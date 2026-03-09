Sina đưa tin bộ phim Bề Tôi Trung Thành do Thẩm Vũ Khiết và Ngao Thụy Bằng đóng chính đã bước vào những ngày quay cuối cùng. Hôm nay, đoàn phim bất ngờ tung ra tạo hình cổ trang của nam nữ chính khiến khán giả tò mò và bất ngờ bởi phim vốn có bối cảnh hiện đại.

Theo tiết lộ từ người hâm mộ, đây có thể là phần quay thêm về ba kiếp của hai nhân vật chính, hứa hẹn sẽ đem tới những bí mật thú vị cho khán giả. Ngay khi tạo hình của Thẩm Vũ Khiết xuất hiện, công chúng đã liên tục trầm trồ với khí chất bí ẩn quyến rũ dù đã che mặt của nữ diễn viên.

Tạo hình cổ trang dị vực của Thẩm Vũ Khiết nhận về nhiều lời khen của khán giả

Cảm giác bí ẩn xa cách cuốn hút khiến người xem không thể rời mắt

Trong tạo hình mới, Thẩm Vũ Khiết gây ấn tượng với mái tóc đen thẳng, bộ váy màu đỏ đậm giống như các pháp sư dị vực. Trên MXH Weibo, khán giả bình luận: "Phong cách này thực sự hợp với Thẩm Vũ Khiết, từ xa tôi đã cảm nhận được sự bí ẩn và quyền lực của nhân vật", "Ai ngờ Bề Tôi Trung Thành lại có chi tiết thú vị liên quan tới phim cổ trang, trang phục của Thẩm Vũ Khiết và Ngao Thụy Bằng vô cùng hoàn hảo, đúng là bữa tiệc thị giác trọn vẹn", "Cứu tôi với, cô ấy xinh đẹp và cuốn hút quá. Có cảm giác cô ấy đã vượt thời gian và xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cổ trang rồi, mỗi khung hình đều đẹp tới mức có thể làm hình nền", "Cốt truyện hiện đại đã đủ hấp dẫn rồi, chi tiết cổ trang này càng làm tăng thêm sức hút. Với cả ngoại hình của hai diễn viên đẹp quá".

Thẩm Vũ Khiết sinh năm 2001 là ngôi sao đang lên của màn ảnh Hoa ngữ. Dù là gương mặt mới, nhưng Thẩm Vũ Khiết đã ghi dấu ấn với một số vai phụ trong các phim Dĩ Ái Vi Doanh, Triều Tuyết Lục, Khó Tìm, Dân Quốc Đại Trinh Thám...

Thẩm Vũ Khiết là ngôi sao 9X đang phát triển mạnh mẽ

Cô có nhiều ưu điểm về ngoại hình, tạo hình cổ trang cũng rất đẹp

Trong Dĩ Ái Vi Doanh, Thẩm Vũ Khiết đảm nhận vai thiên kim tiểu thư Tần Thời Nguyệt, cháu gái của nam chính Thời Yến. Cô được khen ngợi nhờ ngoại hình đẹp, khí chất kiêu kỳ đúng chuẩn tiểu thư trâm anh thế phiệt. Trong Triều Tuyết Lục, Thẩm Vũ Khiết cũng được đánh giá cao khi thể hiện được dáng vẻ cao quý của một quận chúa phóng khoáng, lương thiện. Vai diễn Nhạc Ngưng của cô là một trong những nhân vật được yêu thích của phim.

Với Bề Tôi Trung Thành, Thẩm Vũ Khiết đóng vai nàng tiểu thư xuất thân hào môn Quý Minh Thư có mối tình với tổng tài lạnh lùng Sầm Sâm (Ngao Thụy Bằng). Đây là một đại tiểu thư chính hiệu, lớn lên trong nhung lụa và được cưng chiều từ bé. Nhân vật mang vẻ ngoài kiêu sa, quyến rũ, đôi lúc thể hiện rõ "bệnh công chúa", nhưng sâu bên trong lại là người thẳng thắn, lương thiện và giàu tình cảm.

Thẩm Vũ Khiết được đánh giá rất hợp với vai tiểu thư nhà giàu

Nữ diễn viên có diễn xuất linh động, được đánh giá là tiềm năng tốt

Bề Tôi Trung Thành là dự án nặng ký nhất của Thẩm Vũ Khiết cho đến hiện tại

Câu chuyện của Bề Tôi Trung Thành bắt đầu bằng cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai con người tưởng chừng không có điểm chung. Vì những hiểu lầm chồng chất, Sầm Sâm và Quý Minh Thư dần trở nên xa cách, thậm chí ly thân suốt nhiều năm. Từ đó, mạch phim chuyển sang hành trình Sầm Sâm từng bước tháo gỡ khúc mắc, đối diện cảm xúc thật của bản thân và quyết tâm theo đuổi lại người vợ đã đánh mất.

Trong bản chuyển thể, Quý Minh Thư từ "chim hoàng yến dựa dẫm chồng" thành nàng tiểu thư tự lập, tự mở xưởng thiết kế. Sự thay đổi này được đánh giá cao, đặc biệt là cảnh cô nàng dứt khoát đặt hợp đồng ly hôn lên bàn, khác biệt hoàn toàn với nhân vật trong tiểu thuyết từng phải nhìn sắc mặt Sầm Sâm khi mua túi xách.

Góc nghiêng xinh đẹp của sao nữ sinh năm 2001

Vẻ đẹp trong veo nũng nịu của Thẩm Vũ Khiết giúp cô nhận được những vai diễn tiểu thư được yêu chiều

Khi phim khởi quay, khán giả đã dành nhiều lời khen cho Thẩm Vũ Khiết

Khi phim khởi quay, khán giả đã khen ngợi Thẩm Vũ Khiết rất hợp với vai diễn tiểu thư nhà giàu do khí chất sang trọng, ngoại hình đẹp cùng chiều cao 1,70 m. Vì vậy, người xem kỳ vọng Bề Tôi Trung Thành sẽ thành công đưa tên tuổi Thẩm Vũ Khiết lên cao.

