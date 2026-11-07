Ju Ji Hoon lột xác thành “trai hư” giúp 'Hoàng hậu tái hôn' lọt top toàn cầu

Ảnh: Disney+

Mặt trái của vị hoàng đế quyền lực

Phim Hoàng hậu tái hôn chính thức ra mắt 4 tập đầu tiên trên Disney+ vào ngày 3/11. Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và truyện tranh mạng nổi tiếng cùng tên, bộ phim thuộc thể loại tình cảm giả tưởng, khai thác những mối quan hệ phức tạp, cuộc hôn nhân hoàng gia và các cuộc đấu trí xoay quanh quyền lực.

Chỉ một ngày sau khi phát hành, tác phẩm đã dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình của Disney+ tại 12 quốc gia. Thành tích mở màn khả quan giúp bộ phim nhanh chóng trở thành đề tài được quan tâm, đồng thời đưa dàn diễn viên chính gồm Ju Ji Hoon, Shin Min Ah, Lee Jong Suk và Lee Se Young đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Bộ phim gây sốt toàn cầu ngay sau 4 tập đầu tiên lên sóng (Ảnh: Disney +)

Trong phim, Ju Ji Hoon đảm nhận vai Hoàng đế Sovieshu của Đế quốc phương Đông. Trái với vẻ ngoài uy nghiêm, quyền lực của một người đứng đầu vương triều, Sovieshu lại sở hữu tính cách phức tạp, ích kỷ và khó đoán. Nhân vật có thể đưa ra những quyết định khiến người khác tổn thương, nhưng đồng thời cũng để cảm xúc cá nhân chi phối cách hành xử.

Bốn tập đầu tiên đã phần nào cho thấy sự đối lập ấy. Trước Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah), Sovieshu vẫn giữ phong thái của một vị hoàng đế đầy quyền uy. Tuy nhiên, đằng sau vẻ điềm tĩnh là sự thiếu kiềm chế, những toan tính riêng và cả tính chiếm hữu trong tình cảm. Đặc biệt, sự ghen tuông của anh khi chứng kiến Navier tương tác với Hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) càng bộc lộ rõ những mâu thuẫn trong nội tâm nhân vật.

Ju Ji Hoon khiến khán giả bức xúc khi hóa thân thành Hoàng đế Sovieshu (Ảnh: Disney +)

Thay vì xây dựng Sovieshu thành một nhân vật phản diện một chiều, Ju Ji Hoon lựa chọn cách thể hiện nhiều sắc thái đối lập. Nam diễn viên vừa giữ được vẻ uy nghiêm của một vị hoàng đế, vừa bộc lộ sự ích kỷ, ghen tuông và những phản ứng cảm tính của một người đàn ông trong tình yêu. Chính sự pha trộn này khiến nhân vật trở nên khó đoán, thậm chí gây bức xúc cho người xem.

Phục trang hoàng gia xa xỉ gây tranh cãi

Phần phục trang của Hoàng hậu tái hôn cũng trở thành chủ đề bàn luận sau khi phim lên sóng. Những bộ lễ phục cầu kỳ được thiết kế nhằm thể hiện địa vị và phong cách sống xa hoa của hoàng gia. Tuy nhiên, giá trị thực tế của một số thiết kế dành cho hoàng hậu Navier lại khiến khán giả đặc biệt chú ý.

Đáng kể nhất là chiếc váy màu bạc hà với các chi tiết bạc và họa tiết thêu xanh lá mà Shin Min Ah diện trong phim. Thiết kế được cho là của nhà mốt Georges Hobeika đến từ Lebanon, có giá khoảng 12.690 USD. Những bộ trang phục khác cũng có mức giá không nhỏ. Một chiếc váy dạ hội màu đen dáng choàng của Jenny Packham được tiết lộ có giá 3.784 USD, trong khi thiết kế màu xanh nhạt đính cườm của thương hiệu này có giá khoảng 4.356 USD.

Shin Min Ah khoác trên mình những bộ trang phục xa xỉ khi vào vai hoàng hậu Navier (Ảnh: Disney+)

Dù được đầu tư từ những thương hiệu thời trang cao cấp, trang phục trong phim vẫn nhận về ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả Hàn Quốc cho rằng các thiết kế khi xuất hiện trên màn ảnh chưa thể hiện được vẻ sang trọng tương xứng với mức giá đắt đỏ. Tranh luận nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, khiến phục trang trở thành một trong những chủ đề được chú ý bên cạnh nội dung phim.

Shin Min Ah cũng từng chia sẻ về những khó khăn khi phải diện các bộ trang phục hoàng gia cầu kỳ trong suốt quá trình ghi hình. Dù việc mặc những thiết kế nhiều lớp, nặng và có nhiều chi tiết không phải lúc nào cũng thuận tiện, nữ diễn viên vẫn trân trọng cơ hội hiếm có này. "Tôi luôn tự nhủ, không biết đến bao giờ mình mới có cơ hội mặc những bộ trang phục như thế này nữa nên đã rất cố gắng trong suốt quá trình quay phim".

Khán giả cho rằng, trang phục của phim không thật sự ấn tượng (Ảnh: Disney+)

Ju Ji Hoon cũng có những trải nghiệm thú vị với phục trang dành cho Hoàng đế Sovieshu. Nam diễn viên tiết lộ đôi lúc cảm thấy ngượng ngùng khi phải mặc những thiết kế có phần cổ khoét sâu và để lộ nhiều da thịt. Anh kể rằng mỗi lần rời khỏi phòng chờ, bản thân đều tự hỏi liệu bộ trang phục có thực sự phù hợp hay không. Dù ê-kíp phục trang liên tục khẳng định các thiết kế rất đẹp, Ju Ji Hoon vẫn không hoàn toàn tự tin. Xuất thân là người mẫu thời trang, vốn quen với những bộ trang phục khác thường, nhưng sự chú ý của mọi người trên phim trường đôi khi vẫn khiến nam diễn viên bối rối.

Trước những ý kiến trái chiều về phong cách phục trang mang hơi hướng phương Tây, ê-kíp sản xuất từng giải thích rằng các thiết kế được xây dựng để phản ánh mối quan hệ giữa các nhân vật và những thay đổi trong cảm xúc của họ.

"Hoàng hậu tái hôn" là một trong những tác phẩm được đầu tư lớn của Disney+ trong năm 2026 (Ảnh: Disney+)

Hoàng hậu tái hôn gồm 10 tập, 2 tập tiếp theo sẽ lên sóng vào thứ 4 hàng tuần.