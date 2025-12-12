Vũ Khắc Tiệp nổi tiếng với danh xưng "ông bầu" của Ngọc Trinh, là một trong những người đầu tiên dìu dắt "Nữ hoàng nội y" vào showbiz. Thế nhưng, sau vụ Ngọc Trinh dính ồn ào liên quan đến lái xe mô tô thì cả hai không còn thân thiết, "bơ" nhau ở sự kiện. Ngoài Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp còn từng gắn bó với nhiều cô gái như Trương Mỹ Nhân, Linh Chi, Lê Hà...

Mới đây, dàn mỹ nhân Việt góp mặt trong tiệc sinh nhật của Vũ Khắc Tiệp và có nhiều khoảnh khắc gây bàn tán. Trong số đó, nhiều người chú ý đến bức ảnh Lê Hà (The Face) thân mật quá mức với "ông bầu". Trong ảnh, Lê Hà và Vũ Khắc Tiệp đứng sát rạt nhau, đàng gái còn có hành động chạm má với đối phương gây xôn xao. Bởi lẽ, ai cũng biết Lê Hà đã kết hôn, là mẹ bỉm 2 con nên dù thân thiết đến đâu, hành động này cũng bị dễ nhận xét là quá đà.

Lê Hà ôm và thân mật quá đà với "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp

Khoảnh khắc Lê Hà kề má sát rạt Vũ Khắc Tiệp tạo nên cuộc tranh luận trái chiều

Lê Hà còn được biết đến là một trong những "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp. Cô từng thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào Top 20. Sau đó, Lê Hà tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam và lọt top 4.

Sau The Face, Lê Hà kết hôn và hạn chế hoạt động nghệ thuật, thỉnh thoảng mới tham gia những sự kiện do bạn bè tổ chức. Cuộc sống hôn nhân của Lê Hà và doanh nhân Trung Hiếu khá kín tiếng, họ có với nhau 2 nhóc tỳ. Thế nhưng dạo gần đây, Lê Hà rất ít nhắc đến chồng trên MXH.

Vũ Khắc Tiệp thân thiết với Lê Hà chẳng kém Ngọc Trinh