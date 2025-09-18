Nữ nghệ sĩ được mệnh danh "Mỹ nhân gợi cảm nhất Việt nam"

Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979. Cô là con gái của đôi nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Minh Phụng - Kiều Tiên.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Y Phụng sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và diễn xuất. Ngay từ tuổi thiếu niên, cô đã được chú ý trên sân khấu ca nhạc Sài Gòn khi thể hiện những bản nhạc ngoại lời Việt. Giọng hát lạ, phong cách trình diễn cuốn hút và ngoại hình nổi bật giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá.

Vẻ đẹp căng tràn sức sống của Y Phụng thời trẻ

Không chỉ dừng lại ở ca hát, Y Phụng còn bước chân sang lĩnh vực điện ảnh và gặt hái nhiều thành công. Cô nổi tiếng khi liên tục đóng cặp cùng diễn viên Lý Hùng trong loạt phim ăn khách như Riêng chỉ có anh , Đời vũ nữ , Bên dòng sông Trẹm …

Nhờ đó, Y Phụng trở thành một trong những gương mặt có cát-xê cao nhất của dòng phim thị trường, tên tuổi "phủ sóng" khắp cả nước. Hình ảnh gợi cảm, phòng khoáng khiến cô được mệnh danh là “mỹ nhân gợi cảm nhất Việt Nam", "biểu tượng sexy" thập niên 1990.

Tuy nhiên, đến đầu những năm 2000, khi thị trường phim ảnh Việt dần bão hòa, Y Phụng chọn cách thu mình và tìm hướng đi mới. Năm 2005, cô quyết định lập gia đình và sang Mỹ định cư. Dù xa quê hương, cái tên Y Phụng vẫn in đậm trong ký ức của khán giả Việt, như một biểu tượng của sự quyến rũ và táo bạo trên màn ảnh một thời.

Y Phụng hiện ở tuổi U50 và rời showbiz Việt đã lâu

Được chồng chiều chuộng, sống an nhàn ở Mỹ

Xinh đẹp, nóng bỏng và được nhiều người mến mộ, song Y Phụng từng lận đận trong tình duyên. Thời trẻ, cô có mối tình được công chúng quan tâm với tài tử Lý Hùng. Cả hai gắn bó suốt 4 năm trước khi chia tay trong tiếc nuối.

Sau này, Y Phụng Y Phụng kết hôn và sang nước ngoài định cư. Tuy vậy, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 7 năm rồi tan vỡ. Cũng vì thế, cô từng có quãng thời gian sống kín tiếng và ít xuất hiện trong làng giải trí.

Đến năm 2016, Y Phụng bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với một doanh nhân Việt kiều. Lần này, cô tìm thấy sự bình yên và an ủi bên người bạn đời mới. Ở tuổi gần 40 tuổi, Y Phụng lên chức mẹ khi hạ sinh con gái bé Paris vào năm 2018.

Y Phụng tận hưởng cuộc sống an nhàn, được chồng chiều chuộng

Với mỹ nhân đình đám một thời, việc làm mẹ muộn mang lại nhiều thay đổi cả về tâm lý lẫn ngoại hình. Cô thừa nhận vóc dáng không còn mảnh mai như xưa, song niềm hạnh phúc khi được tận hưởng thiên chức làm mẹ đã bù đắp tất cả.

Y Phụng từng chia sẻ, ông xã không phải đại gia hay người quá giàu có, mà là một người đàn ông bình thường, chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình. Điều khiến cô trân trọng là anh luôn yêu thương, che chở và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm tài chính để vợ con có một cuộc sống đầy đủ, thoải mái.

Sau khi có con, Y Phụng tìm thấy hạnh phúc giản dị bên gia đình nhỏ. Cô thừa nhận bản thân không giỏi nấu ăn. Thay vì tự tay chuẩn bị bữa cơm, Y Phụng thường đặt món theo sở thích của hai mẹ con để tiện lợi. Ngày thường, cô ưu tiên ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh và salad để giữ dáng. Cuối tuần, gia đình lại cùng nhau thưởng thức những bữa thịnh soạn ở nhà hàng sang trọng.

Ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ vẫn ăn mặc gợi cảm, sexy

Ở tuổi U50, Y Phụng vẫn giữ được phong cách quyến rũ. Cô chuộng những bộ trang phục trẻ trung, gợi cảm, khéo léo che khuyết điểm nhưng vẫn tôn lên đường cong. "Tôi vẫn diện trang phục sexy, nhiều khi còn... táo bạo hơn ngày xưa nữa", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Để giữ sức khỏe, Y Phụng rèn luyện thể thao, bơi lội. Mỗi khi rảnh rỗi, cô lại cùng gia đình đến resort sang trọng có hồ bơi hoặc bãi biển riêng để tận hưởng. Người đẹp đến phòng gym mỗi ngày khi con gái đi học. Cô duy trì tập luyện một tiếng đồng hồ với mục tiêu siết cân và cải thiện sức khỏe.

Cô thích bơi lội, mỗi ngày đều tập gym

Trên trang cá nhân,Y Phụng thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường, khoe vóc dáng trong những bộ bikini hay đầm ôm sát. Tuy có tăng cân hơn trước, nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ sexy, phóng khoáng của "biểu tượng gợi cảm" đình đám một thời.