Quá khứ ít người biết của mỹ nhân đẹp nhất Taxi Driver

Pyo Ye Jin sinh năm 1992, được biết đến là mỹ nhân đẹp nhất trong phim Taxi Driver . Mới đây, cô đã cùng Jun Hyun Moo, Kwak Jun Bin tham gia chương trình khám phá du lịch đảo Jeju mang tên Moo No Plan 3.

Trong cuộc trò chuyện, MC Jun Hyun Moo bất ngờ đề cập đến quá khứ của Pyo Ye Jin trước khi bước chân vào làng giải trí. Jun Hyun Moo cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi biết Pyo Ye Jin từng là tiếp viên hàng không, thậm chí còn là người trẻ nhất trong hãng. Nữ diễn viên xác nhận điều này, giải thích rằng cô bắt đầu làm tiếp viên hàng không khi mới 19 tuổi và làm công việc đó khoảng 1 năm rưỡi.

Pyo Ye Jin từng làm tiếp viên hàng không khi mới 19 tuổi. Ảnh: Kbizoom

Mỹ nhân đẹp nhất Taxi Driver cũng chia sẻ lý do tại sao cuối cùng cô quyết định từ bỏ sự nghiệp ổn định trong ngành hàng không để theo đuổi diễn xuất. Theo nữ diễn viên, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình và muốn đón nhận một thử thách mới. “Khi nghĩ về cuộc sống của mình 10 năm sau, tôi muốn thử một điều gì đó có tính thử thách” - Pyo Ye Jin giải thích.

Quyết định này không hề dễ dàng. Pyo Ye Jin tiết lộ rằng trong những ngày đầu sự nghiệp diễn xuất, cô đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm cơ hội. “Khi mới bắt đầu, tôi thường đến khoảng 10 nơi mỗi ngày chỉ để nộp hồ sơ” - mỹ nhân 34 tuổi nói, nhớ lại những khó khăn mà mình phải đối mặt khi cố gắng bước chân vào ngành giải trí. Cuối cùng, Pyo Ye Jin đã có màn ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2012 thông qua bộ phim truyền hình Here Comes Mr. Oh của đài MBC, đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp diễn viên của cô.

Pyo Ye Jin chuyển hướng sang diễn xuất và đạt được nhiều thành công. Ảnh: Kbizoom

Pyo Ye Jin sinh năm 1992, là minh chứng sống động cho câu nói "nghề chọn người" tại làng giải trí Hàn Quốc. Trước khi trở thành nữ diễn viên được săn đón, cô từng là tiếp viên hàng không trẻ nhất của hãng Korean Air – một công việc đáng mơ ước mà cô đã dũng cảm từ bỏ để theo đuổi đam mê diễn xuất. Pyo Ye Jin sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ánh mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ, giúp cô dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng vai từ ngọt ngào đến sắc sảo.

Bắt đầu với những vai phụ nhỏ, Pyo Ye Jin dần khẳng định thực lực qua các bộ phim đình đám như Fight for My Way và đặc biệt là vai diễn "tiểu tam" gây ức chế trong VIP , giúp cô mang về giải thưởng Diễn xuất xuất sắc tại SBS Drama Awards. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp phải kể đến series Taxi Driver, Vào vai nữ hacker thông minh Go Eun, cô không chỉ nhận được "cơn mưa" lời khen về diễn xuất mà còn trở thành nhân tố không thể thiếu của bộ phim. Tính đến năm 2026, Pyo Ye Jin đã vươn lên hàng nữ chính thực lực với các tác phẩm đa dạng thể loại như Our Blooming Youth hay Moon in the Day , chứng minh khả năng biến hóa linh hoạt trên màn ảnh.

Ảnh: Kbizoom

Pyo Ye Jin có nhan sắc xinh đẹp cùng năng lực diễn xuất tốt. Ảnh: Kbizoom

Về đời tư, Pyo Ye Jin nổi tiếng là người có lối sống kỷ luật và cực kỳ ngăn nắp. Khán giả từng vô cùng thích thú khi chứng kiến thói quen dọn dẹp nhà cửa "sạch bong sáng bóng" của cô trong chương trình I Live Alone . Sau mối tình công khai với nam diễn viên Hyun Woo (kết thúc vào năm 2019), cô trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Ở tuổi 34, Pyo Ye Jin tận hưởng cuộc sống độc thân quyến rũ, dành phần lớn thời gian cho công việc, du lịch và chăm sóc bản thân. Sự chuyên nghiệp và đời tư sạch bóng scandal giúp cô duy trì được lượng fan đông đảo và sự tin tưởng từ các đạo diễn lớn.

Ảnh: Kbizoom

Pyo Ye Jin ghi dấu ấn qua nhiều phim như Taxi Driver, VIP, Fight For My Way... Ảnh: Kbizoom

Nguồn: Kbizoom