Mỹ nhân là báu vật showbiz suốt 19 năm: 100 đồng nghiệp nam chọn làm hình mẫu, G-Dgragon công khai thích

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu sức hút bền bỉ bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc, Yoona chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Ra mắt cùng Girls' Generation (SNSD) vào năm 2007, nữ thần tượng sinh năm 1990 nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của nhóm nhạc nữ quốc dân. Sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, nụ cười rạng rỡ cùng khí chất dịu dàng, Yoona từng được xem là một trong những chuẩn mực nhan sắc của Kpop. Thậm chí, cô còn được ưu ái gọi bằng những danh xưng như "Center quốc dân", "bà cố visual" hay "báu vật nhan sắc" của showbiz Hàn.

Điều khiến Yoona được yêu mến không chỉ nằm ở ngoại hình. Trong suốt nhiều năm hoạt động, người đẹp còn xây dựng được hình ảnh thân thiện, hài hước, lễ phép và luôn quan tâm đến những người xung quanh. Cô thường xuyên nhận được lời khen từ đồng nghiệp, tiền bối lẫn các nhân viên từng làm việc chung. Diễn viên Yoo Sun từng chia sẻ rằng nụ cười và sự tử tế của Yoona khiến tất cả thành viên trong đoàn phim Hush đều cảm thấy vui vẻ. Thế nên, không bất ngờ khi Yoona chính là hình mẫu lý tưởng của đông đảo khán giả, thậm chí là cả những ngôi sao nam đình đám.

Hồi năm 2014, thậm chí còn có cuộc khảo sát về mỹ nhân là hình mẫu lý tưởng của đồng nghiệp trong showbiz. Theo đó, danh sách người nhân vật hâm mộ Yoona đã được công khai với hơn 100 cái tên. Dẫn đầu là nam diễn viên Lee Seung Gi - bạn trai của YoonA lúc bấy giờ. Ngoài anh, còn có rất nhiều diễn viên, ca sĩ, vận động viên thể thao như Jung Woo Sung, Kang Ji Hwan, Nickhun, Taeyeon (nhóm 2PM), cầu thủ bóng đá Park Ji Sung, tài tử Kwon Sang Woo, Andy.... cũng chọn Yoona là người phụ nữ lý tưởng.

Hơn 100 đồng nghiệp chọn YoonA là hình mẫu bạn gái lý tưởng

Ngay cả một biểu tượng cá tính, gai góc như G-Dragon (Big Bang) cũng từng chia sẻ trên sóng truyền hình chương trình Strong Heart rằng anh cảm thấy xao xuyến và công khai dành sự quý mến đặc biệt cho cô. Rất nhiều đồng nghiệp cũng không tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp tự nhiên, không góc chết cùng nguồn năng lượng tích cực mà thành viên SNSD mang lại.

G-Dragon công khai bày tỏ sự yêu thích đến YoonA

Quả thật, sức hút của Yoona không phải hiện tượng nhất thời. Ngay từ những năm đầu SNSD hoạt động, cô đã liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc và bình chọn thần tượng được yêu thích. Từ năm 2011 đến 2016, Yoona liên tiếp đứng đầu danh sách "Nữ thần Kpop" trong nhiều năm. Đến năm 2019, khi đã bước sang tuổi 30 và hoạt động nghệ thuật hơn một thập kỷ, cô vẫn đứng đầu bảng bình chọn nhan sắc nữ thần tượng do đồng nghiệp trong ngành lựa chọn.

Không chỉ là một biểu tượng nhan sắc đẹp người đẹp nết, YoonA còn là một nghệ sĩ đa tài có sự nghiệp bền vững. Bên cạnh việc là thành viên "nhóm nhạc quốc dân" SNSD, cô cũng gặt hái được nhiều thành tựu lớn ở lĩnh vực phim ảnh. Khởi đầu từ những vai diễn truyền hình trong Em Là Định Mệnh Đời Anh (You Are My Destiny), Love Rain hay Mật danh K2 (The K2), Yoona từng bước khẳng định năng lực diễn xuất qua từng dự án. Trên màn ảnh rộng, cô cũng có những vai diễn ghi dấu ấn. Trong đó, bộ phim Lối Thoát Trên Không (Exit) đóng cùng Jo Jung Suk đã mang về cho cô đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh.

Love Rain

K2

Những năm tiếp theo, Yoona tiếp tục xuất hiện trong Miracle: Letters to the President, A Year-End Medley, Confidential Assignment 2: International và Pretty Crazy. Trên màn ảnh nhỏ, cô cũng ghi dấu với Big Mouth kết hợp cùng Lee Jong Suk và đặc biệt là King the Land, bộ phim tình cảm lãng mạn đóng cùng Lee Junho. Tác phẩm năm 2023 tạo hiệu ứng quốc tế mạnh mẽ, giúp hình ảnh diễn viên Yoona tiếp tục phủ sóng rộng rãi. Gần đây nhất, Yoona tiếp tục có một năm hoạt động nổi bật với Bon Appétit, Your Majesty (Ngự Trù Của Bạo Chúa).

King The Land

Exit

Bon Appétit, Your Majesty

Ở thời điểm hiện tại, sau 19 năm kể từ ngày ra mắt, Yoona vẫn duy trì hoạt động ở cả âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và các sự kiện giải trí. Cô vẫn là một mảnh ghép quan trọng của SNSD, đồng thời có sự nghiệp cá nhân độc lập chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Và bên cạnh đó, nhan sắc 19 năm chưa hề tàn phai của người đẹp cũng luôn là điều khiến khán giả tán dương nức nở mỗi khi cô xuất hiện.