"Gà cưng" cũ của Vũ Khắc Tiệp lên tiếng khi bị tố "lật lọng", nhận tiền xong rồi bặt vô âm tín

Vào năm 2013, người mẫu Lê Hà đã đầu quân vào công ty của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Tháng 4/2019, cô chính thức về chung một nhà với bạn trai bằng một đám cưới ở Gia Lai. Sau khi kết hôn, Lê Hà không hoạt động showbiz Việt mà tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ.

Tuy nhiên mới đây, chân dài sinh năm 1993 bất ngờ bị réo gọi tên trên mạng xã hội vì vướng vào ồn ào làm ăn không rõ ràng, chối bỏ trách nhiệm. Cô bị một tài khoản TikTok có hơn 200.000 người theo dõi tố làm ăn lật lọng, không uy tín vì nhận tiền nhưng không trả hàng đúng hẹn. Sau 3 năm, người này cho biết mới nhận đủ hàng nhưng đa số toàn có hạn sử dụng rất gần nên phải xả lỗ.

Một tài khoản TikTok có hơn 200.000 người theo dõi lên tiếng tố người mẫu Lê Hà làm ăn lật lọng, không có trách nhiệm vì nhận tiền nhưng mãi không trả hàng

Người này cho biết khi "gà cưng" cũ của Vũ Khắc Tiệp nhận tiền hàng xong thì không làm việc như lời hứa mà quay ra nói hãy tìm chồng cô để giải quyết. "Khi chị Hà làm công ty để chồng đứng tên, làm người đại diện pháp luật cho công ty, nghĩ rằng khi xảy ra chuyện thì anh này phải chịu tội thay chị.

Chị đi chào hàng tuyển sỉ, nhận tiền cọc của đại lý nhưng không trả hàng. Sau khi đại lý hỏi là hàng đâu thì bảo là: 'Chị đi mà tìm chồng em, em không liên quan'. Về mặt đạo đức, uy tín là chị sai hoàn toàn. Nói như vậy không ai chấp nhận được, đặc biệt là người kinh doanh lâu năm như tôi. Đây là hành vi tráo trở lật lọng, đem con đi bỏ chợ.

Trả tiền xong chị phải trả hàng ngay đúng như lời hứa chứ. Chị có trả được đâu. Đến tháng 6/2023 bên chị vẫn còn giữ bên em 421 triệu hóa đơn và tin nhắn còn đây. Tất cả đều chuyển vào tài khoản mang tên của chị. Chị có dám mở bình luận ra đâu, bao nhiêu người làm việc người ta biết tính chị. Ngày xưa chị còn đi chào hàng các thứ giờ lại nói không liên quan. Chưa bao giờ chị có 1 lời nào xin lỗi, trả hàng đã trả muộn rồi", người này cho hay.

Người này cho biết người mẫu Lê Hà đi tuyển sỉ nhận tiền rồi nhưng sau đó không trả hàng

Sau 3 năm, tài khoản TikTok này cho biết mới nhận được đủ hàng nhưng phải xả lỗ gấp vì toàn hàng cận date

Khi bị tố cáo làm ăn nhập nhằng, Lê Hà đã lên tiếng trên kênh TikTok có hơn 150.000 người theo dõi. Người mẫu sinh năm 1993 cho biết bị lợi dụng tên tuổi để câu view, hạ bệ uy tín cá nhân. Lê Hà khẳng định không có việc nợ hàng, không biết tới câu chuyện làm ăn này.

Cô cho hay: "Tôi vẫn chưa biết nhỏ đó là ai luôn. Mấy bà thích câu view tạo content hay gì mà nói như đúng rồi, vui ghê. Cứ đúng trong hợp đồng kinh doanh bán hàng thì thuận mua vừa bán. Trong hợp đồng ghi đầy đủ làm gì có chuyện nhập hàng xong không bán được hàng thì xin đổi hết hàng này qua hàng khác rồi đòi tiền lại. Chẳng có ai nợ hàng gì ai ở đây cả. Vấn đề ở chỗ 2 năm qua các bạn nhập và mua hàng hay như thế nào có Lê Hà trong cuộc hay không, hay các bạn làm việc với ai.

Tôi còn không biết mấy bà deal gì với nhau nữa. Còn nếu có bằng chứng có sự liên lạc hay liên quan của Lê Hà và bạn hay bất cứ ai trong 2 năm nay thì cứ đăng lên. Kinh doanh lúc lãi không thấy nói gì, tồn thì gọi tên tôi. Mong là bạn đừng vì mục đích lợi ích cá nhân mà hạ bệ người khác. Đừng lấy tên tôi làm content nữa, hãy kinh doanh bằng thực lực. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây". Giữa lùm xùm, cư dân mạng phát hiện ra Lê Hà đã tắt tính năng bình luận.

Lê Hà sau đó đã lên tiếng phủ nhận trên kênh TikTok cá nhân, khẳng định không biết người này là ai và bị lôi tên để tạo content

Giữa lùm xùm, cư dân mạng phát hiện ra Lê Hà đã tắt tính năng bình luận. Hiện vụ việc này vẫn đang nhận được sự quan tâm của netizen

Năm 2014, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào Top 20. 2 năm sau đó, người mẫu Lê Hà tham gia chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam và lọt top 4. Sau The Face, Lê Hà hạn chế hoạt động nghệ thuật, thỉnh thoảng mới tham gia những sự kiện do bạn bè tổ chức.

Vào năm 2013, người mẫu Lê Hà đã đầu quân vào công ty của ông bầu Vũ Khắc Tiệp

Tới thời điểm hiện tại, Lê Hà và Vũ Khắc Tiệp vẫn giữ mối quan hệ thân thiết

Sau khi kết hôn, Lê Hà hạn chế tham gia hoạt động và tập trung kinh doanh