gây ra căn bệnh ung thư cho tôi”.

Nam Bo Ra cho biết cô phát hiện ra dấu hiệu bất thường nguy cơ gây ung thư ngay trước thềm tổ chức hôn lễ. Ảnh: Naver

Theo lời Nam Bo Ra, cô đã trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp ngay sau khi phát hiện ra tế bào bất thường: “Tôi đã phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ các tế bào đó vào hồi tháng 3 năm ngoái. Phải mất khoảng 2 tháng tôi mới bình phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật. Sau khi cơ thể hồi phục, tôi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch mang thai 1 cách nghiêm túc”.

Trong quá trình mang thai, Nam Bo Ra đã thực hiện các xét nghiệm tiền sản, bao gồm xét nghiệm kháng thể và khám hệ tiết niệu. Trong giai đoạn chuẩn bị cho việc bầu bí, cô cũng rất chú trọng quản lý sức khỏe toàn diện bao gồm thực hiện uống thực phẩm chức năng và ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày. Nhờ những nỗ lực đó, nữ diễn viên đã thụ thai thành công vào tháng 9 năm ngoái.

Đồng thời, Nam Bo Ra cũng chia sẻ về những thay đổi của cơ thể mình khi mang thai: “Lại chảy máu cam lần thứ N, giờ tôi cũng quen rồi”. Cô cũng tiết lộ chuyện mình gặp phải các vấn đề về da mặt như nổi mụn và bong tróc đến mức phải đi khám da liễu trong thời gian mang bầu.

Làn da Nam Bo Ra bị ửng đỏ nghiêm trọng do hormone lúc mang thai, không còn vẻ trắng mịn thường thấy. Ảnh: Pinterest

Còn nhớ Nam Bo Ra tổ chức đám cưới với ông xã ngoài ngành giải trí hồi tháng 5 năm ngoái ở 1 khách sạn ở Seoul, Hàn Quốc sau khi đã bình phục sau ca phẫu thuật loại bỏ tế bào nguy cơ gây ung thư. Hôn lễ có sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết. Chú rể ngoài ngành giải trí bằng tuổi Nam Bo Ra, đã chiếm được trái tim mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời khi cùng làm tình nguyện ở nhà thờ. Sau hơn 2 năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định đi đến hôn nhân.

Tới tháng 9 năm ngoái, Nam Bo Ra đã mang thai con đầu lòng với ông xã. Nhưng sau đó 3 tháng, người đẹp mới công bố tin vui tới truyền thông và khán giả. Nữ diễn viên đình đám dự kiến lâm bồn vào tháng 6 tới đây.

Nam Bo Ra sinh năm 1989, chính thức ra mắt làng giải trí qua vai nữ chính trong MV Ache Aching của nữ ca sĩ Sol Flower. Cô trở nên nổi tiếng qua loạt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Sunny, My Brilliant Revenge,...

Minh tinh 8X dâng trào niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình. Ảnh: Naver