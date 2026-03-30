Theo tờ QQ, cuộc chiến giữa nữ diễn viên Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) đang diễn ra rất gay gắt. "Mỹ nữ 4.000 năm có một" muốn dứt áo ra đi, tố cáo Siba Media bóc lột sức lao động và ăn chặn thù lao của cô. Tuy nhiên, phía Siba Media lại tố ngược Cúc Tịnh Y là kẻ "ăn cháo đá bát", vi phạm điều khoản hợp đồng. Thậm chí, công ty giải trí này còn tung đòn hiểm khẳng định họ nắm trong tay các chứng cứ về việc Cúc Tịnh Y phạm tội kinh tế nghiêm trọng mà nếu tung ra mỹ nhân 9X sẽ thân bại danh liệt.

Chưa rõ ai đúng ai sai trong vụ tranh chấp hợp đồng quản lý này, song theo tờ 163 tìm hiểu được, Cúc Tịnh Y đang ở thế đường cùng, chịu thiệt lớn trong cuộc chiến với công ty quản lý. Theo hợp đồng hiện hành, phải đến năm 2033 cô mới có thể thoát khỏi Siba Media để tìm bến đỗ sự nghiệp mới cho mình. Nếu chọn chấm dứt hợp đồng ngay thời điểm này, người đẹp sinh năm 1994 phải bồi thường số tiền lên đến 300 triệu NDT (gần 1.200 tỷ đồng). Tờ 163 nhận định đây là số tiền "chuộc thân" khổng lồ đối với Cúc Tịnh Y.

Phía Siba Media được cho biết đã yêu cầu Cúc Tịnh Y phải đền bù số tiền phá vỡ hợp đồng lên đến 1.200 tỷ đồng. Ảnh: Weibo.

Theo báo cáo tài chính, Cúc Tịnh Y hoạt động miệt mài suốt 10 năm, nhưng chỉ nhận được thù lao 139 triệu NDT trước thuế (gần 530 tỷ đồng). Với tài chính hiện tại, Cúc Tịnh Y gần như không có khả năng chỉ trả con số bồi thường hợp đồng nghìn tỷ kia dù rất muốn thoát khỏi cảnh bị giam cầm.

Do đó, nữ diễn viên muốn đâm đơn kiện Siba Media ra tòa để đòi công bằng, hy vọng có thể giảm bớt gánh nặng tài chính. Thế nhưng, con đường này được cho biết sẽ không hề dễ dàng với Cúc Tịnh Y. Sự việc được đánh giá phức tạp và thuộc dạng tranh chấp kinh tế lớn nên kiện tụng có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm, và Siba Media cũng không thiếu cách trì hoãn kéo dài thêm thời gian.

Người đẹp này làm 10 năm mới kiếm được gần 530 tỷ đồng. Do đó, số tiền "chuộc thân" mà công ty quản lý đưa ra vượt quá khả năng tài chính của cô. Ảnh: Sina.

Chưa kể, do Cúc Tịnh Y và Siba Media kết thúc không êm đẹp, nữ diễn viên chắc chắn sẽ không thể tìm bến đỗ mới vì không ai muốn dây vào rắc rối. Các nhà làm phim, show truyền hình cũng được cho biết đang rất e ngại trong việc sử dụng Cúc Tịnh Y vào thời điểm này vì theo hợp đồng đã ký phía Siba Media có toàn quyền sử dụng hình ảnh, giọng nói và hưởng các quyền lợi từ hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên. Nghĩa là nếu muốn mời Cúc Tịnh Y đóng phim hay biểu diễn, đối tác vẫn phải có được sự đồng thuận của Siba Media.

Hiện tại, Cúc Tịnh Y có đến 3 bộ phim là Lai chiến, Thiên hương và Vạn hoa thế giới vì xếp kho vì lùm xùm của cô với công ty quản lý. Nếu Siba Media mạnh tay ngăn chặn có hoạt động vì Cúc Tịnh Y kiên quyết không thỏa hiệp, sự nghiệp của nữ nghệ sĩ sẽ đóng băng trong nhiều năm.

Theo hợp đồng ký kết, Siba Media có toàn quyền sử dụng hình ảnh, giọng nói và hưởng các quyền lợi từ hoạt động nghệ thuật của Cúc Tịnh Y. Điều này đồng nghĩa các đối tác phải có được sự đồng ý của Siba Media mới có thể phát sóng các tác phẩm của Cúc Tịnh Y. Đây là trở ngại khiến các nhà sản xuất không dám mời "mỹ nữ 4.000 có một" đóng phim. Ảnh: Sina.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng đẹp nhất Trung Quốc hiện tại. Cúc Tịnh Y bước chân vào showbiz từ năm 2013 sau khi tham gia cuộc thi Nữ thần kịch trường. Năm 2014, cô chính thức trở thành thành viên nhóm SNH48. Cúc Tịnh Y được truyền thông Nhật Bản tung hô là "thần tượng 4.000 năm", "mỹ nữ 4.000 năm có một". Khi lộ nhan sắc thời quá khứ gây tranh cãi, bị mỉa mai rằng không xứng được gọi là mỹ nhân ngàn năm có một, Cúc Tịnh Y chia sẻ danh xưng của cô chỉ là sự hiểu nhầm. Năm đó, vì công ty muốn lăng xê cho nghệ sĩ nên đã không đính chính về bài báo của truyền thông.

"Tôi cũng không biết danh xưng này xuất hiện khi nào. Lúc tôi ra mắt, showbiz Trung Quốc vẫn chưa thịnh hành nhóm nhạc thần tượng. Tôi nhớ ở báo giới Nhật Bản có bài viết về tôi rằng: 'Nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp', nhưng sau đó chúng bị "khuếch đại" và đổi thành 'mỹ nữ 4.000 năm có 1'", Cúc Tịnh Y chia sẻ.

Nguồn: 163, Sohu