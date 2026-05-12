Theo Sina , mới đây nhân dịp đảo Mi Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) tổ chức Đại lễ mừng sanh thần 1066 của Thánh Mẫu Ma Tổ, nữ diễn viên Lưu Đào với tư cách là Đại sứ quảng bá văn hóa Ma Tổ toàn cầu đã tới tham dự.

Lưu Đào mặc lễ phục cách tân Trung Quốc khí chất dịu dàng đoan trang, trở thành khách mời được quan tâm nhất tại sự kiện. Khán giả khen ngợi trên người Lưu Đào có khí chất quốc thái dân an, phổ độ chúng sinh rất có "thần tính". Lưu Đào được các quan chức cấp cao của địa phương đón tiếp nồng nhiệt. Cô ngồi hàng đầu, người hộ tống là thanh tra cảnh sát. Thậm chí, khi một quan chức phát biểu xong, họ còn quay sang phía Lưu Đào chắp tay cúi chào.

Đặc biệt, nhờ vẻ đẹp đằm thắm phúc hậu, cử chỉ tao nhã Lưu Đào được cư dân mạng khen ngợi hết lời, coi cô như hóa thân của Thánh Mẫu. Thậm chí, dưới bài đăng của ban tổ chức về Lưu Đào, có rất nhiều người dân đã vào cầu nguyện xin được ban phước về sức khỏe, tiền tài,...

Theo Sohu , năm 2012, Lưu Đào đảm nhận vai Ma Tổ trong bộ phim cùng tên. Trước khi bấm máy, nữ diễn viên cũng đến đền thờ Ma Tổ để xin được đóng vai này. Có thông tin vốn dĩ Lâm Tâm Như được lựa chọn thể hiện vai diễn này, tuy nhiên, khi tung chén thánh, Lâm Tâm Như không thành công. Cuối cùng đoàn phim lựa chọn Lưu Đào.

Theo chia sẻ từ đoàn phim, Lưu Đào đã đến miếu Ma Tổ để cầu xin được hóa thân thành Ngài. Nữ diễn viên liên tục gieo được "thánh bôi" - 3 lần được thần linh chấp thuận. Thậm chí lúc đó trời đang âm u cũng bất ngờ tách mây có ánh sáng vàng chiếu xuống nữ diễn viên. Vì vậy, người dân tin rằng Lưu Đào là nữ diễn viên được Ma Tổ đích thân lựa chọn.

Sau đó, trong suốt quá trình đóng phim, dù phải chịu thời tiết khắc nghiệt gần biển nhưng Lưu Đào không dám sử dụng diễn viên đóng thế. Bộ phim thành công vang dội với mức rating 4%. Lưu Đào nhận được lời khen ngợi nhờ diễn xuất tốt. Đặc biệt khuôn mặt phúc hậu của cô được khán giả rất yêu thích.

Nhờ tác phẩm này, Lưu Đào trở nên nổi tiếng với người dân Phúc Kiến. Họ in ảnh của cô tượng trưng cho Ma Tổ để đặt trong nhà hoặc trong các ngôi đền. Nhiều lễ hội dựng tượng Ma Tổ theo tạo hình của nữ diễn viên. Chính vì vậy, QQ bình luận: "người khác diễn xuất để trở nên nổi tiếng, còn Lưu Đào đóng phim để trở thành bất tử, thành tiên". Một khán giả khác bình luận: "Lưu Đào là nghệ sĩ duy nhất trong showbiz có biên chế thiên đình".

Theo Sina, mỗi lần Lưu Đào tham dự lễ hội Ma Tổ, công chúng đều dồn sự chú ý vào nữ diễn viên. Vẻ đẹp thần thánh của cô liên tục làm "cháy" bảng xếp hạng từ khóa hot trên MXH Weibo. Chỉ số thảo luận đạt hơn 1,2 tỷ điểm, sức hút tên tuổi của nữ diễn viên tăng hơn 600% so với ngày thường.

Lưu Đào sinh năm 1978 đến với diễn xuất một cách tình cờ nhưng cô đã gây ấn tượng ngay từ vai diễn đầu tay Hạnh Tử trong Những Cô Con Dâu Nhà Họ Khang (2000). Gương mặt khả ái dễ mến cùng lối diễn xuất tự nhiên giúp Lưu Đào được khán giả yêu mến. Vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của người đẹp là A Châu trong Thiên Long Bát Bộ (2003). Đến nay, dù đã có nhiều phiên bản làm lại, sự dịu dàng tao nhã của A Châu phiên bản Lưu Đào vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả khó ai có thể vượt qua.

Thành công của phim giúp Lưu Đào trở thành một trong những cái tên được săn đón với dòng phim cổ trang. Bạch Xà Truyện, Công chúa Đại Lý, Mị Nguyệt Truyện, Lang Nha Bảng ... chính là các tác phẩm nổi tiếng giúp Lưu Đào trở thành mỹ nhân cổ trang nổi tiếng khắp giới giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh đó, cô còn tham gia các bộ phim đô thị, đề tài gia đình có nội dung cuốn hút như Hoan Lạc Tụng .

Lưu Đào luôn sống kín đáo, chuẩn mực, phong cách thời trang cũng thanh lịch

Nữ diễn viên chưa từng mặc trang phục hở hang quá mức