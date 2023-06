Nữ chính nổi tiếng diễn hay lại gây ý kiến trái chiều ở phim mới vì lý do không ngờ

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You in My 19th Life) dù nhận về nhiều bình luận tích cực hơn hẳn so với đối thủ King The Land nhưng vẫn phải đối diện với một số bình luận trái chiều về việc tuyển chọn diễn viên chính. Sở dĩ có những bình luận này là bởi Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 được chuyển thể từ webtoon rất nổi tiếng, ngay từ khi tvN công bố thông tin dự án, khán giả đã vô cùng hồi hộp đón chờ xem Seo Ha và Ji Eum sẽ có hình hài ra sao ở phiên bản người thật.



Sau khi công bố diễn viên Ahn Bo Hyun, nhiều khán giả có những ý kiến trái chiều vì vẻ đẹp rắn rỏi, vạm vỡ của anh không hợp với Seo Ha - người nổi tiếng ốm yếu do phải trải qua quá khứ bi thảm và sự bất mãn với gia đình. Trong khi đó Shin Hye Sun lại được cho là vô cùng phù hợp với vai Ban Ji Eum.

Sau những tập phim đầu tiên, khán giả ghi nhận sự nỗ lực giảm cân của Ahn Bo Hyun vì vai diễn, trong khi đó, Shin Hye Sun được cho là có màn thể hiện tương đối ổn, diễn xuất tươi sáng phù hợp với sự vui vẻ, hoạt bát của Ban Ji Eum. Thế nhưng có không ít bình luận lại cho rằng, so với sao nhí Park So Yi, người đảm nhận vi Ji Eum năm 8 tuổi, Shin Hye Sun có phần đuối sức hơn. Màn thể hiện quá tuyệt vời của dàn sao nhí là Park So Yi - Jung Hyun Joon (Seo Ha hồi nhỏ) và Kim Shi Ah (kiếp 18 của Ji Eum) khiến khán giả có phần hụt hẫng khi xem tập 2, khi dàn sao trưởng thành hoàn toàn chiếm sóng. Nói Shin Hye Sun diễn dở hoặc không hợp vai thì có phần bất công nhưng do Park So Yi quá xuất sắc khiến khán giả đặt nặng sự kỳ vọng vào Shin Hye Sun.

Park So Yi có một màn thể hiện quá tuyệt vời

Khiến khán giả đặt nặng kỳ vọng vào Shin Hye Sun

Ngoài diễn xuất, một vấn đề khiến khán giả phàn nàn nhiều hơn cả là diện mạo của Shin Hye Sun. Không thể phủ nhận việc cô trông vô cùng xinh đẹp trong tạo hình Ban Ji Eum nhưng độ tuổi 34 khiến cô dường như không thực sự phù hợp với hình tượng cô gái tuổi đôi mươi. Sau những tập đầu, nhiều khán giả còn cho rằng trông Shin Hye Sun chững chạc hơn so với Ahn Bo Hyun dù Ban Ji Eum kém Moon Seo Ha tới 8 tuổi. Hay so với hai bạn diễn khác là Ha Yoon Kyung và Ahn Dong Goo, Shin Hye Sun cũng trông cũng đứng tuổi hơn dù nhân vật của cô là ít tuổi nhất.

Shin Hye Sun sắm vai Ban Ji Eum tuổi đôi mươi

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 bao gồm 12 tập và may mắn khi ở thời điểm hiện tại, bình luận tích cực vẫn nhiều hơn hẳn. Dĩ nhiên hiện tại vẫn còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì, vẫn phải chờ đợi xem ở những diễn biến tiếp theo, hai diễn viên có thuyết phục được khán giả hay không!

Nguồn ảnh: tvN