Mỹ nhân kết hôn nhiều nhất "Sex and the City" thừa nhận “phát triển muộn” tình dục

Giống như nhân vật Samantha Jones mà bản thân đảm nhận trong "Sex and the City", ngoài đời nữ diễn viên Kim Cattrall cũng khá cởi mở với việc chia sẻ những chủ đề xung quanh tình yêu và sự lãng mạn.

Kim Cattrall mà mỹ nhân kết hôn nhiều nhất trong dàn diễn viên "Sex and the City" khi có tới 3 cuộc hôn nhân. Thế nhưng, nữ diễn viên lại thừa nhận bản thân khám phá chuyện tình dục muộn hơn nhiều so với những người khác.

Kim Cattrall bên cạnh dàn diễn viên "Sex and the City"

Cụ thể, khi xuất hiện trên podcast "Modern Love" của tờ New York Times, Kim Cattrall nói rằng, bản thân bắt đầu hẹn hò vào những năm ở độ tuổi 40: "Tôi có sự phát triển muộn về tình dục. Vì vậy đối với tôi, trong khoảng thời gian đó, tôi đang trong một mối quan hệ mà sự thử nghiệm luôn sẵn có, và nó thật sự thú vị".

Sau khi kết thúc 3 cuộc hôn nhân và không có con, Kim Cattrall hiện tại đang hẹn hò với bạn trai kém 14 tuổi. Tính tới nay cả hai đã có khoảng 8 năm bên nhau. Theo mỹ nhân "Sex and the City", sự cảm nhận về tình dục và thân mật thay đổi theo từng độ tuổi. Tuy nhiên, nữ diễn viên U70 cũng cho rằng, phụ nữ cũng nên chủ động nói ra yêu cầu hay thể hiện những điều bản thân muốn. Bởi lẽ nhiều khi đàn ông họ sẽ không biết hay cảm nhận được. "Tình dục không chỉ đề sinh con hay giải tỏa mà nó còn là một cách để thể hiện sự thân mật", Kim Cattrall nói.

Kim Cattrall tìm thấy hạnh phúc bên bạn trai kém 14 tuổi sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ

Chia sẻ về bạn trai kém 14 tuổi, mỹ nhân "Sex and the City" cho biết, cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2016. Thời điểm đó, bạn trai Kim Cattrall đang làm việc tại BBC: "Chúng tôi khá thích nhau, nên vẫn giữ liên lạc và sau đó anh ấy đến Vancouver. Anh ấy thật dũng cảm khi tới tìm tôi khi cả hai chỉ mới vừa quen nhau. Chúng tôi rất hợp và ở bên nhau kể từ đó", Kim Cattrall tâm sự trong bài phỏng vấn trên tờ People năm 2020.

Kim Cattrall cũng hé lộ về thói quen mà cả hai luôn giữ và trân trọng trong suốt những năm tháng bên nhau: "Đó là ngày mới bắt đầu bằng một tách trà. Pha một túi trà với nước nóng, kết hợp chút sữa, không đường cùng nhiệt độ chuẩn xác, đó là một kiểu gì đó rất Anh. Chúng tôi uống trà cùng nhau mỗi sáng và sau bữa trưa là một tách nữa để vượt qua ngày dài". Mỹ nhân "Sex and the City" nói rằng bản thân đã gặp đúng nửa kia của cuộc đời: "Tôi yêu anh ấy, anh ấy xứng đáng để tôi chờ đợi".