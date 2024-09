Gần đây, bộ phim The Judge From Hell (Thẩm Phán Từ Địa Ngục) đang "làm mưa làm gió" cõi mạng bởi nội dung cực cuốn. Cụ thể, bộ phim đang có lượt rating với con số cao ngất ngưỡng với hơn 9,3% tại khu vực và 9,8% tại Seoul. Đây chính là con số đáng mơ ước đối với các bộ phim đang công chiếu cùng thời điểm, qua đó hứa hẹn còn bùng nổ hơn trong thời gian sắp tới.

Bộ phim kể về câu chuyện của Kang Bit Na (Park Shin Hye) là một nữ thẩm phán bị quỷ ám phải thực hiện nhiệm vụ tối cao đó là tìm ra 10 kẻ sát nhân mang xuống địa ngục. Giải thích cho nguyên nhân của sự việc này thì đây là hậu quả của sự việc Kang Bit Na bị một tên tội phạm đâm chết rồi lạc xuống căn phòng xét xử của Justitia. Justitia không quan tâm tới lời giải thích của Kang Bit Na đã bất chấp luật lệ mà đóng dấu, đẩy cô xuống địa ngục. Chủ nhân Bael (Shin Sung Rok) đã trừng phạt Justitia bằng cách đưa cô xuống trần gian để thực hiện nhiệm vụ với thời hạn là 1 năm. Nếu không làm được, Justitia sẽ nhận án tử. Bộ phim đã thành công và đến gần hơn với khán giả khi có sự kết hợp giữa 2 thể loại giả tưởng và hành động qua đó mang đến một thông điệp hấp dẫn về cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác.

Park Shin Hye là mỹ nhân nổi danh và gắn liền với các dạng vai nữ chính nhà nghèo trên màn ảnh Hàn. Các bộ phim đã làm nên tên tuổi của nữ diễn viên có thể kể đến như You’re Beautiful (Cô Nàng Đẹp Trai), The Heirs (Người Thừa Kế), Memories Of The Alhambra,...hay ở mảng điện ảnh là các bom tấn như Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7, Call và Alive. Hầu hết ở các bộ phim đó, Park Shin Hye luôn vào vai cô nàng nghèo khổ bất hạnh và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tên tuổi của Park Shin Hye gắn liền với những vai diễn nghèo khổ, nhiều nước mắt.

Đến với The Judge From Hell, nữ diễn viên hoàn toàn "lột xác" cả từ tạo hình đến diễn xuất. Người đẹp họ Park đã nhận được nhiều lời khen ngợi bởi thần thái sang chảnh trong vai thẩm phán lạnh lùng và kiêu ngạo. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi trong sự nghiệp Park Shin Hye mà cô được khoác mình lên những bộ đồ thời thượng, thay vì đồng phục học sinh hay trang phục giản dị như ở những dự án trước đó. Netizen cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Park Shin Hye khi so sánh nhan sắc của cô trong The Judge From Hell với những hình ảnh trong quá khứ. Có thể thấy nữ diễn viên ngày càng trẻ đẹp và thời thượng hơn xưa.

Nhan sắc trẻ đẹp của Park Shin Hye ở tuổi 34.

The Judge From Hell lên sóng vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần trên SBS.