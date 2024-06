Thời điểm hiện tại, bên cạnh "Vây hãm: Kẻ trừng phạt" thì màn ảnh Hàn còn một tác phẩm điện ảnh khác cũng rất đáng xem mang tên "Stalker: Tội ác hoàn hảo". Bộ phim này có sự tham gia của mỹ nhân đình đám Shin Hye Sun. Tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đang nhận được những đánh giá tích cực từ khán giả Việt.

"Stalker: Tội ác hoàn hảo" thu về nhiều bình luận tích cực từ khán giả Việt, diễn xuất của Shin Hye Sun cũng được khen ngợi.

Khán giả khen ngợi "Stalker: Tội ác hoàn hảo" và diễn xuất của Shin Hye Sun

Cụ thể, khán giả đánh giá cao diễn xuất của Shin Hye Sun cũng như sự kịch tính mà phim mang tới. Tuy nhiên, vẫn có một điểm trừ là bí mật của vụ án lộ ra hơi sớm, nếu như nó có thể được giấu muộn hơn thì sẽ hoàn hảo hơn nhiều.

Bình luận của netizen về "Stalker: Tội ác hoàn hảo" do Shin Hye Sun đóng chính: - Phim cuốn thực sự. - Cứ phim có Shin Hye Sun diễn là chắc chắn hay. Đang xem "Chàng hậu" bà ý đóng mà cười rụng răng. - Mình mới xem xong, mê chị nữ chính quá. - Phim hay mà suất chiếu lúc 2 rưỡi. - Phim hay lắm, bà kia thao túng tâm lý đỉnh ghê, với có cú twist ảo thật sự.

Shin Hye Sun là "bảo chứng phim hay" của màn ảnh Hàn ngữ

Trong sự nghiệp của mình, Shin Hye Sun đã tham gia nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau. Đáng chú ý, đa phần các dự án phim (cả truyền hình lẫn điện ảnh) cô tham gia đều có chất lượng rất ổn. Tuy nhiên, thế mạnh của cô vẫn nằm ở địa hạt truyền hình.

Trong số các bộ phim Shin Hye Sun đóng chính, 4 tác phẩm hay nhất mà bạn nên xem bao gồm:

Vẫn mãi tuổi 17

Shin Hye Sun nên duyên với Yang Se Jong trong "Vẫn mãi tuổi 17".

"Vẫn mãi tuổi 17" là một bộ phim lãng mạn, kể về mối tình giữa Woo Seo Ri, một thiên tài violin và Gong Woo Jin, một người đàn ông mang trong mình nỗi dằn vặt với cô gái anh từng rất yêu.

Năm 17 tuổi khi chuẩn bị sang Đức học, Woo Seo Ri đã gặp một tai nạn nghiêm trọng và rơi vào tình trạng hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, Woo Seo Ri thấy mình đã ở tuổi 30 dù bên trong, tâm trí của Woo Seo Ri vẫn là một cô gái 17 tuổi.

Cuộc sống của cả Woo Seo Ri và Gong Woo Jin về cơ bản đều "dừng lại" ở tuổi 17. Cùng nhau, họ dùng hết sức mình để cố gắng mở cánh cửa hạnh phúc mà bản thân từng nghĩ là đã khép lại.

Chàng hậu

"Chàng hậu" là bộ phim nổi tiếng nhất của Shin Hye Sun.

Không cần nói nhiều về "Chàng hậu" khi đây chính là bộ phim nổi tiếng nhất của Shin Hye Sun. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện ly kỳ mà nhân vật chính Jang Bong Hwan đã trải qua.

Jang Bong Hwan vốn là một đầu bếp hàng đầu Hàn Quốc. Tuy nhiên sau một tai nạn, anh bất ngờ xuyên không về quá khứ, sống trong cơ thể của hoàng hậu Kim So Yong. Phu quân của Kim So Yong, Cheol Jong là một vị vua bù nhìn. Tuy nhiên, Jang Bong Hwan phát hiện ra "chồng" mình không hề an phận, hiền lành như nhiều người vẫn tưởng.

Bộ phim này hài hước nhưng không thiếu những phân cảnh xúc động. Trên Mydramalist, phim được chấm 9/10 điểm.

Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19

"Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19" do Shin Hye Sun và Ahn Bo Hyun đóng chính được đánh giá cao về nội dung.

"Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19" xoay quanh nhân vật Ban Ji Eum, một người phụ nữ có năng lực nhớ lại tất cả các kiếp sống trước của mình. Cô luôn cảm thấy đau khổ, day dứt về những gì xảy ra trong quá khứ. Thế nhưng ở kiếp thứ 19, mọi chuyện đã khác.

Lý do là bởi ở kiếp thứ 18, Ban Ji Eum có mối lương duyên chưa kịp chớm nở thì đã vụt tắt với Seo Ha. Do duyên phận đã bị cắt ngắn trong kiếp thứ 18, Ban Ji Eum quyết tâm kéo dài mối quan hệ này trong kiếp hiện tại.

Ban Ji Eum không thể tiết lộ thân phận thực sự của mình với Seo Ha nên đành tiếp cận anh với một danh tính khác. Tuy nhiên trong mắt anh, cô là kẻ kỳ cục và khó hiểu.

Chào mừng đến Samdalri

"Chào mừng đến Samdalri" là một bộ phim chữa lành rất hay của Shin Hye Sun và Ji Chang Wook.

Cuối cùng, chúng ta có "Chào mừng đến Samdalri", bộ phim lãng mạn chữa lành gây sốt màn ảnh nhỏ giai đoạn cuối năm ngoái và đầu năm nay. Bộ phim bắt đầu với câu chuyện của Sam Dal, người con gái được xem là niềm tự hào của quê hương khi bằng sức mình, cô đã tạo dựng được danh tiếng và sự nghiệp ấn tượng tại thủ đô Seoul phồn hoa tráng lệ.

Sam Dal hiện là một nhiếp ảnh gia danh tiếng và được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ. Nhưng rồi, một biến cố to lớn ập đến khi Ban xảy đến khi Bang Eun Joo, trợ lý đầy tham vọng của Sam Dal đã hãm hại cô, khiến sự nghiệp của cô bị hủy hoại.

Không còn cách nào khác, Sam Dal phải về quê. Tại đây, cô gặp lại Yong Pil, người yêu cũ của mình. Thế rồi, họ yêu nhau một lần nữa.